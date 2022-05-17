新华社北京5月16日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯总统普京16日说，俄罗斯与芬兰和瑞典之间“不存在问题”，因此芬兰和瑞典加入北约不对俄构成直接威胁。但是北约军事基础设施在两国领土上的扩张必然会引起俄罗斯的回应。俄罗斯国防部同日说，俄军当天与被围困在乌克兰马里乌波尔市亚速钢铁厂的乌军代表进行谈判，就乌方伤员救治事宜达成共识。

——据克里姆林宫网站通报，普京16日在克里姆林宫出席集体安全条约组织峰会时说，俄罗斯与芬兰和瑞典之间“不存在问题”，因此芬兰和瑞典加入北约不对俄构成直接威胁。但是北约军事基础设施在两国领土上的扩张必然会引起俄罗斯的回应。“具体如何回应，取决于对俄方造成何种威胁。”

——俄罗斯副外长里亚布科夫16日表示，芬兰和瑞典决定加入北约是又一个影响深远的严重错误，该决定并不会加强两国安全，只会加剧军事紧张，降低该地区局势的可预测性。他认为，北约“北扩”后，俄将以何种形式确保自身安全，取决于芬兰和瑞典加入北约后产生的实际后果。

——瑞典首相安德松16日宣布，瑞典政府当天正式决定向北约提出加入申请。瑞典加入北约的意向声明将在近日提交北约。

——俄罗斯国防部16日发布消息说，俄军当天与被围困在乌克兰马里乌波尔市亚速钢铁厂的乌军代表进行谈判，就在亚速钢铁厂地区实行“静默模式”并开辟人道主义走廊达成共识，受伤乌方军人将被送往顿涅茨克地区新亚速斯克镇的医疗机构接受救治。

——顿涅茨克武装力量“东方营”指挥官霍达科夫斯基16日在接受俄国家电视台采访时介绍，被封锁在亚速钢铁厂的乌军在发现陷入重围无法脱困后，决定进行谈判。俄军和顿涅茨克武装力量随即派出人员随同乌军人士进入钢铁厂地下掩体进行了谈判。

——据乌克兰国家通讯社16日报道，卢甘斯克地区军事行政长官谢尔盖·盖代当天在社交媒体发文说，俄军在试图从卢甘斯克西部的别洛戈罗夫卡渡过北顿涅茨河时遭乌军重创，损失近1000名士兵，多座浮桥被乌军摧毁，所有渡河尝试均告失败。他说，俄军并未放弃包围北顿涅茨克市的计划，但在该市外围遭到乌军顽强阻击。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫16日通报说，自开展特别军事行动以来，俄军共摧毁了乌军168架飞机、125架直升机、889架无人机、307套防空导弹系统、3108辆坦克和其他装甲车、381台多管火箭炮、1529门野战火炮及迫击炮和2949辆特种军用车辆。

——俄联邦委员会（议会上院）和国家杜马（议会下院）对美国在乌克兰建立生物实验室活动的调查委员会16日召开会议。委员会联席主席、俄联邦委员会（议会上院）副主席科萨切夫表示，该委员会收到的信息证实，美国和乌克兰方面违反了联合国《禁止生物武器公约》。他强调，俄计划在联合国框架下倡导发起相关国际调查。委员会联席主席、俄国家杜马（议会下院）副主席亚罗瓦娅说，5年来，美乌在履行《禁止生物武器公约》方面提供了不完整或不准确的信息。（参与记者：刘恺、赵冰、李铭、李东旭、和苗、付一鸣）

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