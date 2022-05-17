本报记者 杨 迅

人人得享人权是全人类的共同理想，也是中国的不懈追求。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央坚持把尊重和保障人权作为治国理政的一项重要工作。中国走出了一条顺应时代潮流、适合本国国情的人权发展道路，不仅让中国的人权事业得到了前所未有的发展，也为促进世界人权事业、推进全球人权治理作出了巨大贡献。

“中国以人民为中心的人权理念值得各国借鉴”

“人民对美好生活的向往就是我们的奋斗目标”。中国共产党始终以人为本，坚持将人权的普遍性原则与中国实际相结合，坚持生存权、发展权是首要的基本人权，坚持人民幸福生活是最大的人权。

——脱贫攻坚取得决定性胜利。现行标准下9899万农村贫困人口全部脱贫，历史性解决了绝对贫困问题，提前10年实现联合国2030年可持续发展议程减贫目标，为全球减贫事业发展和人类发展进步作出了重大贡献。

——人民生活水平显著提高。全国居民人均可支配收入从1978年的171元，提高到2020年的32189元。温饱问题解决后，人们对生活品质有了更高追求，消费结构实现从生存型向发展型、改善型的过渡，人民群众的生存权和发展权得到有效保障。

——基本公共服务均等化加快推进。中国已建成世界上最大的社会保障网，基本医疗保险覆盖超13.5亿人，基本养老保险覆盖超10亿人；已累计建设各类保障性住房和棚改安置住房8000多万套，帮助2亿多困难群众改善了住房条件。

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为了人民而发展，发展才有意义；依靠人民而发展，发展才有动力。中国全面建成小康社会，为人民群众带去实实在在的福祉，也得到国际社会的广泛好评。

近年来，意大利专家罗杰威作为外籍专家深度参与中国脱贫攻坚工作，为中国乡村建筑保护和环境改善作规划。“在这个过程中，我充分感受到中国政府对人民的关怀，很多项目和工程就是为了提升民众生活质量、保障人民权利。”罗杰威经常在一些场合介绍中国的发展，“14亿多中国人的获得感、幸福感、安全感不断增强，中国的做法为其他国家推进人权事业提供了宝贵经验。”

中国政府友谊奖获得者、中国工合国际委员会主席柯马凯观察到，中国保障人民的民主权利，坚持人民当家作主，发展和完善全过程人民民主。“我在北京的社区看到居民参加区人大代表换届选举，人们认真投票，表达真实意愿。这是中国坚持全过程人民民主的体现之一。”

“民主必须把人民放在第一位，发展只有符合人民的利益才有意义。”圭亚那前总理摩西·纳加穆图赞赏中国坚持以人民为中心的人权发展理念：“要实现真正的民主，就必须增进人民的福祉。中国以人民为中心的人权理念值得各国借鉴。”

“中国维护了发展中国家人民的生命权与健康权”

新冠肺炎疫情席卷全球，严重威胁世界各国人民的生命权和健康权。中国高度重视，坚持人民至上、生命至上。截至目前，全国已有超12亿人完成新冠疫苗全程接种。

来自黎巴嫩的80后阿德汉·赛义德2015年开始在华中科技大学学习。疫情防控期间，他选择留在武汉，并以记录下的封城隔离经历撰写出版了《坚定：一个外国人的武汉日记》。“中国的抗疫到底为什么能赢？就在于中国始终将人民的生命安全和身体健康放在第一位。”赛义德表示。

面对疫情，中国发起了新中国成立以来援助时间最集中、涉及范围最广的紧急人道主义行动，为全球疫情防控注入源源不断的动力。迄今，中国已向153个国家和15个国际组织提供了数千亿件抗疫物资，向120多个国家和国际组织提供了超22亿剂疫苗，向34个国家派出37支医疗专家组，与180多个国家和国际组织分享疫情防控经验。无论是对外提供疫苗还是海外生产疫苗，中国都言必信、行必果。

突尼斯卫生部长穆拉比特说，中国是首个向突尼斯提供新冠疫苗援助的国家，安全有效的中国疫苗已成为突使用率最高的疫苗之一，为突尼斯实现全国60%人口接种目标作出重要贡献。

“中国践行真正的多边主义，不但向发展中国家提供疫苗援助，还与多国开展疫苗联合生产，帮助国际社会弥合‘免疫鸿沟’。”巴基斯坦政府经济政策顾问穆罕默德·汗说，“中国维护了发展中国家人民的生命权与健康权，为构建人类命运共同体作出了实实在在的贡献。”

“只有维护多边主义、团结合作，才能保护人权、发展人权”

中国积极参与全球人权治理，为世界人权事业发展作出了中国贡献、提供了中国方案。

——积极参与全球人权治理。中国5次当选联合国人权理事会成员，自2017年以来推动将构建人类命运共同体理念十几次写入人权理事会决议。对如何促进和保护人权，中国主张坚持以人民为中心，坚持人权普遍性与各国实际相结合，坚持系统推进各类人权，坚持国际人权对话与合作。

——切实履行国际人权义务。中国先后批准或加入了26项国际人权文书，包括6项联合国核心人权公约。中国信守人权条约义务，将国内法律政策与条约义务相衔接，认真参加条约机构履约审议，已提交履约报告40多期，被称为“履约典范”。中国成功参与3次联合国国别人权审议，在第三轮审议期间接受各国提出的284条建议，受到120多国高度评价。

——广泛开展人权交流合作。中国同20多个国家或组织举行人权对话或磋商，在平等和相互尊重的基础上交流互鉴、妥处分歧。

在人权问题上，中国还积极为发展中国家仗义执言，弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，支持发展中国家维护自身利益，反对西方国家将人权问题政治化、干涉发展中国家内政，敦促美国等停止侵害别国人权，尊重别国人民自主选择的人权发展道路。

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委内瑞拉常驻联合国日内瓦办事处代表埃克托·康斯坦德·罗萨莱斯表示，当前，多边主义在人权领域面临威胁和挑战，“发展中国家必须认识到，只有维护多边主义、团结合作，才能保护人权、发展人权。”

荷兰阿姆斯特丹自由大学跨文化人权中心主任汤姆·茨瓦特认为，弘扬全人类共同价值，践行真正的多边主义，才能为推进人权事业创造一个可持续的发展环境。人类应该互学互鉴、互相尊重，抛弃零和博弈、赢者通吃的观念，共同承担和平发展的责任。中国倡导构建人类命运共同体，主张尊重文化多元性、促进文明互学互鉴，这有助于将人权议题置于一个新的可持续的国际语境中。

中国人民实现中华民族伟大复兴的过程，也是实现社会公平正义和不断推动人权事业发展进步的进程。中国将坚定不移走符合自身国情的人权发展道路，积极参与全球人权治理，为推动国际人权事业健康发展作出不懈努力。

《 人民日报 》（ 2022年05月17日 03 版）

(责编：岳弘彬、袁勃)