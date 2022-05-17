本报记者 李志伟

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在新冠肺炎疫情大流行背景下，部分美国政客的种族主义言论，使得针对亚裔的种族歧视和仇恨事件愈演愈烈。美联社评论说，种族主义和影响有色人种的各种形式的创伤叠加在一起，成为美国面临的一场严重公共危机。

5月11日，美国得克萨斯州达拉斯市一家由韩裔经营的美发店遭枪手袭击，造成3名韩裔女性受伤。当地警方说，这是一起典型的仇恨犯罪，可能与当地近期另外两起针对亚裔商户的枪击事件有关。

疫情发生以来，美国社会仇恨亚裔的犯罪案件快速增加。美国加州州立大学圣贝纳迪诺分校“仇恨与极端主义研究中心”的统计数据显示，2020年美国针对亚裔的仇恨犯罪激增149%，2021年反亚裔仇恨犯罪激增339%。对此，美国学者评论说，仇恨亚裔事件激增背后的根源是白人至上主义，它凸显了美国社会“系统性的种族主义”。

“七社区”公司创始人——

“我们生活在一种无休止的焦虑与恐惧之中”

美国“七社区”公司创始人潘兰描述，走出家门时，许多亚裔美国人都处于高度戒备状态，反复观察周围环境，判断所走的道路是否安全，“现在我们生活在一种无休止的焦虑与恐惧之中”。

连续两届冬奥会为美国赢得金牌的克洛伊·金饱受反亚裔仇恨事件的困扰。她每个月会收到数百条仇恨亚裔的信息，“我有时真的感到无助和害怕”。她还在电视上分享自己遭遇的种族歧视经历。“有一天，我正要进入公寓电梯，一名女士对我大喊大叫，告诉我不能进来。有时，我觉得所有人都恨我，就因为我是亚裔。”这名奥运冠军说，她出门遛狗或去杂货店的时候，都会携带电击枪、胡椒喷雾和刀。

美国一些政客不断将疫情政治化，制造排外情绪，成为美国社会反亚裔仇恨事件激增的直接推手。2022年度全美亚裔美国人社会追踪指数显示，21%的美国成年人表示“亚裔美国人起码须对新冠肺炎疫情负部分责任”，该比例在2021年时为11%，显示美国社会对亚裔的敌意和歧视仍在上升。

刚刚卸任白宫新闻秘书的普萨基承认，此前特朗普政府的中伤性言论是亚裔美国人受攻击事件增加的原因之一，并且影响巨大。

“从旧金山到纽约，再到亚特兰大以及更远的地方，这种暴力似乎不会停止。”美国电话电报公司商业部门首席执行官周慧安在《福布斯》杂志网站刊文指出，最近一项研究发现，纽约市75%的受访亚裔老人表示，他们害怕出门。非营利组织亚裔美国人和太平洋岛民平等联盟收集的数据显示，在2020年3月至2021年9月间，美国发生了1万多起仇恨亚裔犯罪事件。其中，妇女和老人等弱势群体成为重点攻击对象。

美国《健康事务》期刊网站分析了12份关于仇恨亚裔暴力与歧视的民调后指出，仇恨亚裔的行为可能反映美国社会对亚裔的长期偏见，相关暴力对大多数亚裔美国人的心理健康造成严重影响。文章称，民意调查结果表明，仇恨亚裔的暴力问题不容忽视，必须采取更多措施以制止针对亚裔的种族主义与仇恨犯罪。

联邦众议员——

“仅仅因为我们的肤色，我们就成了替罪羊”

美联社坦言：“针对亚裔美国人的种族主义，一直是美国历史上的丑陋主线。” 近日，美国科罗拉多州丹佛市市长迈克尔·汉考克向一些华裔家庭递交道歉信，将丹佛市曾经对华裔的暴行称为“历史上可耻篇章”，再次唤起了人们对于美国种族主义不光彩历史的记忆。

据《亚裔在科罗拉多州：迫害与坚持的历史》一书介绍，早在19世纪60年代末，丹佛市兴起了一个繁荣、有活力的唐人街。然而，1880年10月发生的一起排华骚乱改变了这一切，一名华裔男子被私刑杀害，华裔移民被袭击和殴打，财产遭到严重破坏。

汉考克在道歉信中承认，当时，丹佛市警方在排华骚乱发生前后都没有保护华裔居民的安全。他说，丹佛市对华裔移民的“种族敌意和制度不平等导致了一个多世纪的暴力和歧视”。事实上，丹佛市并非个例，《纽约时报》在介绍纪录片《排华法案》时说，1882年后在美国西部约300个城镇发生了针对华裔的种族清洗。而丹佛仅仅是美国第五个为仇恨亚裔的历史正式道歉的城市。

《纽约时报》报道说，一个多世纪过去了，亚裔美国人面对的现实依旧是“血腥与残酷的”。对亚裔的暴力事件“没有放缓的迹象，受害者人数仍在增加”。去年11月，一名61岁的华裔居民在家门口被无业游民用石头攻击脸部，几个月后去世；今年1月，一名40岁亚裔女性在纽约时报广场地铁站被人推下站台死亡；2月，一名35岁的亚裔女性遭尾随，在公寓内被捅数十刀身亡；截至3月中旬，纽约市警察局记录的针对亚裔的仇恨犯罪数量是去年同期的两倍……

美国阿克西奥斯新闻网指出，在美国中期选举即将到来之际，美国多名政客的选举广告中出现针对亚裔的极其明显的排外言论。美国联邦众议员孟昭文批评说：“这些广告话语在散布恐慌，把靶子放在我们的背上，仅仅因为我们的肤色，我们就成了替罪羊。”

美国全国有色人种协进会——

不只是个人偏见和成见，而是“系统性的种族主义”

分析人士指出，美国亚裔所遭受的仇视和排斥有增无减，其根源是美国社会的种族主义思想。美国学者托马斯·索厄尔在其著作《美国种族简史》中写道：“肤色在决定美国人的命运方面，显然具有至关重要的作用。”

美国全国有色人种协进会法律辩护和教育基金会表示，美国的种族主义不只是个人偏见和成见，而是“系统性的种族主义”，因为它根植于“维护种族不平等的法律、政策和制度之中”。

《华尔街日报》专栏作家威廉·麦古恩引用加州洛厄尔高中使用欺骗手段削减亚裔学生上大学名额的事件指出，这是针对亚裔的系统性种族主义的一个最新例子，“换句话说，即使亚裔赢了，（美国的）体制也会确保他们仍然会输”。

“美国针对亚裔的种族主义根深蒂固。”美国学者妮科尔·郑指出，最近针对亚裔的歧视、骚扰和暴力浪潮只是美国由来已久的对亚裔偏见的一种表现，而根源是白人至上主义，美国的种族主义思想是“以白人为中心、迎合白人的”。

加州大学洛杉矶分校人类学和亚裔美国人研究教授朴启英指出：“现在我们看到的仇恨犯罪，是美国种族主义与殖民社会的外在症状。”

（本报华盛顿5月16日电）

《 人民日报 》（ 2022年05月17日 17 版）

(责编：岳弘彬、袁勃)