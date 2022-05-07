本报记者 赵益普

记者走进尼泊尔中国文化教育协会主席哈利仕的办公室时，他刚忙完一天的工作。聊起与中国相关的话题，哈利仕脸上的疲惫一扫而光，一下子打开了话匣子。他指着办公室书橱里摆放的数十张照片说：“这都是我在中国拍摄的，每张照片背后都有一大段故事。”

哈利仕一家三代都和中国结缘。“我小时候，父亲就去过中国。他回来后告诉我，中国人民善良热情，中国是尼泊尔最靠得住的真正朋友。父亲的话语深深影响了我，我从小就对中国充满向往。”

1977年，20岁的哈利仕前往中国，开始了留学时光。7年中，他主要在北京生活和学习，也曾去河北、四川等地参观游览，见证了中国改革开放的起步。回国后，哈利仕选择从事与中国友好交流的工作。他的儿子和女儿受父辈影响，都曾在中国读书深造。他的妻子也自学了中文，“我们一家四口在家里可以用流利的中文对话呢”，哈利仕说。

与中国几十年的情缘，让哈利仕一家看到了一个日新月异的国度。“经过40多年改革开放，中国发生了巨大变化，特别是中共十八大以来，中国在脱贫攻坚、科技创新、全面建成小康社会等方面取得了非凡成就。”

哈利仕和记者分享了他在云南农村的见闻。“2019年，我随团去昆明附近的一个村子考察，当地村民靠种植蔬菜和鲜花致富，一些鲜花远销马来西亚和印尼。村庄发展起来，建了新的学校、诊所和养老院，村民们都过上了好日子。”哈利仕在和村民攀谈中得知，几年前村子还非常穷，现在的新气象都是在驻村扶贫干部的指导帮助下实现的。“我在那里感受到村民对驻村干部发自内心的支持，对中国共产党真心拥护。只有坚持以人民为中心、带领人民过上好日子的政党，才能得到人民的欢迎和拥护。”

哈利仕办公室书橱的最显眼位置，摆放着三卷英文版《习近平谈治国理政》。“要了解当代中国发生的奇迹，这套书籍可以回答所有的问题。”哈利仕自豪地说：“我参与了《习近平谈治国理政》尼泊尔文版的翻译工作。翻译过程中，我查阅了大量相关材料，更深切地感受到习近平主席治国理政的高瞻远瞩，感受到他把人民时刻放在心上。”

哈利仕很关注每年召开的中国两会。“两会是外国人了解中国发展的重要窗口，住房、养老、教育等中国人民关心的事情都会在这里讨论。”哈利仕认为，中国两会促进了社会各界广泛团结，保证了人民当家作主，“两会具有鲜明中国特色，中国的全过程人民民主广泛而真实”。

在哈利仕看来，尼中两国的传统友谊建立在互相尊重和互帮互助之上。2015年，尼泊尔发生大地震后，中方在尼泊尔救灾和重建过程中始终同尼人民坚定地站在一起，克服困难，兑现承诺，尼泊尔抗震救灾取得积极成效。新冠肺炎疫情发生以来，在尼泊尔缺少新冠疫苗时，中国及时伸出援助之手。“中国向我们提供疫苗、捐赠抗疫物资，尼泊尔民众看在眼里，暖在心里。这种雪中送炭的互助，体现了我们两国之间真正的友谊。”

哈利仕表示，中国不但为包括尼泊尔在内的广大发展中国家提供疫苗，努力弥合“免疫鸿沟”，同时，与很多国家围绕共建“一带一路”开展互利合作，稳定全球经济发展，积极践行人类命运共同体理念。“我相信，在两国政府和人民的共同努力下，尼中友谊将结出更多硕果。”

《 人民日报 》（ 2022年05月07日 03 版）

(责编：胡永秋、白宇)