美国新冠肺炎疫情致100万美国人死亡。而与此同时，美国很多州已经解除“口罩令”，不再实施某些防疫措施，并称在今后要学会“与病毒共存”。

在100万这个沉重的数字面前，很多美国人都对美国政府抗击疫情不力表达了不满。

当地居民 迈克·宾利：这个数字无疑是巨大的，我要为那些失去亲人的家庭祈祷。经历了这些，他们的生活肯定会受到影响。

当地居民 米歇尔·拉巴迪亚：我认为这是非常可悲的，除非你曾经感染过新冠病毒，否则你很难了解它有多可怕。 我不认为美国人确切地了解这一点，我们已经有太多生命因此逝去，这一切都很悲哀。我们每天都希望这一切能立刻结束，然而你听到的却都是疫情在继续蔓延的消息，这真令人心碎。

100万死亡病例，这相当于美国第10大城市——加利福尼亚州圣何塞市的人口全部蒸发，这样的数字触目惊心。而当问及美国的疫情为何发展到如此境地，很多美国人都认为，这是因为很多有效的防疫措施都没有被坚持到底，而且美国社会乱象频出也导致了疫情不断反复。

由于防疫措施的放松，上月底以来，美国单日新增住院新冠肺炎病患人数又开始上升，部分地区的新增确诊病例数也出现反弹——一些卫生官员预测，新一波疫情正在来袭。

央视记者 许弢：然而，更糟糕的情况恐怕还在后头——据近期20多位科学家、医生和公共卫生专家共同发表的一份报告指出，美国想要距离回归正常生活还有很长一段路要走。从现在起到2023年3月，若有新变异株出现，将使80%的美国人受到感染，0.1%的感染者死亡，这就可能造成多达26.4万美国人死于新冠。然而，现在当我们走在美国的街头上时，几乎已经看不到多少戴口罩的人了。美国是真的走出了疫情？还是在继续走向疫情的深渊？可能只有每天更新的疫情数据在告诉大家真相到底是怎样。

（来源：央视新闻客户端）

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