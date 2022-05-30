本报记者 花 放

“中国发展速度之快令人印象深刻！”与记者谈起对中国的印象，德国的共产党主席帕特里克·科伯勒由衷感叹。科伯勒曾于上世纪90年代初和2018年两次访问中国，第一次他访问了北京、上海和西安，第二次则是参加由中共中央对外联络部主办的纪念马克思诞辰200周年相关活动，并访问了北京和深圳。两次中国之行，感受大不相同。

“就北京来说，除了长城等风景名胜之外，2018年的北京已经与我近30年前到访的那座城市大不相同，我几乎认不出第一次去过的那些街道。”在科伯勒记忆中，上世纪90年代的北京，道路上多的是自行车；到2018年，汽车已成为北京街道上的主角，而且很多是新能源汽车。“有趣的是，自行车并没有退出历史舞台，而是变成了安装有先进定位系统的共享单车。”科伯勒称赞道，“共享单车和新能源汽车都代表着绿色出行方式。”

首钢园区是2018年科伯勒再访北京时，还能认出的一个地方。“当时，同行的中国同志告诉我，为了改善环境，首钢已经搬迁，这里将成为一个公园。”今年2月，科伯勒在关注北京冬奥会报道时惊喜地发现，首钢原来的原料筒仓已经成为北京冬奥组委办公区，精煤车间则成为冰上项目训练基地，滑雪大跳台在冷却塔旁拔地而起，工业园区变身为活力四射的冰雪乐园……“这真是令人赞叹的构思。随着北京冬奥会的圆满落幕，这一转变被证明完全经得起实践的考验。”科伯勒说。

谈起北京冬奥会，科伯勒十分感慨，认为这是中国在严格疫情防控的前提下为推动奥林匹克运动发展做出的突出成就。“新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，各国各地区运动员却能够齐聚中国，并安全、顺利地完成比赛，中国有效的疫情防控举措功不可没。”科伯勒表示，通过成功举办北京冬奥会，中国人民向全世界展现了热爱和平、团结合作的精神，这与某些国家过分强调个人主义、竞争和对立是完全不同的。

“这种精神也体现在共建‘一带一路’和推动构建人类命运共同体等倡议和理念中。”科伯勒认为，共建“一带一路”是一种开放包容、务实有效的国际合作形式，目的是让更多国家和地区获得更好的发展机会。

科伯勒认真研读了《习近平谈治国理政》。他表示，通过在中国的所见所闻，能够强烈感受到，中国共产党得到了广大人民群众的拥护和支持。“在深圳湾创业广场，我参观了党群服务中心，这是个开放的大型空间，建有咖啡厅和图书馆，人们可以在这里向党组织反映问题。在‘智慧党建’体验区，通过互动大屏幕，人们可以学习党的理论知识。马克思主义思想在中国得到更广泛的传播，更加深入人心。”

“中国道路显示了社会主义的强大生命力。”科伯勒认为，中国共产党能够做到把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合，走出了一条符合中国国情的中国特色社会主义道路，数亿人在中国共产党的领导下摆脱了绝对贫困。他表示，德国的共产党衷心祝愿中国共产党在领导中国人民走中国特色社会主义道路的进程中取得更大成就，并希望继续深化两党交流合作。虽然两党体量大小不同，但贵在志同道合，且一贯遵循独立自主、完全平等、互相尊重、互不干涉内部事务的党际交往原则。德共真切希望继续从与中国共产党的交流中不断获取进步的思想启示。

“我相信到本世纪中叶，中国一定能建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。我期待这一天的到来！” 科伯勒由衷地说。

《 人民日报 》（ 2022年05月30日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)