金砖国家外长会晤将于5月19日以视频方式举行，国务委员兼外长王毅将主持会晤，南非外长潘多尔、巴西外长弗兰萨、俄罗斯外长拉夫罗夫、印度外长苏杰生将出席。其间，金砖国家外长还将以“金砖+”方式同新兴市场国家和发展中国家外长进行对话。

凤凰卫视记者：据报道，当地时间17日，有超过250名乌方战斗人员走出了亚速钢铁厂内的防御工事并投降。这意味着俄乌战事开启以来最激烈的一场围攻战最终结束。中方对此有何评论？

汪文斌：中方在乌克兰问题上的立场是一贯、明确的。我们希望冲突早日结束，支持俄乌双方继续通过谈判协商妥善解决有关问题。

总台央视记者：能否介绍一下中方对于这次金砖国家外长会晤的期待？

汪文斌：金砖国家是具有全球影响的新兴市场国家和发展中国家合作机制。在世纪疫情和百年变局交织背景下，金砖机制对深化新兴市场国家和发展中国家合作、推动疫后世界经济复苏具有特殊重要意义。

2017年中国担任金砖国家主席国期间，习近平主席首倡举办金砖国家外长会晤。在金砖国家领导人战略引领下，外长会晤为增进五国政治互信、深化政治安全领域合作发挥了重要作用。作为2022年金砖主席国，中国期待同其他金砖伙伴就当前国际形势新特点新挑战，以及重大国际和地区问题进一步沟通协调，发出金砖国家团结合作、维护真正的多边主义、团结抗击疫情、共促和平发展的有力声音，重在为金砖国家领导人会晤做好准备。

今年外长会晤期间还将举办“金砖+”外长对话会，金砖国家外长将同部分新兴市场国家和发展中国家外长围绕全球治理等问题深入交换意见。相信此次对话会将进一步增进团结，凝聚共识，提升新兴市场国家和发展中国家在全球治理中的发言权，更好维护共同利益。

法新社记者：美国司法部起诉拉斯维加斯和澳门赌场大亨史蒂夫·韦恩，要求其登记为中国政府代理人。外交部对此有何评论？

汪文斌：美方相关举动纯属捕风捉影，刻意渲染“中国威胁论”。中方一贯坚持在相互尊重、互不干涉内政等原则基础上发展同其他国家关系。我们希望美方摒弃冷战和零和思维，停止动辄拿中国说事。

《环球时报》记者：日前我报发布“中国公民对东盟认知与态度”和“中国高校学生对中国—东盟合作的认知与态度”民意调查报告。发言人对此有何评论？

汪文斌：我们注意到相关报道。根据“中国公民对东盟认知与态度”报告，超过九成的受访者认为中国与东盟关系友好，95.7%的受访者支持中国与东盟发展睦邻友好关系，64.1%的受访者认为东盟是除中国以外、对亚太地区和平与发展贡献最大的国家和组织。另一方面，有77.8%的受访者认为，美国是中国与东盟关系良好发展的最大干扰因素。另一份受访者为中国高校学生的报告结果也与上述数据大体相近。

有关报告反映了中国民众对东盟国家抱有美好情感与印象，对中国东盟发展睦邻友好关系态度积极，对中国东盟的未来充满信心。这是中方长期以来坚持睦邻友好周边外交政策的结果，也证明我们发展同东盟关系显民心顺民意。

中方高度重视中国东盟关系，始终视东盟为中国周边外交的优先方向。在中国和东盟国家共同努力下，中国与东盟关系蓬勃发展，取得了举世瞩目的成就。去年，我们共同庆祝了中国—东盟建立对话关系30周年，正式宣布建立中国东盟全面战略伙伴关系。今年1月1日，《区域全面经济伙伴关系协定》正式生效，为地区和世界和平稳定以及繁荣发展注入新的动力。

通过有关民调可以看到，中国民众充分肯定东盟对亚太地区的和平与发展作出的积极贡献，对某些域外势力蓄意干扰中国东盟关系也了然于心。东盟国家不是地缘争夺的“棋子”，而是促进地区发展繁荣的重要“棋手”。任何在本地区制造集团对立和分裂对抗的行为，都是不得人心的。

习近平主席去年在中国—东盟建立对话关系30周年纪念峰会上指出，“30年来中国东盟合作的成就，得益于双方地缘相近、人文相通得天独厚的条件，更离不开我们积极顺应时代发展潮流，作出正确历史选择”。中方过去是、现在是、将来也永远是东盟的好邻居、好朋友、好伙伴。中方愿同东盟一道，以30周年纪念峰会重要共识为指引，建设好中国东盟全面战略伙伴关系，深化各领域务实合作，珍惜和维护友好民意基础，携手迈向更为紧密的命运共同体，为促进地区和平稳定与繁荣作出新的贡献。

彭博社记者：中国东方航空公司坠机事故已过去近两个月，中方是否有最新消息可以提供？

汪文斌：中国民航局已经作出相关回应，大家可以查阅。中国民航局表示，将继续与参与调查的各方保持密切沟通，科学严谨有序地开展事故调查工作，并按照《国际民航公约》和政府信息公开相关要求，及时、准确发布事故调查情况进展和相关信息。

湖北广电记者：根据最新数据，中欧班列4月开行1170列，较3月增加36列，呈现“稳中有升”的发展态势。考虑到疫情和俄乌冲突影响，这一成绩殊为不易。请问中方对此有何评论？

汪文斌：在世界疫情和国际局势动荡背景下，中欧班列克服全球流通不畅、运力不足的逆风，交出了一份亮丽“成绩单”，实属难能可贵。这是中国为世界经济复苏作出的积极贡献，也是“一带一路”高质量发展的有力证明。

中欧班列已连续24个月单月开行千列以上，以稳定、可靠、高效的物流服务有力支撑全球产业链供应链，彰显了韧性和担当，传递了力量和信心。中欧班列通达欧洲23个国家185个城市，不仅是一条交通线，也是一张贯通亚欧的物流网，更是沿线国家和地区互利共赢的纽带。据报道，2019年至2021年间中法之间的货运列车数量翻了一番。

中欧班列的发展不仅体现在量的增加，也体现在质的跨越。中欧班列克服了前期运营资源调配问题，空箱状况明显改善，运营模式更趋成熟、科学，中长期盈利能力趋于乐观。中欧班列搭载的商品结构也有所优化。“门到门”运输、“班列超市”以及特种运输等新型服务业态不断涌现，行业创新力显著增强。

中欧班列逆势而上，跑出了加速度，充分彰显了共建“一带一路”倡议的强大生命力。今年前4个月，中国对“一带一路”沿线国家进出口同比增长15.4%，其中出口增长12.9%，进口增长18.6%。“一带一路”建设为沿线国家经济恢复发展提供了强大动能。

中方愿同各方一道，秉持共商共建共享理念，携手建设好中欧班列，共同推动“一带一路”建设高质量发展，为全球经济复苏注入新动力。

总台央视记者：据报道，中国美国商会发布2022年度《美国企业在中国白皮书》称，商会坚决反对中美彻底“脱钩”，支持扩大对华关税豁免，不赞成将疫情和防疫政策等问题政治化。该商会负责人称，中方一直拥有清晰的战略发展目标、巨大的市场机遇和可预见的营商环境，对美企形成巨大吸引力。中方对此有何评论？

汪文斌：中美经贸关系的本质是互利共赢。在经济全球化时代，开放融通是不可阻挡的历史趋势，人为“筑墙”、“脱钩”违背经济规律和市场规则，损人不利己。我注意到中国美国商会发布的白皮书指出，美国企业坚决反对美中关系彻底“脱钩”，认为“脱钩”将使两国在外贸外资方面蒙受巨大损失，没有人能在这场博弈中成为赢家。希望美方认真倾听美国企业发出的理性务实声音，本着相互尊重、和平共处、合作共赢的精神与中方相向而行，推动中美关系早日回到健康稳定发展的正确轨道。

白皮书指出，中国是全球最大、增长最快的市场之一，是美国产品和服务的重要出口市场。中国市场拥有强大的研发和创新生态系统，是许多美国龙头企业重要收入来源地。中国还是大量产品和部件的关键货源地和供应商，以其相对较低的成本和更大的生产规模，使美国消费者获益。超过三分之二的受访企业表示，中国是其全球前三大投资市场。

白皮书也提出了一些意见和建议，中方将认真加以研究。展望未来，中国经济韧性强、潜力足、长期向好的基本面不会改变。中方将继续深化改革、扩大开放，打造市场化法治化国际化的营商环境，为包括美国企业在内的世界各国企业来华投资兴业提供更多机遇。

彭博社记者：美国财长耶伦称，对利用市场地位做地缘政治杠杆的国家来说，西方民主国家过于脆弱。她还呼吁美欧在联合对抗俄罗斯后协调对华态度。外交部对此有何评论？

汪文斌：到底是哪个国家口口声声表示要“从实力地位出发”跟别国打交道？哪个国家滥用经济、金融、科技霸权地位，将其作为遏制打压他国、谋取地缘政治私利的杠杆？国际社会对此看得清清楚楚。

和平、发展、合作、共赢是当今时代潮流和各国人民的共同心愿。美方一些人整天沉迷于威逼裹挟盟友搞遏华小圈子，完全是逆时代潮流而动，不得人心，也没有出路。

我们敦促美方言行一致，将美领导人不寻求“新冷战”、不寻求强化同盟关系反对中国的表态落到实处，多做有利于中美互信合作和世界和平发展的事。

法新社记者：据称联合国人权高专巴切莱特即将访问中国。外交部能否确认？

汪文斌：中方欢迎联合国人权高专巴切莱特女士5月访华并参访新疆。相关消息我们会适时发布。

彭博社记者：美国最高海军军官迈克尔·吉尔戴上将表示，台湾必须通过军事威慑，包括获得足够武器和适当的训练，做好应对中国大陆潜在“侵略”的准备。外交部对此有何评论？

汪文斌：美方有关言论违背美方在台湾问题上对中方所作承诺，干涉中国内政，中方对此坚决反对。

中美《建交公报》和“八·一七”公报明确指出：“美利坚合众国承认中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府，并承认中国的立场，即只有一个中国，台湾是中国的一部分。”《中美上海公报》也指出，“美国认识到，在台湾海峡两边的所有中国人都认为只有一个中国，台湾是中国的一部分。美国政府对这一立场不提异议。”美方一边承认台湾是中国的一部分，一边又渲染所谓大陆“侵略”台湾威胁；一边表示不支持“台独”，一边又从国务院网站上删除“台湾是中国的一部分”“不支持‘台独’”等表述。美方这种自相矛盾的行径，不能不令人质疑美方声称的坚持一个中国政策的严肃性、有效性。

背信弃义不仅损害自身的形象，也将付出相应的代价。在台湾问题上违背承诺，必将遭到历史的惩罚。我们敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报的规定，将“不支持‘台独’”的表态落到实处，以免严重损害中美关系和台海和平稳定。

路透社记者：第一个问题昨天已经提过，中国是否准备参加下周的世界卫生大会？如参加，将派谁出席？第二个问题，美国国务院周二称，台湾应获准参加世界卫生大会，称在中国要求下将台湾排除在外毫无根据。外交部对此有何评论？

汪文斌：关于第一个问题，我昨天已经答过，没有消息要补充。

关于第二个问题，世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。在台湾地区参与国际组织、包括世卫组织活动问题上，中方立场是一贯、明确的，即必须按照一个中国原则来处理。联大第2758号决议明确承认中华人民共和国政府的代表是中国在联合国的唯一合法代表；世界卫生大会25.1号决议明确承认，中华人民共和国政府的代表是中国在世界卫生组织的唯一合法代表。上述两个决议确认的一个中国原则得到国际社会普遍支持，是人心所向，大势所趋，不可阻挡。

中国中央政府高度重视台湾同胞的健康福祉，在符合一个中国原则前提下，已经对台湾地区参与全球卫生事务作出妥善安排。截至4月28日，中国中央政府已累计向台湾地区通报疫情信息386次；过去一年，中央政府批准台湾地区公共卫生专家44批共47人次参加世界卫生组织的技术活动。台湾了解有关信息、参与国际抗疫的渠道是畅通的。美方所谓“严重卫生关切”的说法完全站不住脚。我们奉劝美方停止借世卫大会炒作涉台问题。任何打“台湾牌”、搞“以台制华”图谋必将遭到国际社会绝大多数成员的坚决反对，注定以失败告终。

日本共同社记者：根据中国外交部消息，日本和中国今天举行外长视频会。中方能否介绍下详细的内容？

汪文斌：正如你提到的那样，今天国务委员兼外长王毅同日本外相林芳正举行了视频会晤。

王毅国务委员在会晤当中表示，今年是中日邦交正常化50周年，是两国关系发展史上的重要里程碑。两国领导人去年就推动构建契合新时代要求的中日关系达成重要共识，双方应以此为指引，以邦交正常化50周年为契机，夯实两国关系政治基础，维护好、巩固好、发展好两国前辈和两国人民共同努力造就的来之不易的友好局面。

王毅国务委员指出，当务之急要重点做好三件事情。一要切实把握两国关系正确方向。中日四个政治文件确定了两国关系和平友好合作的大方向，奠定了两国互为合作伙伴、互不构成威胁等一系列重要原则共识，是确保中日关系稳定健康发展的根本保障。两国关系越复杂严峻，越要不忘初心，毫不动摇坚持中日四个政治文件原则精神。应彼此树立正确认知，积极开展正面互动，筹划好邦交正常化50周年纪念活动，加强各层级各领域交流合作，营造积极的民意和社会氛围。二要充沛两国关系前进动力。经贸合作是双边关系“压舱石”和“推进器”。中国加快构建双循环新发展格局将为日本及世界提供更多机遇。双方应深挖合作潜力，在数字经济、绿色低碳、气变治理等领域加强协调合作，实现更高水平互惠共赢。三要及时排除干扰因素。近期日方在台湾等涉及中国核心利益和重大关切的问题上消极动向凸显，一些政治势力无端抹黑攻击中国，严重损害双方互信，动摇两国关系根基。历史的教训值得铭记。日方应恪守迄今做出的承诺，遵守两国间基本信义，不让试图破坏中日关系的势力坐大，与中方一道维护好邦交正常化50年来取得的宝贵成果。

林芳正外长表示，日中拥有广泛共同利益，合作潜力巨大、前景广阔。今年是日中邦交正常化50周年，双方要根据两国领导人达成的重要共识，致力发展建设性、稳定的双边关系。日方愿与中方一道，不忘邦交正常化初心，保持坦率沟通，减少误解误判，妥处敏感问题，增进政治互信。

双方还就共同关心的地区和国际问题交换了意见，并同意继续保持沟通。

在会晤当中，王毅国务委员兼外长还就日美近期涉华消极动向表明了立场。王毅国务委员指出，日方即将主办美日印澳“四边机制”峰会。令人关注和警惕的是，美国领导人还未成行，所谓日美联手对抗中国的论调就已甚嚣尘上，搞得乌烟瘴气。日美是同盟关系，中日则缔结有和平友好条约。日美双边合作不应挑动阵营对抗，更不应损害中方的主权、安全和发展利益。希望日方汲取历史教训，着眼地区和平稳定，务必谨慎行事，不要为他人火中取栗，不要走以邻为壑的歧途。

(责编：刘洁妍、杨牧)