人民网北京5月11日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。记者会实录如下：

凤凰卫视记者：世卫组织总干事谭德赛昨天在记者会上对中国境内对新冠疫情的“清零”政策提出了一些看法。世卫专家还强调防疫要平衡经济和社会运行。中方对此有何评论？

赵立坚：新冠肺炎疫情发生以来，中国政府始终坚持人民至上、生命至上，坚持外防输入、内防反弹，坚持“动态清零”总方针，因时因势不断调整防控措施，疫情防控取得重大战略成果。

中国的“动态清零”总方针不是追求零感染，而是要以最低的社会成本，在最短的时间内控制住疫情，最大限度保障人民生命健康和正常生产生活秩序，使14亿多中国人民的生命安全和身体健康得到有力保障。我可以给大家举个例子。比如说，今年1月天津出现疫情时，采样过千万仅用时4.5小时，且封控区域精准到商户、单元。中国绝大多数地区、绝大多数民众生产生活正常，中国全国感染率和死亡率保持全球最低水平。《柳叶刀》杂志3月发表的一篇论文称，新冠大流行期间，全球超额死亡估计达1820万人，超额死亡率为每10万人120人；美国超额死亡率每10万人179人；中国超额死亡率仅为每10万人0.6人。正是得益于坚持“动态清零”总方针，今年3月以来，中国疫情防控经受住武汉保卫战以来最为严峻的防控考验并取得了阶段性成效。中国政府的防控方针是经得起历史检验的，我们的防控措施是科学有效的。中国是世界上疫情防控最成功的国家之一。这是国际社会有目共睹的事实。

我看到有报道说，根据中国、美国科学家的新模型，如果中国放弃严格的“动态清零”政策，将可能导致150多万人死于新冠疫情。同时，作为人口大国，中国若放松疫情防控必将导致大量老年人死亡。中国的“动态清零”总方针有效保护了老年人和有基础疾病的弱势人群。中国的防控政策同一些国家奉行的所谓“群体免疫”“自然免疫”的“躺平”政策有着明显区别。近日，世卫组织西太平洋区域办事处主任对中国疫情防控政策予以肯定。他说，中国的防控政策坚持动态更新，《疫情防控手册》不断改版，居民检测、隔离方式也因势调整，这是与时俱进的表现。

最后，我想强调，中国政府从自身国情出发制定并实施“动态清零”政策，因时因势不断对防控措施进行调整，宗旨只有一个，就是最大限度保障人民生命健康，同时以良好的防控成效保障经济社会持续健康稳定发展。中国完全有基础、有条件、有能力实现“动态清零”。我们也有充分的信心打赢疫情防控这场硬仗，为全球团结抗疫作出更大贡献。

澎湃新闻记者：据报道，美国政府高级官员近日称，美国将在今年秋冬季面临严峻的防疫形势，可能有多达一亿美国人感染新冠病毒。中方对此有何评论？

赵立坚：我注意到有关报道。美国作为全球医疗技术最先进、医疗资源最丰富的国家之一，美国政府抗疫不力不只是天灾，更多是人祸，反映出美国政府对生命的漠视和不作为。

疫情肆虐还与美国长期存在的社会问题叠加合流，使得美国人权痼疾雪上加霜。有报道说，美国政客炮制出的“中国病毒”“武汉病毒”加剧了种族仇恨犯罪。2020年美国仅针对亚裔的仇恨犯罪就激增149％。系统性种族歧视使少数族裔面对疫情更加脆弱无力。美国已有超过20万儿童沦为“新冠孤儿”，其中少数族裔占比高达65％。疫情之下，美国警察暴力并未停歇，枪支暴力事件数量持续增长。2021年美国有超过1124人死于警察暴力，枪伤就诊人数激增34％，二者均大量挤占了染疫者急需的医疗资源。

我们对新冠疫情给美国人民带来的苦难表示同情。希望美方认真对待疫情防控，不要让“一亿感染”的预言成为不幸的现实。

半岛电视台记者：今天，以色列占领军在巴勒斯坦基宁市杀害了我的同事、半岛电视台记者谢琳·阿布·阿克莱赫。尽管她穿着明显写着“记者”标志的防弹衣，但以军还是射击了她的头部。中方对此事有何评价？

赵立坚：我看到了有关报道，对此表示震惊。有关的具体情况我不了解。作为原则，我想告诉你的是，中方一贯坚决反对并强烈谴责针对正常履行职责的新闻记者的暴力行为。我们希望有关事件依法、公正得到处理。

彭博社记者：关于世卫组织总干事表态的追问。你可否具体回应其关于中国防疫政策的相关表态？

赵立坚：我刚才非常清楚地表明了中国政府的有关立场。我们希望有关人士能够客观理性看待中国的疫情防控政策，能够更多地了解事实，不要发表不负责任的言论。

深圳卫视记者：近日，“全球发展倡议之友小组”在纽约联合国总部举行高级别视频会议，与会多国代表积极评价习近平主席提出全球发展倡议对应对全球挑战、落实2030年联合国可持续发展议程的重大意义。请问发言人对此有何评论？

赵立坚：当今世界，和平受到冲击，发展陷入困境。面对各种新的全球性挑战，习近平主席相继提出全球发展倡议、全球安全倡议等一系列重大理念主张，从构建人类命运共同体高度，为推动建立更加公正合理的全球治理体系提出了中国方案，为维护共同安全、促进共同发展擘画行动路线图。习近平主席提出的一系列重大倡议根植于中华文明的深厚土壤，来源于中国共产党领导14亿中国人民推进中国特色社会主义建设的伟大实践，充分彰显了习主席心系世界和平发展事业的国际主义情怀和大国领袖风范，体现出强大的国际影响力、感召力和塑造力。

习近平主席的系列重要理念和主张在国际社会引发强烈共鸣，获得了广泛支持呼应。巴基斯坦总统阿里夫·阿尔维、埃及前总理伊萨姆·沙拉夫、英国知名学者马丁·雅克、斯蒂芬·佩里、马丁·阿尔布劳，他们近日接受采访时表示，习主席从深邃的历史视角和深厚人民情怀出发，用通俗易懂的语言阐释了人类命运共同体等具有深刻哲学内涵的理念。中国在构建人类命运共同体方面发挥着引领作用，这不仅体现在硬实力方面，也体现在道德和价值观方面，对世界具有鼓舞和示范意义。西方应响应人类命运共同体理念、参与中国发展、分享中国机遇，在互学互鉴中实现共同进步。你刚才提到“全球发展倡议之友小组”高级别视频会议，我们看到与会各国代表高度赞赏中方为促进落实可持续发展目标发挥的引领作用。联合国秘书长古特雷斯表示，围绕全球发展倡议开展的讨论可以促进各国在发展领域取得进展。各方都认为，在新冠疫情持续蔓延、地缘政治冲突和国际局势复杂演变的背景下，该倡议将有力推动国际社会重新聚焦发展、加快落实2030年议程。

中方一贯秉持人类命运共同体理念，响应国际社会求和平、谋合作、促发展的共同心声，致力于为世界和平与安全提供更多公共产品，发挥更大积极作用。我们愿同所有爱好和平、谋求发展的国家一道，积极践行全球发展倡议和全球安全倡议，加强团结合作，携手应对挑战，努力为世界开辟美好未来。

彭博社记者：你刚才说，中国当前的防疫政策是保护人民的生命，特别是老年人和有基础疾病的人群。那么为什么中国没有采取更多措施为老年人注射疫苗？此外，从香港的情况可以看出，mRNA疫苗预防传播、重症和死亡的效果略好。为什么中国内地没有批准mRNA疫苗？

赵立坚：你提到的两个问题都是很具体的专业问题，我建议你向中方主管部门询问。据我了解，中国在老年人疫苗接种方面做得还是相当好的，比很多国家免疫的水平都要高。关于你关心的具体问题，我们也有相关的专家，你可以向他们去询问。

《中国日报》记者：据报道，澳大利亚外长佩恩近日在布里斯班会见所罗门群岛外长马内莱。佩恩表示，澳一贯尊重所主权决定，但对中所安全合作协议缺乏透明度深感关切。请问中方对此有何评论？

赵立坚：我注意到有关报道。包括所罗门群岛在内的太平洋岛国都是主权独立国家，不是哪个国家的“后院”。既然澳方宣称“尊重所主权决定”，就应该言行一致，说到做到，停止对所方行使主权权利、自主开展对外合作说三道四，停止施压胁迫。

中方已经多次介绍中所安全合作相关情况。我愿再次重申，中所自主商签政府间安全合作框架协议，是两个主权国家的神圣权利，是正常的执法安全合作，符合国际法和国际惯例。中所安全合作公开透明，不针对第三方，与所方同其他伙伴的合作以及地区现有机制并不冲突，符合所方和南太平洋地区共同利益。所谓中国在所建立军事基地的说法，完全是少数别有用心的人编造出来的假消息。

我想强调的是，澳大利亚在没有同岛国沟通协商的情况下，与美国、英国等域外国家拼凑军事集团，刺激军备竞赛，并给南太地区带来核扩散风险。澳方有关做法才是不公开、不透明的暗箱操作。地区国家普遍对此深感关切。澳方应该反躬自省，改弦更张。

《环球时报》记者：据柬埔寨媒体报道，柬日前在金边王宫对面发现一枚重约一吨、装填约500公斤炸药的美国重型炸弹。仅今年4月，柬扫雷行动中心就在境内发现至少5枚未爆炸的美航空炸弹，每枚重量均超过200公斤。柬学者指出，所谓美国版的全球和平与民主建立在虚伪、欺骗和在世界各地煽动暴力上，带来的只有混乱、不稳定和对弱小国家和平与安全的威胁，呼吁美方不要打着民主和人权的幌子干涉他国内政，以双标制造混乱和动荡，破坏和平、民主和人权。请问中方对此有何评论？

赵立坚：我也看到有关消息。越战期间，美国曾在越南、老挝、柬埔寨等东南亚国家动用集束炸弹和生化武器，犯下的罪行罄竹难书、令人发指。

我来之前做了一些家庭作业。这里我想给大家举几个例子。美军当年在越南本土使用逾1500万吨炸弹、地雷和炮弹，其中约80万吨未爆炸，散落在越南近20％的国土范围内。越战结束后40多年间，遗留未爆炸弹已造成4万多人死亡、6万多人受伤，相当于每年有约1000人死亡、1500人受伤。按照目前的清理速度，这些炸弹估计需要300年才能完全清除。美国为破坏“胡志明小道”在越南投放约200万加仑落叶剂，造成近500万越南人感染，40万人死亡，约200万人罹患癌症或其他疾病，很多孩子出生时即畸形、残疾。

在老挝，美军共投掷2.7亿颗、总重200万吨的炸弹，相当于当时老挝人口每人一吨，每人135颗炸弹。其中近30％约8000万颗未爆炸，散落在老挝37％国土范围内。战后每年都发生百余起误触事件，已造成2万多人死亡，严重拖累当地经济社会发展。老挝47个最贫困地区中，有46个位于未爆炸炸弹密集区域。

据美国耶鲁大学不完全统计，1965年10月至1973年8月，美国共在柬埔寨投放超过270万吨爆炸物。柬埔寨政府数据显示，自1979年至2021年，地雷等未爆炸物造成近2万柬埔寨人丧生，4.5万余人伤残。美国动辄把保护东南亚国家民主人权挂在嘴边，请他们先把这些没有爆炸的炸弹清除再说。

更令人痛心的是，上世纪的悲剧仍在新世纪上演。过去20年，美军在叙利亚、伊拉克等国发动超过9万次空袭，导致约4.8万名平民丧生。

历史证明，美国一贯破坏规则秩序，制造暴力冲突，实施胁迫外交。美国四处给人扣上“胁迫”“军事化”等帽子，打着“民主”“人权”“规则”的幌子拉帮结伙、煽动对抗。这是典型的美式“双标”。美国这样做，维护的是美国霸权和“帮规”，损害的是广大中小国家的根本利益。

要和平不要动荡、要团结不要分裂、要合作不要对抗。这是地区国家共同心声，也是国际社会普遍愿望。无论美国如何伪装，谎言终会被戳穿。煽动阵营对立、制造动荡紧张的行径注定不得人心。亚洲国家有深刻的历史记忆和明辨是非的眼睛，绝不会让本地区成为大国博弈的棋盘，也绝不会成为大国对抗的棋子。

法新社记者：第一个问题，美国总统拜登表示他正在探讨终止对华关税的办法，但尚未作出决定。美方是否与中国接触，就此事进行讨论？第二个问题，联合国人权高专巴切莱特女士的发言人表示她将于5月底抵华。外交部能否确认高专访华的具体日期？

赵立坚：关于第一个问题，我注意到有关报道，有关经贸的具体问题，请你向主管部门询问。

在这里我可以告诉你的是，中美经贸合作的本质是互利共赢。贸易战、关税战没有赢家。美方单边加征关税不利于中国，不利于美国，也不利于世界。我还可以引用中国驻美国大使秦刚最近在接受美国《福布斯》杂志采访时提到的一组数据：

贸易战到目前为止并没有减少美国的贸易逆差。相反，贸易战让美国公司和美国消费者增加了开支。自关税生效以来，已使美国公司损失超过1.7万亿美元，每年还使美国家庭开支增加1300美元。此外，贸易战启动以来的前3年，即2018年、2019年和2020年，这3年里美国每年对中国的出口都低于贸易战前，即2017年的水平。这期间美国丢失了多少工作岗位呢？超过24万个。这些数字可以充分说明，贸易战对谁都没有好处。美国政府是时候重新考虑并尽早取消这些加征的关税了。

关于第二个问题，中方欢迎联合国人权高专巴切莱特女士5月访华并参访新疆。高专办先遣组已经抵华，目前正根据相关防疫要求进行隔离，但是他们已经着手开展工作。双方正在就访问的具体安排进行协商。

路透社记者：你刚才提到，中国政府从自身国情出发制定并实施“动态清零”政策。但我们看到，近期一些国内外人士发出了一些质疑这项政策的声音。中方对此有何评论？

赵立坚：我刚才已经就当前中国的疫情防控形势和“动态清零”总方针说得非常充分了。我也可以清楚地告诉你，不管疫情防控有多少困难，中国政府、中国人民有充分信心能够打赢疫情防控这场硬仗。我们完全有基础、有条件、有能力实现“动态清零”。

关于你提到的国内外一些人士的说法，我刚才也表明了中方立场。我相信中国的“动态清零”总方针是最适合中国的疫情防控政策。

印度报业托拉斯记者：昨天，你对斯里兰卡的局势发展，特别是不断恶化的经济、政治状况作出了评论。你可以对斯里兰卡总理马欣达·拉贾帕克萨辞职发表评论吗？中国如何看待斯里兰卡当前的政治局势？

赵立坚：关于斯里兰卡局势，中方高度关注斯里兰卡当前局势发展。我们真诚希望斯里兰卡各界从国家和人民的根本利益出发，保持团结，维护稳定，共克时艰。

追问：我想了解的是，中方对中国亲密的伙伴、斯里兰卡总理马欣达迫于当地暴力局势和整个政坛的压力而辞职有何回应？

赵立坚：我刚才已经说得很清楚了。我们注意到了斯里兰卡当前局势的发展，正在予以密切关注。我们希望斯里兰卡各界无论是政府也好，还是在野党派也好，能够从国家的根本利益出发，保持团结，早日恢复斯里兰卡的政治和经济稳定。

印度报业托拉斯记者：联合国人权高专巴切莱特女士抵华后是否需要隔离？

赵立坚：我刚才说了，先遣组已经抵华。目前，双方正在就访问的具体安排进行协商。

彭博社记者：澳大利亚广播公司报道称，王毅国务委员兼外长计划或可能在未来几周访问所罗门群岛等太平洋岛国。外交部对此有何评论？

赵立坚：我不掌握有关消息。

(责编：贾文婷、刘慧)