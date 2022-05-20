新华社北京5月20日电 美国总统拜登20日至24日将先后访问韩国与日本，出席美日印澳“四边机制”峰会，并推出“印太经济框架”，推销具有浓重对抗色彩的“印太战略”。

这是拜登2021年1月就职以来首次出访亚洲。分析人士指出，拜登此行拉拢日韩、巩固同盟关系、压制围堵中国的意图十分明显，旨在给印太地缘政治增加不稳定因素，进一步在该地区制造分裂和分化。请看新华社记者的报道——

在此访第一站韩国，拜登将与刚刚就任韩国总统的尹锡悦举行会晤，并与韩国科技界和制造业领袖会面。白宫新闻秘书让-皮埃尔向媒体确认，拜登在韩国期间不会前往朝韩军事分界线地区。

在此访第二站日本，拜登将会晤日本首相岸田文雄及其他日本政府官员，将就深化美日经济关系及包括半岛问题、印太地区安全问题在内的一系列地区和全球安全问题与日方进行磋商。拜登在日本期间还将出席美日印澳“四边机制”首脑会议，公布“印太经济框架”的具体内容。

从行程来看，拜登此行的重点议题将聚焦经济与安保。美国总统国家安全事务助理沙利文日前在白宫例行记者会上称，拜登此行将有机会“重申并加强”美国与韩日的重要安全同盟，并加深与这两国的经济伙伴关系。

韩联社报道认为，俄乌冲突爆发之后，美国的外交安保力量多集中在欧洲，在此背景下拜登出访韩日，凸显美方意欲加快推进其所谓的“印太战略”。

美国自奥巴马政府以来将外交战略重点转向亚太，特朗普政府2017年提出“印太战略”，拜登上台后加快推行“印太战略”，同时推动美日印澳“四边机制”以及美英澳三边安全伙伴关系，搞封闭排他“小圈子”挑动阵营对立。

今年2月11日，美国白宫公布《美国印太战略》文件。文件声称将聚焦从南亚到太平洋诸岛的印太地区所有角落，强调联盟关系、军事威慑以及加强在东南亚地区的存在，将矛头直指中国。而“印太经济框架”实质就是“印太战略”在经济领域的延伸，“四边机制”则是推进“印太战略”的支柱性地区机制。

4月11日，美国总统拜登在华盛顿白宫发表讲话。新华社记者刘杰摄

美国智库战略与国际研究中心负责亚洲事务的高级副总裁迈克尔·格林认为，美国提出“印太经济框架”难以让该地区信服，“四方机制”在维护“印太地区”安全方面的作用也有限。

该智库另一名高级副总裁马修·古德曼指出，拜登政府明确表示，“印太经济框架”不会向域内国家进一步开放美国市场，因此尚不确定美国通过该框架为域内国家带来何种利益，能否说服域内国家加入该框架也值得怀疑，域内国家可能对该框架表达质疑。

实际上，美国意图通过“印太经济框架”构建“小圈子”的做法已经在韩日引发质疑。有韩国专家认为，这可能会动摇印太地区经济，增加不稳定因素。

韩国国立外交院经济通商开发研究部长金良姬说，如果美国一意孤行地寻求构建“印太经济框架”，会对由东盟发起并主导的区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）形成破坏。“印太经济框架”不应成为“反华”联盟，没有国家愿意被迫在中美两国之间选边站。

韩国东亚研究所所长禹守根接受新华社采访时指出，“印太经济框架”将激化地区对立和紧张局势。美国自诩“印太经济框架”具有包容性和灵活性，但在实际操作中却排除特定国家，其“包容”“灵活”从何谈起？这都显示出美国论调的虚伪。

东京大学社会科学研究所教授丸川知雄表示，如果“印太经济框架”的目的是排除中国，将不会给成员带来任何经济利益，“我认为加入国家会很少，对地区经济影响也有限”。（文字记者：邓仙来、陆睿、孙一然、姜俏梅；视频记者：田明、王益亮、金颢旼、姜俏梅、华义；剪辑：孙硕；编辑：马晓燕、程大雨、王丰丰）

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