张薇薇

拜登政府执政一年多来，承袭前政府对华政策基调，在四个维度继续推高对华“战略竞争”。中美关系紧张未现缓解，美国对华竞争执念亟待更正。

政治维度，美国抬高制度竞争调门，大打价值观牌。反复炒作莫须有的新疆“强迫劳动”问题，俄乌冲突爆发后，更生拉硬套“民主对抗威权”的帽子，企图强行捆绑中俄，抹黑中国。

安全维度，美国加大在南海和台海的拱火力度，拼凑新军事集团。2021年美军在南海及周边地区累计开展各类军事演习和训练超百次，大大超过疫情前的数量和规模。拜登政府炮制数份涉台议案，2021年9月宣布建立美英澳三边安全伙伴关系，进一步挑动地缘安全对立。

经济维度，拜登政府维持前政府对华加征的关税，并以国家安全、供应链韧性等为由，继续在高科技、资本市场等推行对华“脱钩”。拜登政府已向出口管制“实体清单”中追加数十家中国企业，并将33家中国实体列入出口管制“未经验证清单”，试图通过滥用制裁等手段加速对华“脱钩”。

国际维度，美国拉拢盟友，试图组建遏华小圈子。不仅加大对亚洲盟友网络的布局，还力推欧洲国家和北约介入亚洲事务。在美国煽动下，2021年6月，北约发布公报，首次将中国列为安全威胁。当年的G7峰会还推出名为“重建更美好世界”的全球基础设施计划，宣称要对冲“一带一路”的影响力。

美国执意以“竞争”定义中美关系已引发严重后果。首先是破坏中美互信。在美国持续施压和疯狂抹黑面前，中美关系“斗”的一面显著增强。

其次是推高军事对抗风险。美国为保持绝对军事优势，持续开发、升级尖端武器，与盟友强化合作，着手部署更多更新的武器系统，并屡屡逼近台湾问题红线。地区安全环境显著恶化。

第三是阻碍世界其他国家从全球化中受益。美国为延滞中国的发展步伐，不惜动用政治力量撕裂全球经济与技术合作，为世界其他国家，尤其是中小国家的经济发展、技术进步和人民福祉提高平添不小阻力。

第四是忽视应对全球性挑战。聚焦战略竞争使全球治理陷入低潮。美国已很少再为应对全球性挑战提供公共产品，又不断给中国公共产品制造负面舆论，阻挠他国与中国开展合作。全球性挑战积聚，人类社会滑向危机的可能性升高。

美国的对华“竞争”思维不仅在国际社会引发困扰，也阻碍美国自身发展。比如，对华加征的关税成为刺激美国通货膨胀的因素之一，对中国科技企业的打压使美国相关产业受到不利影响，对人文交流的设限防碍美国创新力的提高，等等。

现在是美国成为负责任大国的时候了。拜登总统提出要为中美关系构建“护栏”。为此，美国应理性、务实地看待中美，摒弃你赢我输的零和思维。看到中美之间大量的共同利益，着手为共同挑战寻找解决方案，方能为合作聚敛信心。

（作者系中国国际问题研究院国际战略研究所副所长、副研究员）

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