冯国权

斯里兰卡真是火烧眉毛了。这个曾有着“印度洋上的明珠”美誉的国家，正在经历自1948年独立以来最严重的经济危机。西方媒体借机翻炒“中国债务陷阱”，诬称“斯因无法偿还高额中国贷款才走向经济崩溃边缘”“‘一带一路’给斯经济带来沉重负担”等，不断挑动斯政府和民众同中国对立，却对“幕后真凶”装聋作哑。

长期负债着了火

造成斯里兰卡经济危机的原因有很多，其中外汇危机是主要因素。自独立以来，斯内忧外患不断，多年处于贸易逆差地位，常年举债。受2019年4月连环恐怖袭击、新冠肺炎疫情和俄乌冲突的影响，斯旅游、侨汇、茶叶和服装出口等支柱产业惨遭打击，国家外汇储备告急。2019年，斯实行大幅减税，政府收入损失超过14亿美元，更加无力购汇。

外汇收入骤减的同时，斯里兰卡的进口支出却在持续增长。斯里兰卡生产资料和生活所需品高度依赖进口，俄乌冲突引发全球大宗商品价格飙升。以能源为例，斯国内60%的电力依靠煤炭和石油发电，而煤炭和石油均需从国外进口。国际油价从2020年4月的每桶18美元上涨到现在的每桶100多美元，涨幅超6倍。2021年初，斯政府为阻止外汇流出，禁止化肥进口，导致大面积农作物歉收，政府不得不从国外补充粮食储备，进一步加剧外汇短缺。

过去两年里，斯里兰卡的外汇储备骤降约70%。截至今年3月底，斯外汇储备仅剩19亿美元，而今年应偿还的外债高达70亿美元。4月12日，斯政府正式宣布暂时中止偿还外债，507亿美元外债处于违约状态。5月19日，斯里兰卡政府宣布未能偿还总计7800万美元的债务，这是斯政府自从独立以来首次对债务偿还违约。

美西方拱火又浇油

尽管斯里兰卡多年举债，但此前一直保持着良好的外债偿还记录。美西方“拱火”的俄乌冲突对斯经济影响十分严重，进一步恶化其经济状况，使其无法继续正常偿还外债。美西方的霸权主义和资本贪婪才是斯里兰卡和其他发展中国家面临经济危机的根源。

美西方对俄罗斯不断加码的制裁，不断将全球的食品和能源价格推向新高，同时在金融交易、航空方面进行限制。斯里兰卡食品价格上涨，源于俄乌冲突导致的小麦、玉米价格飙升。斯每年对俄罗斯出口茶叶等商品，价值约1.5亿美元。但由于越来越多俄银行被踢出SWIFT系统，令斯无法通过出口俄罗斯获得外汇。今年1月，俄罗斯是斯里兰卡的第一大旅客来源国，但到了3月，斯里兰卡国营航空公司因为西方制裁不得不叫停飞往俄罗斯的航班。

从债务结构上看，斯绝大多数债务是国际主权债券，此外亚洲开发银行、日本都是其主要贷款方。根据斯央行数据，截至2021年10月，斯里兰卡国际主权债券高达118.2亿美元，占外债总额的34.1%。双边外债上，日本、印度列居前二，分别为35.4亿美元（10.2%）、7.9亿美元（2.3%），高于中国。中国对斯贷款不是最多的，即使加上金融市场贷款（中国进出口银行）也仅占10%，并且贷款利率大都远低于国际市场，其中逾60%为优惠贷款，余下40%为无息贷款，所以斯当前在偿还债务方面存在的问题与中国的贷款没有多大关系。

其实，眼下遭殃的不仅是斯里兰卡。美联储和其他主要国家央行纷纷加息以平息通胀，导致借贷成本上升，很可能给不少发展中国家带去一场债务崩溃。食品和能源价格上涨带来的额外压力已经开始在埃及、突尼斯和秘鲁等国家出现。《华尔街日报》5月26日报道称，联合国表示，由俄乌冲突引发或加剧的粮食、燃料和金融危机可能会使较贫穷国家发生动荡，导致70多个国家步斯里兰卡的后尘，发生债务违约。

“中国债务陷阱论”才是陷阱

近年来，美西方政府和媒体将“债务陷阱”的概念同中国捆绑，作为抹黑攻击中国和“一带一路”倡议的利器，目的是遏制中国推进“一带一路”建设，维护自身政治经济双霸权，让广大的发展中国家无“路”可走。

美西方炒作“中国债务陷阱”时最常以汉班托塔港为例，诬称中国利用汉港使斯背负无法偿还的债务，未来将把汉港改造为中国军事基地。但事实是，汉港为斯增加了11.2亿美元的外汇储备，供其偿还一些短期外债。汉港因为水深限制，难以作为军事基地使用，且斯政府已明令禁止将汉港作为外国军事基地使用。而近期，印度部分收购位于斯东部的亭可马里港，该港是军事良港，且为二战时期英军的战略石油码头，敏感性远超汉港，却不见媒体炒作。因为美国正推动通过“千年挑战计划”在科伦坡和亭可马里港间建造一条快速运输通道，军事战略意图明显，美印等国自然装聋作哑。

中国作为斯里兰卡友好近邻，真心实意地帮助斯里兰卡实现发展，非但没有给斯造成国际收支危机，反而多年来一直无私向斯提供大量支持和帮助。尤其是新冠肺炎疫情发生后，中斯同舟共济、守望相助，传统友谊得到升华。李克强总理日前指出，中方对斯方面临的困难和挑战感同身受，愿在力所能及范围内向斯方提供急需民生帮助。

斯里兰卡官方多次明确否认了西方的“中国债务陷阱”论调。近日，斯新任总理、统一国民党领袖维克拉马辛哈表示，感谢中方为斯渡过难关提供的各方面巨大帮助，强调斯新一届政府将继续高度重视发展对华友好合作，坚定不移推进“一带一路”建设，加快发展科伦坡港口城、汉班托塔港等两国重大合作项目，并全力保护中方在斯机构和人员安全。

国际社会尤其是广大发展中国家，应警惕美西方一手挖掘的“‘中国债务陷阱’之陷阱”，务必认清这是由美国领导的对中国“一带一路”倡议的阻挠行动，坚定不移地维护本国的安全和发展利益，加强包括“一带一路”倡议在内的国际合作，提升在全球经济治理中的代表性和发言权，推动形成更加公正合理的国际经济秩序。对于包括中国在内的发展中国家而言，不发展才是最大的陷阱，美西方政治、经济、军事、文化霸权才是真正的陷阱。

（作者为国际问题观察员）

(责编：袁勃、牛镛)