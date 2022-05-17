余 虹

中国坚持扩大对外开放，坚定支持自由贸易，提振了区域国家的发展信心，给世界经济注入了正能量。中国经济持续发展，将为世界经济带来更多活力

当前，世界经济正经历一场复杂的大转型。面对人口老龄化、产业空心化和收入差距扩大等带来的挑战，个别西方国家将贸易保护主义当作“解药”，给经济全球化造成巨大压力。多边贸易体制遇到困难和挑战，多哈回合谈判停滞不前，争端解决机制上诉机构停摆，世界贸易组织难以发挥正常功能。新冠肺炎疫情给各国经济带来挑战，世界经济复苏脆弱乏力。

经济全球化建立在互联互通和全球产业链基础之上，全球联通性和产业链合作又因为经济全球化而得以拓展。伴随经济全球化的发展，各国经济日益紧密地联系在一起。经济全球化符合经济规律和生产力发展方向，是不可逆转的历史大势。各国不可能回到闭关自守的时代，逆全球化没有出路。

经济全球化给世界带来发展机遇，改善了全球数十亿人的生活，尤其为广大发展中国家带来了经济增长和推进工业化的机遇，有助于消除发展中国家面临的贫困问题。新加坡就是典型例子。新加坡国土面积狭小，缺乏自然资源和广阔的市场腹地，自由贸易对新加坡至关重要。自建国以来，对外贸易和外国投资一直是新加坡经济发展的重要支撑。在经济要素自由流动的全球化时代，新加坡依靠高效稳定的政府管治、广泛的对外经济联系、优越的营商环境以及良好的基础设施，吸引了众多国际投资、国际企业和国际人才，使新加坡在全球经济竞争中占据有利地位。

新加坡和中国在推进经济全球化方面有着广泛共识和共同利益。事实上，新加坡也受益于中国的对外开放，新加坡企业深耕中国市场。中新（重庆）战略性互联互通示范项目是新中两国共建“一带一路”的新名片，其中的重点合作项目西部陆海新通道致力于打造面向区域开放共享的合作平台，体现了中国坚定推进对外合作的决心。

中国是经济全球化的受益者，也是重要推动者。2001年加入世界贸易组织以来，中国经济实现快速发展，日益融入世界经济发展大潮，在规则对接和制度性开放方面迈出巨大步伐，中国日益成为全球产业链和价值链的重要组成部分。目前，中国已经形成庞大的中等收入群体以及巨大的消费市场，对高质量、高科技商品和专业服务有很大需求，这为全球企业带来了新的市场机遇。许多跨国企业已经从中国的快速发展和市场开放中获利。中国现在是、未来也将是全球跨国企业最重要的生产基地和商品服务销售市场之一。

近年来，中国实施了一系列对外开放新举措，包括缩减外资准入负面清单、扩大鼓励外商投资范围、推进海南自由贸易港建设等。中国加强知识产权保护等做法有助于优化中国营商环境和吸引外国投资。中国积极推动《区域全面经济伙伴关系协定》生效实施，体现了支持以规则为基础的自由贸易和多边主义的决心。中国提出的共建“一带一路”倡议已成为沿线国家和地区扩大贸易、促进投资、推动互联互通的重要抓手。自2013年“一带一路”倡议提出以来，中国与沿线国家的双向货物出口都有了大幅度增加。目前，共建“一带一路”合作正从基础设施领域扩展到健康产业、数字经济等更多领域。在世界经济面临困难的背景下，推动共建“一带一路”高质量发展有助于提振沿线各国的发展信心。

新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，地缘政治格局快速变化。作为世界第二大经济体、全球最大贸易国，中国坚持扩大对外开放，坚定支持自由贸易，提振了区域国家的发展信心，给世界经济注入了正能量。中国经济持续发展，将为世界经济带来更多活力。

（作者为新加坡国立大学东亚研究所高级研究员）

《 人民日报 》（ 2022年05月17日 03 版）

(责编：岳弘彬、袁勃)