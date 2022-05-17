本报记者 张 红

5月12日，在美国华盛顿，华盛顿纪念碑周围的美国国旗降半旗悼念新冠逝者。美国总统拜登当日在白宫网站发表声明说：“今天，我们纪念一个悲剧性里程碑：100万美国人死于新冠。”

新华社记者 刘 杰摄

据美国全国广播公司统计，截至5月4日，全美已有超100万名新冠患者死亡。这一数字，与美国第十大城市加利福尼亚州圣何塞人口相当。这100万人都是在美国暴发新冠肺炎疫情的短短27个月内丧生的，而且超半数人死于美国现任政府就职之后。美国这个自诩的“人权卫士”，在新冠肺炎疫情中再次露出了虚伪、冷漠的丑陋面目。

难以想象损失如此之大

当地时间5月9日，华盛顿国家大教堂5月9日敲钟1000次，悼念在新冠肺炎疫情中逝去的100万个亡灵。这离上一次鸣钟900次，仅仅过去了3个月。正如美国全国广播公司在报道中感慨的：此前难以想象会有如此规模的损失。

美国疫情形势正在变得更加糟糕。当地时间5月10日，美国广播公司援引联邦政府公布的数据报道说，近期，美国日均有近2400名新冠肺炎患者需要入院治疗，上周的住院率增加了17%。美国41个州和地区报告说，他们每天收治的新冠肺炎住院患者增加了10%。目前，美国每天报告的新增确诊病例超过6.8万例，在过去一周增加了20%、在过去两周增加了52%。过去的一个月，美国日均新增确诊病例增加了一倍多。此外，美国45个州和地区单日感染率在过去一周增加了10%或者更高。

当地时间5月10日，美国《福布斯》杂志以《这就是100万新冠肺炎患者死亡后的美国》为题发表文章，指出新冠肺炎现已成为美国第三大死因，其导致的死亡人数接近流感10年内造成死亡人数的3倍，超过了过去40年艾滋病病毒导致的死亡总和，接近美国在两次世界大战中死亡人数的两倍。更值得警惕的是，100万这个数字很可能仍然低估了美国新冠病毒导致的真实死亡人数。

此外，彭博社报道指出，由于美国政府停止了对新冠病毒检测项目的补贴，成规模的病毒检测力度大幅减弱，人们更多依赖家庭快速检测方式，这使得公共卫生官员很难准确掌握疫情的真实传播范围。

美国民众因为政府混乱的抗疫政策付出了巨大的代价。美国拥有世界4%的人口，却记录了16%的新冠肺炎死亡病例；美国的死亡人数远远超过其他任何国家的官方统计数字。美国疾病控制和预防中心数据称，在大流行期间，大约有110万美国人“额外死亡”。“额外死亡”是反映观察到的死亡人数与预期死亡人数之间差异的指标。美国《大西洋月刊》网站报道称，美国超100万人死于新冠病毒，意味着数百万人失去亲人。他们需要数月甚至数年的时间来应对悲伤和失去亲人的痛苦。新冠肺炎死者中大多数为穷人、有色人种等弱势群体，这类家庭最缺乏心理和健康护理。

再度暴露种族歧视痼疾

“这一波奥密克戎株毒株引发的新冠肺炎疫情隐蔽性强、传染性高。然而，美国采取的措施不是加大防疫力度，而是愈发‘躺平’。”中国国际问题研究院美国研究所副研究员龚婷在接受本报采访时举例，4月，佛罗里达的联邦地区法院法官裁定美国疾病控制和预防中心发布的口罩令为“非法”；尽管白宫口头上鼓励民众出行时继续佩戴口罩，然而并未执行有效措施。

美国华盛顿大学医学院健康指标与评估研究所所长默里指出，取消口罩令、关闭检测点等一系列放宽防疫限制的措施，使美国新增病例数快速增加。

美式抗疫最大的悲剧之一就是应对措施政治化。在疫情依旧肆虐的当下，美国政府和联邦法官还在为是否戴口罩而争论不休。美国医学专家彼得·霍特兹撰文指出，美国的反科学浪潮高涨，一些政治势力难辞其咎。《政治杂志》特约撰稿人德里克·罗伯逊也说，在美国，关于新冠肺炎防疫措施和疫苗强制令的争论早已脱离科学范畴，成为经年累月文化分歧的宣泄口。

党争这个美式民主痼疾在疫情之下进一步加剧。龚婷指出：“面对新冠肺炎疫情等突发公共卫生事件，美国两党之间、部门与部门之间、联邦与地方之间惯于推诿扯皮甚至相互掣肘，难以集中力量办大事。防疫措施，有的在两党之间遭遇干预，有的难以从联邦层面传导至州和地方。”

疫情让美国这个自诩的“人权卫士”更加露出了虚伪、冷漠的一面。根据美疾控中心数据，美国印第安人或阿拉斯加原住民死于新冠肺炎的可能性是白人的两倍多；黑人死亡风险是白人的1.7倍，拉丁裔死亡风险是白人的1.8倍。“从更深层来看，美国政府的抗疫并非以人民至上、生命至上为出发点。此外，统计还显示，在美国超100万的新冠死亡病例中，土著居民、拉丁裔和非裔群体的死亡率远高于白人死亡率，这折射出美国社会根深蒂固的种族歧视问题。”龚婷指出。

年内感染人数或超1亿

“白宫警告，今年秋冬季的疫情浪潮可能致美国感染新冠人数超1亿人”。美国有线电视新闻网当地时间5月7日以此为题，报道一项来自美国联邦政府的最新预测数据。该预测基于美国政府密切跟踪的一系列外部模型推测所得，其时间跨度覆盖今年秋季和冬季。

雪上加霜的是，美国防疫正面临资金的严峻挑战。据《国会山报》网站报道，过去两年，美国国会向卫生与公众服务部拨款超过3700亿美元以应对疫情，这些款项如今已所剩无几。“美国抗击新冠肺炎疫情的资金告急”，《纽约时报》指出，向那些没有医疗保险的人提供新冠疫苗、检测和治疗的资金正在耗尽。今年3月，拜登政府要求国会紧急拨款225亿美元用于防疫，并在4月经国会两党讨价还价之后，同意拨款金额减少至100亿美元。然而，拜登政府决定取消疫情相关的驱逐非法移民政策后，国会两党再生分歧，抗疫拨款至今没有到位。美国《供给》网站批评说，白宫和国会似乎都没有明确的策略，来确保这些应对疫情的资金到位。

在美国政府的心目中，“霸权”明显优于“人权”。就在防疫资金告急的同时，美国却在持续军援乌克兰，继续对乌克兰局势“拱火”“浇油”。据美国有线电视新闻网报道，美国国会众议院5月10日通过了一份价值约400亿美元的乌克兰援助计划，其中，军事援助达到近250亿美元。

令人瞠目的是，罔顾本国人权的美国一面抹黑他国抗疫成果，阻碍全球团结抗疫；一面再次张罗召开所谓的全球抗疫峰会，“确立美国在全球抗击新冠肺炎疫情中的坚定领导地位”。“美国在新冠肺炎确诊人数和病亡人数上一直高居全球榜首，新冠肺炎死亡率也远高于其他发达国家。这样的‘领导地位’，不过是一块漏洞百出的遮羞布罢了。”龚婷说。

在为国外捐赠疫苗追加资金方面，两党也未达成共识。正如消费者维权组织“公共公民”研究主任扎因·里兹维所说，美国计划削减全球抗疫援助，将对全球疫苗接种、减少病毒变异风险产生“毁灭性的后果”。放弃承担援助全球抗疫责任的美国，“已经背弃了世界”。

(责编：岳弘彬、袁勃)