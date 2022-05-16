《赫尔辛基新闻报》记者：芬兰正申请加入北约。中方对此有何评论？芬兰此举是否会影响芬中关系？

赵立坚：在欧洲安全问题上，中方立场是一贯的、明确的。我们希望各方本着安全不可分割原则，在尊重彼此合理关切基础上，通过对话谈判，坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，构建起均衡、有效、可持续的地区安全架构。这样才能真正实现欧洲的长治久安。

中方注意到芬兰提出申请加入北约。中芬关系一直十分友好。芬兰申请加入北约当然会给中芬关系带来新的因素。

《中国日报》记者：美国会众议院议长佩洛西近日在《华盛顿邮报》发表署名文章，称香港回归近25年后，中国政府彻底抛弃有关香港“高度自治”的承诺。中方近期拘留香港荣休枢机主教陈日君等人，冒犯宗教自由、政治自由和人权。中方对此有何回应？

赵立坚：美方政客有关言论诋毁香港法治，无理攻击中国的治港政策，严重干涉中国内政和司法主权。我们表示强烈不满和坚决反对。中国驻美国使馆和外交部驻港公署都已经予以严正批驳。香港特区政府已发表新闻公报，表示香港特区警方拘捕相关人员，是依法、根据证据采取的执法行动。有关人员涉嫌串谋勾结外国或境外势力危害国家安全，违反香港国安法第29条。

我想强调的是，香港国安法实施以来，香港这边风景独好。美国有关政客所希望看到的所谓香港“美丽风景线”已经成为黄粱一梦。美国目前通货膨胀严重，疫情导致100多万人死亡，枪支暴力案件频发多发。如果美国个别政客有时间、有精力，我奉劝她还是先管好自己的事，香港就不劳她操心了。

总台央视记者：5月14日，七国集团外长会发表公报，多处谈及涉港、涉疆、人权、涉海、乌克兰局势以及台海和平稳定等涉华议题。中方对此有何评论？

赵立坚：中方在涉港、涉疆、台湾、涉海等问题上的立场是一贯、明确的，已向七国集团主席国表明坚决反对。七国集团外长会这份所谓公报长篇大论，无视中方严正立场和客观事实，粗暴干涉中国内政，恶意污蔑抹黑中国，并再次借俄乌冲突等对中方施压，言辞荒谬，不值一驳。

我们敦促七国集团维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，尊重中国主权，停止以任何形式污蔑抹黑中国和干涉中国内政，不要以“家法帮规”霸凌他国。

我们敦促七国集团真正着眼于世界和平与发展，停止搞双重甚至多重标准，停止动辄派军机舰船到别人家门口耀武扬威，停止动辄到别国搞“颜色革命”，停止动辄非法制裁他国或者搞长臂管辖，停止编造、散布关于中国的谎言和谣言。

我们也敦促七国集团承担自身责任，履行应尽的国际义务，维护真正的多边主义，聚焦全球治理，加强同联合国和二十国集团等多边机制合作，为应对全球性挑战和促进世界经济复苏发挥积极作用，而不是抱守冷战思维和意识形态偏见，大搞“小圈子”集团政治，人为制造对立和分裂，唯恐天下不乱。

《环球时报》记者：5月15日是第74个巴勒斯坦“灾难日”。在近期巴以冲突频发的背景下，中方目前对巴以局势有何评论？

赵立坚：近期，巴以局势持续紧张，暴力冲突不断。巴以双方特别是以色列应保持冷静和克制，防止局势继续恶化。巴勒斯坦问题是中东地区的根源性问题。巴勒斯坦人民独立建国的合理诉求长期无法实现，致使巴以冲突悲剧反复重演。这一延宕70多年的历史不公不应再延续下去。国际社会应增强紧迫感，采取行动，推动在“两国方案”基础上尽快重启巴以和谈，早日实现巴勒斯坦问题的全面、公正、持久解决。

半岛电视台记者：5月13日，在被以色列杀害的半岛电视台记者希琳·阿布·阿克利赫葬礼上，以色列军队又血腥地殴打抬棺的巴勒斯坦人，抢夺希琳的尸体。希琳的棺椁在以色列的挑衅行动中摔到了地上。我想强调的是，中国有一句话叫做“逝者为大”。以色列在葬礼上的野蛮行为已经超出了人类作恶的极限。他们不但攻击生者，连死者也不放过。中方如何看待以色列的行为？这件事事实清楚，不需要调查。中国在这一问题上有什么立场？

赵立坚：我注意到了有关报道。联合国安理会已就此发表主席新闻谈话，对有关枪击事件表示强烈谴责。

你刚才说得很对，中国确实有句话叫“逝者为大”。逝者理应受到尊重。棺椁护送人员在行进过程中遭到冲击和围殴的画面令人不安，令人痛心。我们对以色列警方的行为深感遗憾。我们再次对这名记者的不幸离世表示深切哀悼，向她的家属和包括你在内的同事表示诚挚慰问。

中方一贯坚决反对并强烈谴责一切针对平民的袭击，包括针对正常履职的新闻记者的暴力行为。中方认为，有关事件应该依法、公正得到处理。

深圳卫视记者：据报道，美国国务院发布提交至国会的报告称，拟就新疆维吾尔族等少数民族受到的所谓“可怕虐待”加强对华施压。美国政府将打击新疆“强迫劳动”，并反制“大规模监视、强制人口控制及拘留、强制同化”。中方对此有何评论？

赵立坚：美国国务院反复发表报告，散布所谓新疆存在“强迫劳动”“拘留营”“强制同化”等世纪谎言，妄图污蔑抹黑新疆，遏制中国发展，但这一阴谋不会得逞。前不久，美国内政部发布调查报告，承认联邦政府印第安寄宿学校持续数十年的强制隔离、文化灭绝。这再次说明美方习惯于从自身历史出发、以己度人去猜测指责别国。

事实上，美国才是贩卖人口和强迫劳动的重灾区。美国每年从境外贩卖近10万人从事强迫劳动。在美国，至少有50万人遭受奴役，有24万至32.5万妇女和儿童遭受性奴役。去年９月和４月，联合国人权理事会第48届会议、联合国人权理事会单边强制措施对人权负面影响问题特别报告员、任意拘押问题工作组等分别对美国贩卖人口、强迫劳动问题表达关切。

美方诬称新疆存在所谓“拘留营”。事实上，美国才是任意拘押、滥施酷刑的老手，更是遍布海外“黑监狱”的幕后黑手。多年来，美国中情局在至少54个国家和地区设立“黑监狱”，拘禁达10万人。美国多个“黑监狱”，不断曝出酷刑虐囚丑闻，手段之残忍令人触目惊心。联合国人权理事会人权问题独立专家组认为，这是“美国政府在法治承诺上的污点”。

当前，新疆社会安宁稳定，经济繁荣发展，人民安居乐业，各族人民的合法人权得到充分保障。我们相信，在事实面前，各种谎言和虚假信息必将不攻自破。美方应该正视、反省自身存在的种族灭绝、种族歧视、贩卖人口、强迫劳动、任意拘押、滥施酷刑等严重的人权问题，停止打着人权的幌子干涉别国内政。

芬兰广播公司记者：此前，中国《环球时报》称芬兰和瑞典加入北约会将欧洲变成新的“火药桶”。外交部同意此观点吗？芬兰和瑞典加入北约的风险是什么？中方认为北约扩员对中国构成风险吗？

赵立坚：中方在北约和北约东扩方面的立场是十分明确的。我们已经多次阐述了有关立场。

总台央视记者：据报道，5月13日，阿联酋总统哈利法·本·扎耶德·阿勒纳哈扬去世。穆罕默德王储被选举任新总统。今年2月，时任穆罕默德王储曾来华出席北京冬奥会开幕式。中方对中阿关系未来有何期望？

赵立坚：哈利法总统致力于维护阿联酋政治稳定和促进经济社会发展，深受阿联酋人民尊敬爱戴。哈利法总统生前致力于中阿友好，为促进中阿关系发展作出积极努力。习近平主席已经向阿联酋新任总统穆罕默德发唁电，对哈利法总统不幸逝世表示哀悼，向阿联酋政府和人民以及哈利法总统的亲属表示诚挚慰问。

习近平主席还向穆罕默德新任总统发贺电，祝贺他继任阿联酋总统。正如习近平主席在贺电中指出的，中阿建交以来，两国关系全面深入发展，双方在涉及彼此核心利益和重大关切问题上始终相互坚定支持，各领域务实合作成果丰硕，合力抗击新冠肺炎疫情取得显著成效，两国人民友谊日益加深。今年2月，时任王储穆罕默德专程来华出席北京冬奥会开幕式，习近平主席同他举行了成功的会谈，就未来两国关系发展达成很多重要共识。中方高度重视中阿关系发展，愿同阿方一道，不断深化中阿全面战略伙伴关系，更好造福两国和两国人民。

总台国广记者：据报道，15日，索马里前总统马哈茂德击败现任总统穆罕默德，当选索新任总统。中方对此有何评论？

赵立坚：中方祝贺索马里总统选举顺利举行，祝贺马哈茂德当选新一任总统。我们期待在马哈茂德总统带领下，索马里和平与发展事业翻开新的篇章，中索关系取得更大发展。中方愿同国际社会一道，继续为索马里实现持久和平与国家重建发挥建设性作用。

共同社记者：有媒体报道称，朝鲜方面已经向中国方面提出了提供抗疫物资请求。发言人能否确认？中国是否已经提供抗疫物资？

赵立坚：中朝双方有守望相助的优良传统。防疫工作是全人类面临的共同课题。中方愿同包括朝方在内的国际社会一道，相互支持，加强合作，共同打赢疫情防控阻击战。

中新社记者：5月13日，美总统拜登签署“要求美国务卿制定战略使台湾重获世界卫生组织观察员地位法案”。中方对此有何评论？

赵立坚：美国有关法案严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重违背国际法和国际关系基本准则，粗暴干涉中国内政。美方执意将其签署成法，中方对此强烈不满，坚决反对。

台湾问题是中国内政，一个中国原则是国际关系基本准则。根据联合国大会和世界卫生大会相关决议，中国台湾地区参与世卫组织活动必须按照一个中国原则来处理。中国中央政府高度重视台湾同胞的健康福祉，在符合一个中国原则前提下，已对台湾地区参与全球卫生事务作出妥善安排。

我们敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，遵守国际法和国际关系基本准则，慎重、妥善处理涉台问题，不得利用该法案帮助台湾拓展所谓“国际空间”，否则将进一步损害中美关系与台海和平稳定。

凤凰卫视记者：第一个问题是关于美国东盟峰会，13日峰会发表联合声明称，致力于维护地区和平、安全、稳定及航行和飞越自由，重申需依据《联合国海洋法公约》等国际法原则和平解决争端，强调应全面有效落实《南海各方行为宣言》，欢迎尽早达成“南海行为准则”。中方对此有何评论？第二个问题是关于美国纽约布法罗市14日的严重枪击事件，一名年仅18岁的白人枪手向平民开火。当地官员称，受害者中有11名黑人，这是典型的“出于种族动机的暴力极端主义行为”。另外，美国威斯康星州密尔沃基市13日当天也发生了10起枪击事件。有评论认为美国枪支暴力事件有愈演愈烈的趋势。中方对此有何评论？

赵立坚：关于你提到的第一个问题，南海是地区国家共同的家园。当前，中国和东盟国家共同努力确保南海局势总体稳定，制定“南海行为准则”是中国和东盟国家共同意愿和需求。5月下旬，中国和东盟国家将举行面对面“准则”磋商。我们对达成“准则”的前景始终充满信心。

美方作为域外国家，应尊重本地区国家维护南海和平稳定的努力，不要对“准则”的达成制造干扰。我注意到美国喜欢拿《联合国海洋法公约》说事，自己却没有加入《公约》。这难免让人怀疑美方有关《公约》说辞的可信度和说服力，更让人质疑美国到底有什么资格拿《公约》说三道四。

关于你提到的美国发生的多起枪击事件，我注意到有关报道，对此感到震惊。此时萦绕在人们心中的一个共同的疑问是，在号称自由、民主和法治的美国，枪支暴力何以严重至此？美国民众为什么时刻生活在遭到枪击伤亡的恐惧之中？

据美国媒体报道，截至5月12日，美国今年发生的枪支暴力事件已经造成15569人丧生。大家可能还记得，去年美国因枪支暴力死亡的人数是20726人。今年才过去5个月，枪支暴力死亡人数已经超过去年人数的四分之三，枪支暴力在美国愈演愈烈。

人们不禁要问，究竟是什么原因导致美国民众越来越多地购枪、持枪、拔枪？有数据显示，近年来美国种族歧视、种族仇恨事件飙升，而2020年美国黑人购枪数增长了58.2%，亚裔购枪数增长了43%，美国的枪支暴力泛滥，与少数族裔因种族歧视带来的不安全感上升是否有关系呢？美国黑人购枪数量为何飙升？

2021年全美有超过500人因“路怒症”引发的枪击事件死亡或受伤，创历史新高。这意味着每17个小时就有1名美国人因为“路怒”受伤或死亡。一言不合就扣动扳机，美国民众的愤怒和怨恨情绪来自何处？美国以世界4.2%的人口保有世界46%的民用枪支，总数量高达3.93亿支。枪支暴力频发是否与美国民众太容易获得枪支有关？一些美国团体多次批评美国控枪法案成效不彰。

枪支暴力带来的死伤抢占了美国本已十分紧张的抗疫医疗资源。枪支暴力与新冠疫情一样，已经成为盘旋在美国人民头上的死亡幽灵，时刻威胁着美国人民的生命安全。美国政府应该以对人民负责任的态度，采取切实有效措施解决枪支暴力问题。美国的人权记录如此不堪，美方应先管好自己的事，不要总想着对其他国家的人权指手画脚。

法新社记者：第一个问题，王毅国务委员兼外长是否计划于本月晚些时候访问所罗门群岛和其他太平洋岛国？能否介绍更多细节？第二个问题，七国集团敦促中国不要破坏对俄罗斯施加的国际制裁，不要为俄罗斯在乌克兰的行动辩解。中方对此有何回应？

赵立坚：关于第一个问题，我没有可以发布的信息。

关于第二个问题，中方始终根据事情本身的是非曲直决定自身的立场和政策，一贯反对越过国际法和联合国授权对他国实施单边制裁。制裁不是解决问题的有效手段，反而会加速乌克兰危机外溢，带来新的复杂问题。中方呼吁各方多做鼓励和促进和谈的事，为政治解决开辟空间。有关国家在处理乌克兰问题和对俄关系时，不得以任何方式损害中方正当权益。

韩国文化广播公司记者：能否详细介绍中国将如何帮助朝鲜？

赵立坚：我刚才已经表明了中方的立场。我没有具体的信息向你提供。

路透社记者：世界卫生组织宣布将于本月晚些时候在日内瓦举办首次线下世界卫生大会。中国是否会派代表与会？将派谁出席？

赵立坚：我不掌握有关情况。

《北京青年报》记者：13日，美国东盟领导人峰会发表联合愿景声明称，致力于在11月举行的第10届美国东盟峰会上，将美国东盟关系提升为“全面战略伙伴关系”。请问中方对此有何评论？

赵立坚：我们乐见包括美国在内的域外国家，为地区和平发展发挥建设性作用，但不接受任何损害本地区和平稳定，破坏本地区团结合作的行径。

美国高官日前坦言，以竞争为目标设计的倡议，在亚洲吃不开。我们希望美方摒弃冷战思维，停止在亚洲挑动阵营对立的错误做法，顺应地区国家维护开放包容、和平共赢的呼声，坚持相互尊重、平等互利，不针对第三方，尊重本地区各国自主选择的发展道路，以实际行动支持东盟中心地位，以健康的心态和建设性的做法为亚太区域合作多做实事。

路透社记者：目前，有多少中国公民在朝鲜？中国政府在过去几天是否为在朝中国公民提供了帮助？是否计划未来为在朝中国公民提供帮助？

赵立坚：中国政府高度重视在朝中国公民的生命安全与身体健康。我们将密切关注朝鲜疫情发展情况，与朝方保持沟通，维护在朝中国公民的生命健康。

澎湃新闻记者：近日，俄罗斯常驻联合国代表涅边贾在安理会会议上称，鉴于美国拒绝参与建设性对话，俄拟援引《禁止生物武器公约》第五、六条，要求调查美在乌克兰设立生物实验室问题，将在集齐所有必要材料后提交联合国审议。中方对此有何评论？

赵立坚：俄罗斯已经多次在联合国安理会、《禁止生物武器公约》会议等场合对美国的生物军事活动表达关切。中方的立场非常明确，《禁止生物武器公约》必须得到全面、有效执行，这事关国际和平与安全，任何国家都不应成为例外。

我们再次敦促美方本着负责任的态度，根据《禁止生物武器公约》的规定作出澄清，以恢复国际社会对美国遵约的信心。我们欢迎在《禁止生物武器公约》、联合国等框架下，由国际社会对相关问题进行审议。

美国遵约的问题引发国际社会高度关注，再次凸显了建立《禁止生物武器公约》核查机制的必要性。《禁止生物武器公约》审议大会将于今年年底举行。我们期待广大缔约国以此为契机，重启旨在建立核查机制的多边谈判。我们也再次敦促美方停止独家阻挠国际社会的努力。

路透社记者：上周五你说如果朝鲜向中国要求疫情相关帮助，中方愿意提供。这几天朝鲜有没有提出这种要求？如果有，中方准备派遣医疗人员还是提供疫苗？

赵立坚：中国和朝鲜是山水相连的友好邻邦。我们一直高度关心朝鲜发生的疫情。我们相信在朝鲜党和政府领导下，朝鲜人民一定能够战胜疫情。正如我一直强调的那样，中方愿同朝方加强抗疫合作，愿同朝方就此予以密切配合。关于你提到的具体问题，我还不掌握具体信息。

(责编：刘洁妍、杨牧)