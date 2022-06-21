本报记者 李志伟

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二战结束以来，美国频频发动对外战争、推翻他国政权或制造分裂。分析人士指出，美国如此好战的一个重要原因是劫取石油等战略资源、维系美元在全球的主导地位。英国国际关系学者布伦特·戈考伊指出，美国之所以不择手段并不仅仅是攫取石油储备这么简单，而是借此维持其全球霸权。

一段时间以来，美国盗取伊拉克和叙利亚石油、没收阿富汗美元资产、动辄挥舞制裁大棒冻结他国在美资产，招致国际社会广泛批评。美国副总统哈里斯曾宣称：“过去很多年，美国几代人都在为石油而打仗。”哈里斯的话道出了美国屡屡发动对外战争的经济动机。

叙利亚经济和外贸部部长——

“直到今天，叙利亚的油气田仍然在美国控制下，被美国公司掠夺”

今年5月初，一支由50辆汽车组成的车队，从叙利亚哈塞克省东部地区，前往叙利亚非官方口岸瓦里德。护卫这支车队的是美国在叙利亚非法驻军的8辆军用装甲车。据叙利亚媒体报道，该车队的50辆车多数为油罐车，车上装满了美军从叙利亚哈塞克省油田盗采的石油。

早在2019年，叙利亚总统巴沙尔·阿萨德就指责美国从叙利亚“窃取石油”。去年10月，叙利亚经济和外贸部部长萨米尔·哈利勒表示，叙利亚的石油和电力行业是危机爆发以来遭受经济损失最为严重的两个领域，“直到今天，叙利亚的油气田仍然在美国控制下，被美国公司掠夺”。叙利亚石油和矿产资源部部长巴萨姆·图马表示，美国目前控制着叙东北部90%的原油资源，正疯狂掠夺当地储量丰富的石油资源，导致该国石油产业的总损失超过920亿美元，“美国及其盟友如同海盗一般，觊觎着叙利亚的石油财富”。

2019年10月，时任美国总统特朗普在一次公开活动上承认美军留在叙利亚是为了石油。他说：“我们要保住石油，记住这一点。”他甚至说，自己有兴趣与能源公司达成协议，以开采叙利亚的石油储备。

加拿大不列颠哥伦比亚大学法学教授詹姆斯·斯图尔特认为，未经所有者同意就掠夺石油资源，这是战争罪。叙利亚政府既没有邀请也没有授权美军在叙领土上开展相关行动，“自然资源不是无主之产，任何武装组织都不可以大摇大摆地进入另一个国家，并征用当地自然资源”。

俄罗斯国防部部长绍伊古指出，美国正通过掠夺属于叙利亚人民的石油资源来养肥本国石油生产商和军火商。俄罗斯专家伊戈尔·尤什科夫表示，美国之所以不愿从叙北部撤离就是为掠夺叙石油资源。他们利用武装部队保卫石油走私，并报复任何阻止走私的行动。

以美国为首的联军还多次走私叙利亚小麦。据叙利亚阿拉伯通讯社报道，美军占领部队与叙利亚当地民兵组织勾结，每天都在窃取叙利亚的石油和粮食，随后售出以换取资金。

阿富汗临时政府副发言人——

“最富有的国家偷窃最贫穷国家的钱，这暴露了美国阴暗的道德品性”

美国动辄以制裁为名侵占他国资产。2019年，美国冻结委内瑞拉政府在美全部资产，还通过加大制裁力度支持委反对派。今年2月，美国总统拜登正式签署行政命令，从美国冻结的70亿美元阿富汗资产中“拨出”35亿美元，赔偿给“9·11”事件受害者家属。俄乌冲突以来，美国大幅升级对俄金融制裁措施，包括冻结俄大型国有金融机构在美资产。

被美国擅自挪用的70亿美元属于阿富汗央行所有，包括现金、债券和黄金，其中很大一部分来自阿富汗过去20年间积攒的外汇。这笔资产中有约5亿美元是阿富汗多家商业银行的储备金，包括阿富汗普通民众的存款。

阿富汗临时政府副发言人萨曼贾尼表示：“阿富汗正面临严重的经济问题。最富有的国家偷窃最贫穷国家的钱，这暴露了美国阴暗的道德品性。”

巴基斯坦常驻联合国代表阿克拉姆强调，阿富汗急需这笔资金来恢复并维持经济发展，为阿人民提供包括卫生和教育在内的基本生活设施。

美国纽约市立大学布鲁克林学院教授穆斯塔法·巴尤米批评美国的这一“盗窃行为”，认为美国政府策划了“大骗局”，来支配这些“不属于他们的钱”。美国伊利诺伊州大学国际法教授博伊尔认为，美国政府处理阿富汗央行在美资产的做法，不管出于任何理由都是完全的偷窃行为，他们无权随意操控阿富汗政府资产。

英国基尔大学国际关系学教授——

“美国通过有效控制‘全球石油阀门’，巩固其在中东的战略主导地位”

“石油定价关乎美元霸权地位”是美国政策制定者的共识。美国通过海外军事行动维系“石油美元”霸权。

美国调查记者安东尼娅·尤哈斯刊文指出，伊拉克战争是一场石油战争，2003年伊拉克战争爆发前，伊国内石油工业完全国有化，对西方石油公司关闭。战争过后，伊拉克石油工业被私有化。西方石油公司得以在伊拉克的大油田开采石油，并获得巨额利润。

伊拉克前副总理塔里克·阿齐兹曾表示，针对伊拉克的战争纯粹是为了石油，美国的政策就是要掠夺海湾地区国家的石油。英国广播公司报道，美国布什政府在“9·11”事件之前就制定了控制伊拉克石油的计划。英国智库新经济基金会前任政策主管希姆斯称，过去的一个世纪，美国和英国在寻求控制超过它们份额的石油储备时在全球各地留下了冲突、社会动荡和环境破坏的恶果。

在伊拉克战争期间担任美国中央司令部司令的约翰·阿比扎伊德表示，伊拉克战争“当然与石油有关，我们不能否认这一点”。欧洲《现代外交》网站刊文指出，中东国家要想摆脱美元的控制，就要面临来自美国及其盟国的战争威胁。“想想萨达姆·侯赛因在两伊战争中得到美国支持，后来当伊拉克开始以欧元交易石油时却成为首要敌人就知道了”。

美联储前主席格林斯潘在回忆录中写道：“我很遗憾地承认，所有人都知道，伊拉克战争主要是关于石油的。”格林斯潘还透露，推翻萨达姆政权是确保世界石油市场秩序的“必要条件”。美国人类学家格雷伯在《债》一书中指出：“美国的决策者抵制任何针对‘石油美元’的变革。”

战争给伊拉克带来巨大伤害。据世界银行的统计，经过两次伊拉克战争，伊拉克的人均国内生产总值从1990年的10356美元下降至2020年的4157美元。尽管曾是全球最主要的产油国之一，由于战争蹂躏，伊拉克沦为中东地区的贫穷国家。

英国基尔大学国际关系学教授布伦特·戈考伊表示，中东石油对于维持美国的全球霸权地位至关重要，“美国通过有效控制‘全球石油阀门’，巩固其在中东的战略主导地位。”

《 人民日报 》（ 2022年06月21日 18 版）

(责编：胡永秋、白宇)