应哈萨克斯坦副总理兼外长特列乌别尔季邀请，国务委员兼外长王毅将于6月6日至9日赴哈萨克斯坦出席“中国+中亚五国”外长第三次会晤，并对哈萨克斯坦进行正式访问。

总台央视记者：请介绍王毅国务委员兼外长此次出席“中国+中亚五国”外长第三次会晤并对哈萨克斯坦进行正式访问的背景、有关考虑、活动安排。请问中方对此次访问有何期待？

赵立坚：中亚五国是中国的友好邻邦和战略伙伴。中国同中亚国家建交30年来，始终秉持相互尊重、睦邻友好、同舟共济、互利共赢原则，不断深化友好合作。今年1月，中国同中亚五国建交30周年视频峰会成功举行，习近平主席与五国元首共同擘画合作蓝图，宣布打造中国—中亚命运共同体。王毅国务委员兼外长此次出席“中国+中亚五国”外长第三次会晤，将同各方积极落实视频峰会成果，进一步深化中国同中亚国家间睦邻友好和各领域互利合作，共促发展、共谋繁荣。

访问哈萨克斯坦期间，王毅国务委员兼外长将会见哈总统托卡耶夫，同副总理兼外长特列乌别尔季举行会谈。我们相信此访将进一步深化两国政治互信和务实合作，推动中哈高质量共建“一带一路”取得更大成效。

《环球时报》记者：美国国务卿布林肯在对华政策演讲中指责中国搞“胁迫外交”，请问中方对此有何评论？

赵立坚：中国从来不搞什么胁迫，也坚决反对其他国家搞胁迫。中国文化主张己所不欲、勿施于人。中国外交的传统之一就是大小国家一律平等。在中国国家主权和民族尊严遭到胁迫和侵害时，中方采取的措施是合理合法反制，捍卫的是国家正当权益，维护的是国际公平正义。中国从不以武力威胁他国，从不搞军事同盟，从不输出意识形态，从不跑到别人门口挑事，从不把手伸进别人家里。中国也不主动打贸易战，不无端打压他国企业，不搞霸凌制裁、长臂管辖。

美国是胁迫外交的始作俑者。胁迫外交的发明权、专利权、知识产权，都非美国莫属。1971年美国学者亚历山大提出胁迫外交概念，讲的就是美国对老挝、古巴、越南的政策。多年来，从武力威胁到政治孤立，从经济制裁到技术封锁，美国为实现一己私利，用实际行动向世界演绎了什么才是真正的胁迫外交。中国网民有句话，想要了解什么是胁迫外交，看看美国怎么做的就知道了。

美方常说“从实力地位出发”与别国打交道，实际就是谁力气大、胳膊粗谁说了算，难道这不是胁迫外交？美方不择手段打压中国华为、法国阿尔斯通、日本东芝等公司，又逼迫台积电、三星等企业交出芯片供应链数据，难道这不是胁迫外交？美方在俄乌冲突中逼迫各国选边站队，动辄以单边制裁和长臂管辖相威胁，难道这不是胁迫外交？中国和所罗门群岛在相互尊重、平等互利基础上签署安全合作协议，美国立刻派人跑到南太岛国施压、威逼阻止这些国家同中国正常合作，难道这不是胁迫外交？

布林肯国务卿说，所有国家都要在不受胁迫的情况下自由地规划自己的道路。要做到这一点，首先需要美国改掉搞胁迫外交的老毛病，停止干涉别国内政，停止强迫别国选边站队，停止滥用单边制裁，停止打压别国高科技企业。中国愿同所有主持正义的国家一道，共同反对世界上的各种胁迫行为。

新华社记者：美国国务院6月2日发布“2021年度国际宗教自由报告”，罗列所谓中方限制和侵犯宗教自由“罪状”，声称新疆、西藏、香港存在违反和限制宗教信仰自由问题。美国务卿布林肯在报告发布会上发表讲话称，中国继续对以穆斯林为主的维吾尔族人和其他宗教少数群体实施“种族灭绝”和镇压。请问中方对此有何评论？

赵立坚：美方所谓报告涉华内容和布林肯国务卿有关讲话罔顾事实，充满意识形态偏见，大肆诋毁中国宗教政策，严重干涉中国内政。中方对此强烈不满，坚决反对。

尊重和保护宗教信仰自由是中国共产党和中国政府对待宗教的基本政策。在中国，政府依法管理宗教事务，保护公民宗教信仰自由和正常宗教活动，确保信教公民同不信教公民一样，都享有同等政治经济社会文化权利。这些早已写入宪法，得到严格执行和充分保障。同时，宪法也规定，任何人不得利用宗教破坏社会秩序，宗教团体和宗教事务不受外国势力支配。对利用宗教宣传极端思想、从事极端活动、进行渗透颠覆的行为，中国政府将坚决依法打击。

所谓新疆存在“种族灭绝”是彻头彻尾的谎言。中方已经多次用事实和数字予以驳斥。今天我就不再浪费大家时间去驳斥美方的这些谎言和谬论了。你们听得不累，我们说得都累了。美方之所以反复炒作涉疆、涉藏、涉港谎言，只是为了给抹黑打压中国制造借口，以此作为干涉中国内政和分裂中国的工具。

事实上，美国内少数族裔宗教和生存状况却真正令人担忧。美国原住民群体长期受到忽视和歧视，印第安人文化遭到根本性破坏，生命和精神的代际存续受到严重威胁。美国对印第安人采取种族灭绝政策，使印第安人口数量从1492年的500万锐减到20世纪初的25万，减少到原来的二十分之一，这才是不折不扣的种族灭绝。美国《大西洋月刊》曾一针见血地指出，从历史上遭驱逐、屠戮和强制同化，到如今整体性的贫困和被忽视，原本是这片大陆主人的印第安人却在美国社会声音微弱。

此外，美国内还存在长期性系统性的种族歧视问题。盖洛普和皮尤中心的民调数据显示，75%的美国穆斯林都认为美国社会对穆斯林有严重歧视。美国还频发枪支暴力“血腥事件”，不仅亵渎了神圣的宗教场所，而且暴露出美国社会根深蒂固的种族主义毒瘤。我给大家举几个跟宗教有关的例子。2015年6月17日，一位白人青年在南卡罗来纳州查尔斯顿一所黑人教堂大开杀戒，造成9人遇难。2018年10月27日，宾夕法尼亚州匹兹堡市一所犹太教堂发生枪击案，造成11人死亡。还有今年5月24日，得克萨斯州一所小学发生严重枪击案，造成20多人死亡，该校生源主要是少数族裔。

在上述事实面前，我不知道美方有什么资格和颜面对中方指手画脚？美方每发表一次这样的所谓“报告”，都会进一步暴露自身虚伪和双标。

韩联社记者：6月5日，朝鲜向朝鲜半岛东部海域方向发射了8枚短程弹道导弹。对此，6日，韩美两军向朝鲜半岛东部海域发射8枚地对地导弹。请问中方对此有何评论？

赵立坚：中方的立场很清楚。维护朝鲜半岛和平稳定，推动半岛问题政治解决进程，符合各方共同利益。当前形势下，希望有关各方保持冷静克制，避免采取任何可能加剧紧张局势的行动。

湖北广电记者：美国海关与边境保护局数据显示，今年4月，美执法部门在美墨边境和入境口岸共逮捕23万非法移民。他们中很多人被粗暴处置甚至虐待，大量无人陪伴的儿童被困在边境巡逻站，人权受到严重侵犯。同时，移民问题也是即将召开的美洲峰会上的议题之一。请问中方对此有何评论？

赵立坚：“边境惨剧”是美国人权罪状中丑陋的一页。美国政府采取极端措施和非人道行动残酷对待移民。移民常常遭受暴力执法，面临超期羁押与虐待，妇女、儿童等弱势群体的人权更是遭到无情践踏。

数据显示，2021年，美国执法部门在美墨边境逮捕非法移民约170万人次，创20年来最高纪录，其中包含14.5万名儿童。美国上届政府强制施行的骨肉分离政策导致超过2800多名移民儿童被迫与父母分离，很多家长至今仍在寻找孩子的下落。联合国人权高专曾指出，此举相当于政府支持的虐童行为，将导致不可修复的伤害，或将影响儿童一生，美国政府没有任何理由可以开脱。近几年，在美国被羁押的26.6万名移民儿童中，2.5万人的羁押时间超过100天。即使在疫情最严重的时候，仍有十几万无人陪伴的儿童被长期关押在人满为患的临时设施中，无人看护，缺医少药，身心健康受到极大伤害。去年9月，美国边境警察骑马挥鞭粗暴驱赶海地难民，遭到了联合国人权理事会种族歧视问题特别报告员和非洲人后裔问题专家工作组的齐声谴责。这张照片在网络上也非常臭名昭著。

美国严重的难移民问题，恰恰是其自身霸权主义和霸凌行径的“反噬”。美国在提出“门罗主义”后的200年间，30多次军事介入拉美国家，向地区国家强行输出美式民主，大搞经济掠夺，甚至策动政权颠覆。当这些国家的人民不堪美国制造的贫困动荡，试图北上逃脱时，又被美国拒之门外，甚至遭到暴力逮捕和监禁。因此，有美国媒体指出，这些抵达边境的移民是美国政策的双重受害者。

美方应认真审视并纠正自身在难移民问题上的累累罪行，停止扮演虚伪的“人权卫道士”，切实采取措施，保障难移民的人权和各项基本权利，并在第九届美洲峰会上正式回应拉美国家关于移民问题的正常关切，拿出切实可行的解决方案。

法新社记者：澳大利亚官员近日称，一架中方军机在南海空域中实施危险操控以及堵截一架澳方监控机，对其航空安全和人员构成风险。请问中方对此有何评论？

赵立坚：具体情况请你向国防部询问。

作为原则，我可以告诉你的是，中国军队一贯基于国际法和国际惯例，按照安全、规范和专业的操作要求开展相关行动。中方决不允许任何国家打着“航行自由”的旗号侵犯中国主权和安全、危害南海和平稳定。中方再次敦促澳大利亚方面切实尊重中国的国家安全利益和重大关切，谨言慎行，以免引发误判、造成严重后果。

《中国日报》记者：近日，非盟轮值主席、塞内加尔总统萨勒表示，西方对俄罗斯的制裁已经严重影响非洲粮食安全。世界粮食计划署日前也发出警告称，人类或将面临“二战后最大的粮食危机”。中方对此有何评论？

赵立坚：当前，全球粮食供应面临极端紧张的局面。俄乌冲突使作为全球重要粮食出口国的俄罗斯、乌克兰几乎退出全球粮贸体系，而美西方对俄制裁导致俄罗斯粮食和化肥出口受到严重影响，更使局面雪上加霜。根据联合国粮农组织数据，全球粮食价格在今年3月就已攀升至历史新高，预计对俄制裁等因素将持续推高全球粮价。粮价每上涨一分，脆弱地区和国家的粮食可及性就降低一分，全球面临的粮食安全风险就增加一分。

事实上，历次全球粮食危机背后都有美国的影子。美国等少数国家操纵全球粮食贸易体系，构建起“粮食霸权”，牢牢操控国际粮价，屡屡通过炒作粮食安全问题、渲染粮食紧张局势谋取巨额利润。美方一边指责他国“囤积粮食”，要求别人“开仓放粮”，自己的粮食能源化消耗却丝毫没有减少。同时，美方又借此助推粮价高企，谋取私利，这种做法十分不负责任。

生存权是最大的人权，饥饿问题是全人类共同敌人。在当前形势下，国际社会应共同努力劝和促谈，尽快恢复和平，为化解粮食危机营造和平稳定环境。拱火浇油、滥施制裁无益于地区局势降温，只会加剧粮食危机，酿成更大人道灾难。

澳亚卫视记者：据报道，欧盟2日批准第六轮对俄制裁方案，包括将俄联邦储蓄银行从SWIFT系统剔除、禁运俄部分石油、6个月内逐步禁止从俄购买通过海路运输的原油、8个月内逐步禁止从俄购买精炼石油产品。俄外交部声明称，欧盟制裁措施很可能导致油价持续高企，破坏国际能源市场稳定，扰乱供应链。请问中方对此有何评论？

赵立坚：事实证明，制裁不是解决乌克兰危机的正确途径。少数国家对俄罗斯实施的大规模、无差别制裁没有使乌克兰局势有丝毫缓和，相反却使欧洲和世界付出沉重代价。随着制裁的升级和延续，欧洲国家民众恐将承受通货膨胀、失业等更大代价，世界也不得不面对能源危机、粮食危机等严峻挑战，获利的只是域外的军火商、油气商等少数人。

我们注意到，欧方多次表示希望俄乌危机早日缓和，欧洲能够恢复和平与安宁。我们支持欧方从欧洲的和平安宁和自身利益出发，自主制定符合欧洲利益的外交政策，支持欧方积极推动危机的政治解决，支持欧方在劝和促谈进程中发挥积极作用，推动最终构建均衡、有效、可持续的欧洲安全框架。

凤凰卫视记者：第一个问题，之前我们关注到美国国务院网站删除了“美台关系事实清单”中“不支持‘台独’”的表述。但是，5月28日，这个“事实清单”又重新放回了这一表述，中方对此有何评论？第二个问题，有消息称，2021年，美国驻广州总领事馆经济政治部时任负责人、领事葛明希与安德鲁·希拉在一场酒会上曾向来宾透露，美国政府希望美国商人能够“理解”，新疆没有问题，说其实我们都很清楚，但利用新疆炒作强迫劳动、种族灭绝、攻击人权问题是一种“角力”，也是一种“有效手段”，最终目的是让中国政府“彻底深陷泥潭”。中方对此有何评论？

赵立坚：关于第一个问题，我们注意到美国国务院网站再次更新“美台关系事实清单”，重新放回了“不支持‘台独’”的表述。事实不容否认，历史不可篡改，是非不能歪曲。世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。这是国际社会普遍共识和公认的国际关系准则，也是美方在中美三个联合公报中作出的郑重承诺。美方应该恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，恪守在台湾问题上向中方作出的政治承诺，将拜登总统有关美国不支持“台独”表态落到实处，停止借涉台问题搞政治操弄、“以台制华”，否则将对中美关系和台海和平稳定造成严重损害。

关于第二个问题，我也建议你去问问美方，请美方作出一个合理的解释。如果你提到的消息属实，我一点也不感到意外，因为这已经不是美方官员第一次“袒露心声”了。美国政府前高官威尔克森2018年就承认，美国想破坏中国的稳定，最好的办法就是在新疆制造动荡，煽动维吾尔族“从内部搞乱中国”。美国联邦调查局前翻译埃德蒙兹2015年也曾透露，美国根本不关心新疆人民。他们宣称新疆屠杀折磨少数民族，是为了达到扰乱新疆的目的。

蓬佩奥曾公开宣称，“我们撒谎、我们欺骗、我们偷窃。这才是美国不断探索进取的荣耀。”而所谓新疆搞“种族灭绝”，这正是美方政客炮制的世纪谎言，是美方“谎言外交”的经典之作。

当前，新疆民族团结、社会稳定、经济繁荣。这对美国涉疆谎言是最好最有力的回击。美方妄图破坏新疆和谐稳定、遏制中国发展的图谋永远也不会得逞。

深圳卫视记者：据报道，孟加拉国东南部吉大港附近一处内陆集装箱堆场4日晚发生火灾并导致爆炸，造成至少49人死亡，逾100人受伤。请问中方对此有何评论？火灾中是否有中方人员伤亡？

赵立坚：中方对孟加拉国吉大港火灾中遇难人员表示深切哀悼，向遇难者家属和受伤人员表示诚挚慰问。

火灾发生后，中国驻孟加拉国使馆第一时间联系孟加拉国警方，已经确认没有中方人员伤亡。

塔斯社记者：根据外媒报道，计划于6月6日至7日访问塞尔维亚的俄罗斯外长拉夫罗夫行程受阻，因为保加利亚、北马其顿和黑山禁止其飞机经过这些国家的领空。外交部对此有何评论？另外一个问题，最近台湾地区宣布禁止对俄罗斯出口半导体的措施。俄罗斯也采取了相应的举措禁止对台湾出口惰性气体。请问外交部有何评论？

赵立坚：关于第一个问题，我们也注意到有关报道。中方支持俄乌双方继续通过谈判协商妥善解决有关问题。我们认为，一切有利于和平解决危机的努力都应得到支持，国际社会应为俄乌谈判创造积极条件。

关于第二个问题，乌克兰危机爆发以来，民进党当局一再操弄话题，不放弃任何一个机会蹭热点、博眼球、刷存在。他们这样做，实质就是渲染紧张，勾连外部势力大搞谋“独”挑衅活动。他们的这些卑劣伎俩根本不会得逞。

总台国广记者：6月5日，哈萨克斯坦举行了修改宪法全民公投。请问中方对此有何评论？

赵立坚：哈萨克斯坦修宪公投顺利举行，中方对此表示祝贺。作为友好邻邦和永久全面战略伙伴，中方坚定支持哈萨克斯坦走符合本国国情的发展道路。我们相信在托卡耶夫总统领导下，哈萨克斯坦人民会在建设“新哈萨克斯坦”进程中取得更大成就。中方愿同哈方共同努力，推动中哈关系不断向前发展，更好造福两国人民。

总台央视记者：据报道，第九届美洲峰会及其配套活动将于6月6日至10日在美国洛杉矶举行。美方多次宣称不邀请古巴、委内瑞拉、尼加拉瓜参会。委总统马杜罗回应称，拉美和加勒比已有超过25国公开抗议美这一排他和歧视性做法并要求邀请所有美洲国家参会。洪都拉斯、圣文森特和格林纳丁斯等国领导人明确表示不会参会。中方对此有何评论？

赵立坚：美国以所谓“民主”标准宣称将不邀请古巴、委内瑞拉、尼加拉瓜参加第九届美洲峰会，引发拉美和加勒比国家普遍质疑和反对。这表明美方抱持“门罗主义”思维、操弄“民主”议题搞干涉和分裂不得人心，美国把自己凌驾于别国之上随意霸凌、服务于“美国私利”没有市场。

我想再次强调，拉美不是美国的“前院”或者“后院”。美洲峰会不是“美国峰会”。美国作为东道主，应该停止一意孤行和霸道做派，切实给予拉美和加勒比国家应有的尊重，虚心听取大多数地区国家的合理关切和正义呼声，使本届峰会真正聚焦地区共同议程，促进团结合作，增进人民福祉。

东方卫视记者：6月1日，加拿大国防部发表声明称，中国军机多次和执行联合国对朝鲜制裁决议的加军机相遇，但中方有关操作不专业、不安全。加总理特鲁多、外长乔利等在接受记者采访时均表示，中方举动令人担忧，将向中方提出此事。请问中方对此有何评论？

赵立坚：近期，加拿大军机以执行联合国安理会决议为借口，加大对中方抵近侦察并挑衅，危害中国国家安全，危及双方一线人员安全，中方对此坚决反对。针对加方挑衅行为和不友好、不专业的操作，中国军队迅速采取了有理有力、安全专业的处置措施，并通过外交渠道向加方提出了严正交涉。中方敦促加方正视事态的严重性，不得实施任何冒险挑衅行为，否则由此引发的一切严重后果由加方承担。

联合国安理会决议从未授权任何国家以监控违反决议活动为由，在他国管辖海空域部署军力开展监视活动。对任何以执行决议为名危害中国国家主权和安全的行为，中方都坚决反对。

我还要强调，一个健康稳定的中加关系符合双方共同利益，也是两国人民的共同期待。加方应尊重客观事实，停止散布虚假信息，并进一步认清形势，采取稳健、务实的对华政策，以实际行动推动中加关系恢复正常发展。

巴通社记者：近日，巴基斯坦总理夏巴兹出席中国援建的瓜达尔东湾项快速路项目启动仪式。你对此有何评论？

赵立坚：我在巴基斯坦常驻期间，曾经7次访问瓜达尔港。我也曾经参加瓜达尔东湾快速路的开工典礼。我对这个项目竣工感到非常高兴。瓜达尔东湾快速路项目是中巴经济走廊早期收获项目，也是推进地区互联互通的重要交通基础设施工程。项目通车后将实现瓜达尔港与巴基斯坦国道的连接，拓宽当地和巴基斯坦各地乃至地区其他国家的交通运输通道，进一步发挥瓜达尔港的国际物流中心和枢纽作用，带动瓜达尔港地区经济社会发展。

中方将继续同巴方一道，建设好、运营好包括瓜达尔港在内的中巴经济走廊项目，为巴基斯坦经济发展、民生改善以及地区经济一体化注入强劲动力，为当地乃至地区人民带来更多福祉。

(责编：高歌、刘慧)