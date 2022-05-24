5月23日，欧美同学会（中国留学人员联谊会）组织召开专题座谈会，学习贯彻《习近平给南京大学留学归国青年学者的回信》。全国人大常委会副委员长、民盟中央主席、欧美同学会会长、中国科学院院士丁仲礼出席座谈会并讲话。欧美同学会副会长、留苏分会会长、教育部原副部长、中国教育国际交流协会会长刘利民；欧美同学会副会长、浙江省欧美同学会会长、西湖大学校长、中国科学院院士施一公；欧美同学会副会长，留加分会会长，北京市贸促会原党组书记、会长，博鳌亚洲论坛原执行总监姚望等欧美同学会总会在京会长会成员；欧美同学会部分国别分会、团体会员在京会长会成员代表分别结合各自留学和工作经历畅谈学习习近平总书记回信精神的感悟体会。座谈会由欧美同学会党组书记、秘书长王丕君主持，欧美同学会党组成员、副秘书长程洪明参加座谈会。

座谈会首先宣读了《习近平给南京大学留学归国青年学者的回信》。

会议指出，习近平总书记给南京大学留学归国青年学者的回信，充分体现了党中央对广大留学人员群体价值的高度重视，对广大留学人员人才作用的高度肯定。习近平总书记对南京大学归国青年学者以李四光、程开甲等老一辈科学家为榜样，在海外学成后回国投身科教事业，在各自岗位上努力报效祖国、服务人民，取得丰硕成果表示赞许，对南京大学归国青年学者“生逢伟大时代是人生之幸，要心系‘国家事’、肩扛‘国家责’”的表态给予充分肯定，这与习近平总书记在欧美同学会成立100周年庆祝大会上以四个“历史不会忘记”，充分肯定广大留学人员在中国共产党领导的革命、建设和改革开放事业中作出的突出贡献一脉相承。

会议认为，习近平总书记给南京大学留学归国青年学者的回信，集中体现了党中央对留学人员群体的殷切期望。习近平总书记希望归国青年学者在坚持立德树人、推动科技自立自强上再创佳绩，在坚定文化自信、讲好中国故事上争做表率，这些要求既与习近平总书记在欧美同学会成立100周年庆祝大会上强调的“希望广大留学人员积极投身创新创造实践”“希望广大留学人员充分发挥自身优势，加强内引外联、牵线搭桥，当好促进中外友好交流的民间大使”等要求一脉相承，也体现了在实现中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局的时代背景下，党和国家对急需广大留学人员发挥作用的新期望、新要求。

会议提出，习近平总书记给南京大学留学归国青年学者的回信为广大留学人员投身报国事业坚定了信心和决心，注入了强大动力，也为留学人员工作和欧美同学会事业发展指明了方向、提供了遵循。

丁仲礼在讲话时强调，在喜迎党的二十大胜利召开和我会即将迎来建会110周年之际，习近平总书记对留学人员群体的关怀厚爱为欧美同学会事业高质量发展提供了强大的政治动力、精神动力和工作动力。欧美同学会总会及各级各类组织要把学习好、贯彻好、落实好习近平总书记重要回信精神，作为当前和今后一个时期的重要政治任务，各级各类组织会长会成员要带头学习贯彻，坚持先学一步、学深一层、多悟一分，以会长会的以上率下迅速掀起学习贯彻热潮。要用适应留学人员特点、符合留学人员需要的方式创新学习、突出实效，积极与深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想紧密结合，与迎接党的二十大胜利召开紧密结合，与筹备欧美同学会成立110周年庆祝活动紧密结合，把学习重要回信精神激发出的澎湃热情，切实转化为同心向党、跟党奋斗、奋进新征程的自觉行动。

会议参加人员合照。欧美同学会供图

丁仲礼要求欧美同学会总会及各级各类组织要以学习重要回信精神为契机，进一步凝聚人心、增进共识，进一步汇集力量、推动工作，广泛团结凝聚海内外留学人员在围绕中心、服务大局中发挥“留学报国人才库”“建言献策智囊团”“民间外交生力军”作用，自觉投身全面建设社会主义现代化国家的伟大实践，紧扣经济社会发展实际，紧扣党和国家重大决策部署精准持续发力，持续激发留学人员群体优势和各级各类组织的整体效能，努力让每一位留学人员都有组织依托、有联络渠道、有平台发挥作用，真心实意地为留学人员排忧解难，紧密团结广大留学人员把人生理想与中国梦融为一体，在砥砺奋斗中放飞青春梦想，在奋进新征程中书写人生华章。

丁仲礼号召海内外广大留学人员以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的中共中央周围，不负习近平总书记嘱托，志存高远、脚踏实地，踔厉奋发、携手前行，不断开创出留学报国事业的新局面。他希望广大留学人员始终心怀“国之大者”，笃定“国之所需，吾之所向”的信念，把留学报国的光荣传统转化为报效祖国、服务人民的自觉行动；要用敏锐的眼光观察社会，用清醒的头脑思考人生，用智慧的力量创造未来，以民族复兴为己任，刻苦钻研新知，勇立时代潮头；无论国内外环境如何变化，爱国情怀不能变，报国理想不能丢；要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻认识“两个确立”的决定性意义，坚定“四个自信”，坚定不移听党话、感党恩、跟党走，始终与中国共产党同心同向、同心同行；要积极发挥在突破关键技术、发展高新产业、带动高新学科等方面的比较优势，努力成为行业骨干、青年先锋，着力在科技自立自强上创佳绩，尤其是在攻克“卡脖子”关键技术方面展现出新作为，敢于提出新理论、开辟新领域、探索新路径，把智慧与力量播撒在民族复兴的奋斗征程上，为全面建设社会主义现代化强国作出青年留学人员的更大贡献；要积极发挥融通中外、联系广泛的优势，积极传播中华优秀传统文化，促进中外文明交流互鉴，讲好中国故事，传播好中国声音，当好行走的“中国名片”，促进中外文化融通、人心相通，助力构建人类命运共同体，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开，以昂扬的姿态迎接欧美同学会成立110周年。

来源 ：《留学生》杂志

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