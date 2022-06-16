本报记者 陈效卫 刘 刚

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出于地缘政治扩张和维护霸权的需要，美国似乎患上了“战争成瘾症”，不断发动或介入一场场对外战争。

从美墨战争再到美西战争，一系列对外扩张伴随美国早期发展的历程。好战，已成为美国文化基因的一部分。二战后，美国滥用其在战后获得的优势地位，以各种名目挑起或介入战争，在扩张霸权的道路上越走越远。美国前总统吉米·卡特坦言：“美国堪称世界历史上最好战的国家。”

“战争一直是美国政治和外交关系的主要内容”

自1776年建国伊始，战争一直伴随着美国的领土扩张。美国的国土面积从最初约80万平方公里增加到现在的约937万平方公里，足足扩张了10倍多。

二战后，美国成为世界上综合实力最强的超级大国。美国倚仗其在军事、经济、科技、文化等领域的优势，打着“自由、民主、人权”旗号，频繁在海外发动战争，让世界陷入持续动荡之中。美国历史学家保罗·阿特伍德在《战争与帝国：美国的生活方式》一书中写道：“美国的历史是充满战争和扩张的历史。”

美国好战的背后，是一个由军方、军火商及政客捆绑形成的军工复合体在作祟。早在1961年，美国前总统艾森豪威尔在卸任演讲中就曾敲响警钟，提醒不要让军工复合体获得不该有的影响力。

美国“公开的秘密”网站揭露，过去20年，美国军工企业为影响国防政策以使自己制造的军火有“用武之地”，仅游说费用就高达25亿美元。在军工复合体利益集团的左右下，美国“战争机器”一次次开动，背后的军工企业及其政治代言人则赚得盆满钵满。

美国宾夕法尼亚大学历史学教授沃尔特·麦克杜格尔直言：“战争一直是美国政治和外交关系的主要内容。美国是一个好战的国家，美国的信条是战斗。”

“无视当地人民的意愿强推美式民主，实际上是破坏了民主”

据不完全统计，从1945年二战结束到2001年，世界上153个地区发生了248次武装冲突，其中美国发起的就有201场，约占81%。美国“外交政策”网站说：“具有强大军事实力的美国，在面对弱小的军事力量时，很难抵挡诉诸武力的诱惑。”

美国经常渲染、夸大其他国家的军事威胁，并以自己定义的所谓民主为借口，对主权国家实施干涉。美国作家威廉·布鲁姆在《民主：美国最致命的输出》一书中指出，二战结束以来，美国试图推翻50多个外国政府，其中大部分是选举产生的；粗暴干涉至少30个国家的民主选举；试图暗杀50余位外国领导人。

曾在阿富汗战争期间担任国际安全援助部队指挥官顾问的美国军事专家杰克·米奇利指出：“几十年来，美国参与的对外战争，不仅影响地区局势稳定，而且无视当地人民的意愿强推美式民主，实际上是破坏了民主。”

格林纳达是加勒比海通向大西洋的门户。上世纪80年代初，格林纳达政府采取独立自主的外交政策，触怒了把整个美洲当成自己“后院”的美国政府。1983年10月25日，美国出动“快速部署部队”，采用突然袭击方式，对格林纳达发动武装入侵。战争爆发后，美洲国家组织常设理事会在华盛顿召开紧急会议，谴责美国在格林纳达的行为严重破坏了“不干涉原则”，要求美国立即撤军。

“为了本国的政治和经济利益，美国常常打着‘民主’‘人权’的幌子对他国发动侵略战争。”印度尼西亚国际战略研究中心学者维罗妮卡说。美国人权和劳工权利律师、匹兹堡大学法学客座教授丹尼尔·科瓦利克认为，美国多年来打着“民主”“人权”“反恐”旗号发动战争，造成巨大的人道主义灾难。美式人权本质虚伪，是欺骗国内外民众的借口和军工利益集团谋利的工具。

“美国企图按照自己的想法重塑世界”

美国斯沃斯莫尔学院教授多米尼克·蒂尔尼在接受沃克斯新闻网采访时指出，对美国来说发动战争就如同一场“球赛”，“美国认为自己得分获胜后就可以结束比赛回家了，但战争是以成千上万的军人生命和数十亿美元的花费为代价的”。曾担任白宫首席演讲稿撰写人的詹姆斯·法罗斯在美国《大西洋月刊》撰文称，对于美国的政客来说，发动战争几乎不需要承担任何责任和后果，这十分危险。

“美国应当反思自己战争机器的恶劣影响。”巴林《祖国报》近日刊文指出。以长达20年的阿富汗战争为例，10多万阿富汗平民在美军及其盟军的枪炮之下伤亡，1000多万人流离失所。美军最终不负责任地一走了之，阿富汗人民却要长期面对战争造成的创伤。

2011年3月19日，以美国为首的北约出动战机和舰艇对利比亚进行军事打击，强行推动政权更迭。利比亚国内安全形势急剧恶化，绑架、爆炸袭击、武装冲突等让利比亚一度陷入混乱的无政府状态。利比亚全国过渡委员会前主席贾利勒称，持续的内乱导致众多利比亚人死亡，“而美国对军事行动和战争造成的这一后果并不关心”。

美国还军事介入叙利亚危机。联合国公布的数据显示，美国的军事介入已造成叙利亚至少35万人失去生命，1200多万人流离失所，1400万平民急需人道主义援助。

《阿拉伯革命背后隐藏的一面》一书的作者之一、突尼斯籍学者阿赫迈德·本萨达指出，翔实的依据表明，美国就是所谓“阿拉伯之春”的背后推手。然而，“阿拉伯之春”并没有为北非和中东地区国家带来和平与繁荣。

伊朗政治分析人士穆加达姆认为：“美国发动战争，占领他国，对他国采取敌对措施，力图保住自己的世界霸权地位。对美国来说，战争是统治的工具。”独立媒体“公民真相”刊文指出，美国在全球“横冲直撞”，破坏了全球稳定和世界经济。

美国前海军陆战队情报官斯科特·里特发表文章称：“美国企图按照自己的想法重塑世界。美国觉得自己是最重要的国家，别的国家都应该按照美国指引的方向行动，否则就是美国的敌人。”法国国际政治问题专家布鲁诺·吉格认为，自1945年以来，美国的对外政策一直都是夺取他们认为有战略意义的地区，不惜一切代价来维持霸权。

《 人民日报 》（ 2022年06月16日 17 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)