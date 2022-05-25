新华社布达佩斯5月24日电（记者陈浩）匈牙利总理欧尔班24日宣布自当天午夜起全国进入紧急状态，以应对俄乌冲突的影响。

欧尔班24日在社交媒体上发表声明说，匈政府依据宪法行使权力，宣布自当天午夜起全国进入紧急状态。

欧尔班表示，俄乌冲突对匈牙利能源供应、经济安全及其居民的人身安全和家庭财产安全等构成持续威胁。世界正处于经济危机的边缘，匈牙利必须远离冲突，保护居民家庭财产安全。实施紧急状态使得政府能够迅速做出反应，使用“国家所有工具”保护匈牙利和匈牙利人。

当天早些时候，匈牙利国会以136票赞成、36票反对的表决结果通过一项宪法修正案，规定政府有权在邻国发生武装冲突、战争或人道主义灾难的情况下宣布国家进入紧急状态。

匈牙利宪法此前授权政府“在发生自然灾害或工业事故危及生命和财产安全时”可宣布国家进入紧急状态。根据修改后的宪法，当邻国的事态发展在人道主义或经济方面对匈牙利造成严重影响或有可能造成严重影响的情况下，政府有权宣布国家进入紧急状态。

匈牙利此前为应对新冠疫情宣布全国进入紧急状态，有效期至今年6月1日。

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