陈籽

漫画作者：马宏亮（人民网版权图片，未经授权，请勿转载。）

一直以来，美国自诩“人权卫士”，可持续曝出的滥施酷刑、虐囚的“黑监狱”却揭开了“美式人权”的遮羞布。

美国中情局打着所谓“反恐战争”的幌子，在全球多国设立“黑监狱”，秘密拘押所谓恐怖嫌疑人，大搞任意拘押和刑讯逼供。英国《卫报》报道，美国政府的一份解密报告显示，在中情局位于阿富汗的“黑监狱”秘密拘留所中，一名囚犯曾被当作“教学工具”，供实习人员学习酷刑。“黑监狱”中的各种“强化审讯手段”残忍至极：被囚人员遭受反复殴打、水刑、睡眠剥夺、“撞墙”、“泼冰水”等反人道酷刑，令人发指。

今年年初，美国布朗大学沃森国际和公共事务研究所“战争代价”研究报告指出，“9·11”事件以后，美国海外“黑监狱”网络运行涉及至少54个国家和地区，拘禁数十万人，包括穆斯林、女性和未成年人等。每年美国纳税人仅为关塔那摩监狱关押嫌犯就要支付5.4亿美元。

美国所谓的“人权灯塔”从来只会对他国指手画脚，却无法照亮自身蹂躏法治、践踏人权的黑暗角落。

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