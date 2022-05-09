人民网北京5月9日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。记者会实录如下：

凤凰卫视记者：香港特别行政区8号完成新一届行政长官选举，欧盟发表声明称，这次选举过程进一步瓦解“一国两制”原则，违反民主原则和政治多元，欧盟对此表示遗憾。请问中方对此有何回应？

赵立坚：外交部驻港公署、中国驻欧盟使团发言人已经就此作出回应。5月8日，香港特别行政区第六任行政长官选举顺利举行，李家超先生高票当选。选举过程依法依规、公平公正有序。这一结果充分彰显了香港特区新选举制度的民主性、先进性，说明新选举制度是一套符合“一国两制”原则、符合香港实际情况的好制度，体现了香港社会各界团结奋进的主流民意和强烈共识。相信新任行政长官必将带领新一届特区政府和各界人士，共同开创香港良政善治的新局面。

在香港新选制度全面落地生根、民主发展优化提升之际，欧盟等外部势力急不可耐地跳出来，对此次选举的过程和结果指指点点、攻击抹黑。这充分暴露了他们打着民主自由旗号、干涉中国内政、破坏香港繁荣稳定的真实面目。对于“泛政治化”和黑暴肆虐的假民主，他们拍手叫好；对于符合香港实际、落实“爱国者治港”的真民主，他们却如坐针毡。包括广大香港同胞在内的全体中国人民早已把他们的“民主双标”看得真真切切。在今天的香港，他们这一套已经不灵了，他们这样的干预把戏已经行不通了！

我想强调的是，香港是中国的特别行政区，香港的选举怎么选、谁当选完全是中国内政，轮不到任何外部势力说三道四。个别西方国家应正视香港已回归中国25年的现实，认清香港由乱到治的大势，立即停止任何形式的乱港遏华图谋。

法新社记者：联合国人权高专巴切莱特的团队于两周前抵华。他们是否已经解除隔离？下一步将会做什么？

赵立坚：上周我回答过这个问题。联合国人权高专办先遣组已于4月25日抵华，为巴切莱特高专女士5月访华做准备。先遣组已由广州入境，并根据相关防疫要求进行隔离，目前还在隔离中。

澎湃新闻记者：据报道，近日，亚裔美国人科学与工程学会、美国物理学会举行视频研讨会，邀请受美司法部“中国行动计划”诬告的华裔学者讲述其受迫害经历。中方对此有何评论？

赵立坚：我们注意到有关报道。美国司法部已经终止实施所谓“中国行动计划”。该计划的实质是美反华势力滥用国家安全概念、对华进行遏制打压的工具，也是“麦卡锡主义”死灰复燃的真实写照。该计划不仅严重伤害美国亚裔群体利益，也对中美人文交流造成严重冲击。

根据相关学者的讲述和媒体报道，“中国行动计划”犯下一系列严重错误：一是草率办案、失职渎职。比如，有的检察官近一年没有同关键证人面谈，但在离职前夕为了召开新闻发布会就仓促逮捕相关学者、加快案件进程。二是扭曲事实、隐瞒真相。比如，美国检方将担任国际评审专家等正常学术活动视为犯罪，将未回复的邮件和断章取义的会议纪要作为证据，还持续隐瞒能够证明相关学者无罪的证据。三是执法犯法、滥用职权。比如，美方调查人员利用虚假信息，限制相关学者出境、监视其家属、胁迫其充当美政府间谍，甚至进行“钓鱼执法”。这些做法给有关学者的精神、名誉和事业都造成严重损害，但美国政府有关部门和个人从未就此对当事人道歉或赔偿，也未追究相关责任人的责任。

中美正常的人文交流何罪之有？“中国行动计划”虽然已被终止，但其恶劣影响并未完全消除。只要美方一些人仍抱持冷战零和思维和意识形态偏见，这一类“麦卡锡主义”行径就会改头换面、卷土重来。美方应倾听美国社会各界正义呼声，彻底消除“中国行动计划”的遗毒，停止捏造谎言对中国进行抹黑打压，多做有利于中美交流合作的事。

深圳卫视记者：我们注意到，近日美国常务副国务卿舍曼访问非洲期间称，当一些国家选择中国华为公司作为通信商时，就意味着放弃主权。这是在把本国数据移交给另一国，让自己接受监视而又毫无察觉。请问发言人对此有何评论？

赵立坚：美方有关官员对中方的污蔑抹黑言论完全是无稽之谈。她的表态只能再次暴露出她反华遏华、蓄意挑拨中非合作的图谋。包括华为在内的中国企业同非洲国家以及世界上其他很多国家都开展了良好的互利合作，有力促进了当地通讯基础设施改善和发展，为当地民众提供了先进、优质、安全、廉价的服务，受到普遍欢迎。在合作过程中，也没有发生过一起网络安全事故或监听监视行为。

中国政府旗帜鲜明地反对滥用信息技术对他国进行大规模监控行为。在中方此前提出的《全球数据安全倡议》中，中方明确呼吁，信息技术企业不得在产品和服务中设置后门，各国不得直接向企业或个人调取位于他国的数据。美方如果真的关心数据安全，可以在推销美国企业和产品时，公开支持中国的这一倡议，或者作出类似的承诺。

我还想强调的是，选择与谁开展合作，是非洲国家和人民自己的事，轮不到美方指手画脚。我想问问美方有关官员，当美国长期以来有计划、有组织地对包括非洲国家在内的外国政府、企业和个人进行窃密、监控和监听的时候，美方尊重过非洲国家的主权吗？尊重过别人的个人隐私权利吗？考虑过别国的安全吗？当美国肆意干涉埃塞俄比亚、津巴布韦等国内政并施加单边非法制裁的时候，美方尊重过非洲国家的主权吗？当美国对非洲国家商品输美附加大量政治条件的时候，美国尊重过非洲国家的主权吗？当美国对非洲国家商品输入美国附加大量政治条件的时候，美国尊重过非洲国家的主权吗？包括非洲国家在内的国际社会早已看清，美国从未将非洲视为平等的合作伙伴，也从未真正关心非洲民众的福祉。

我们奉劝美方有关官员，与其花时间到处散播谎言谣言，玩弄贼喊捉贼的把戏，不如从摆正心态做起，从自己做起，切实尊重非洲国家的主权，为帮助非洲国家抗击疫情和发展经济做点实实在在的事情。

路透社记者：路透社近期掌握的一份法院文件显示，中国智能手机制造商小米指控印度打击金融犯罪的机构在讯问期间以身体暴力和胁迫威胁其高管。外交部对此有何评论？

赵立坚：中方正密切关注此事。中国政府一贯要求中国企业在海外合法合规经营，同时坚定支持中国企业维护自身合法权益。中方希望印方为中国企业在印投资经营提供公平、公正、非歧视的营商环境，依法合规调查执法，提振国际投资信心。

新华社记者：我们注意到，中国外交部网站上周末公布了《关于美国国家民主基金会的一些事实清单》，发言人能否介绍更多情况？

赵立坚：5月7日，外交部网站发布了《关于美国国家民主基金会的一些事实清单》。这份包括六大部分内容、约12000字的材料，通过数百条从公开报道中搜集的具体事例，将美国国家民主基金会的真实面目充分暴露在世人面前。

长期以来，美国将民主工具化、武器化，借民主之名行反民主之实，煽动分裂对抗，干涉别国内政，造成灾难性后果。国家民主基金会作为美国政府“马前卒”、“白手套”，打着“促进民主”的幌子，颠覆别国合法政府，培植亲美傀儡势力。在历史上，苏联解体、格鲁吉亚“玫瑰革命”、乌克兰“橙色革命”以及“阿拉伯之春”等美国煽动和策划的“颜色革命”背后均可见国家民主基金会的身影。国家民主基金会煽动泰国抗议示威，鼓动尼加拉瓜反对派暴力夺权，资助反古巴势力煽动反政府情绪，长期以来以各种手段干涉委内瑞拉内政。国家民主基金会唯恐天下不乱。它带给各国的不是社会稳定发展，人民安居乐业，而只有民生凋敝、经济萎缩、社会对抗等一系列恶果。国家民主基金会还将黑手伸向中国，每年投入巨额资金，通过各种手段，煽动“疆独”“港独”“藏独”开展反华活动。该基金会还与“台独”势力勾结，企图鼓动分裂，搅扰台海稳定，引起海峡两岸中国人的愤慨与反对。

国家民主基金会可以说是美国的“第二中情局”。该基金会绝不是什么“对别国民主提供支援”的“非政府组织”，而是直接听令于美国政府，采用资金资助形式操纵非政府组织，实施颠覆渗透破坏、服务美国战略利益。我相信，国际社会将越来越认清国家民主基金会的真实嘴脸。我也相信，越来越多的国家将以各种形式把国家民主基金会的丑行公诸于世。当今世界，和平与发展仍是时代主题。国家民主基金会搞干涉别国内政的勾当，无论它以何种形式伪装，最终都逃不过注定失败的命运。

《环球时报》记者：在5月6日联合国讨论俄乌局势的阿里亚模式会议上，来自法国、意大利、荷兰、保加利亚、伊拉克等多个国家的独立记者批评西方舆论在报道俄乌冲突时的虚假宣传。中方对此有何评论？

赵立坚：我注意到你提到的这次会议。中方也派代表参加了此次会议。在会上多名独立记者表示，乌克兰局势步步升级的真正原因，就是美国把乌克兰作为地缘政治棋子，不断向前线输送武器。然而西方媒体的宣传却和实际情况截然不同，导致西方民众几乎不可能对冲突形成客观、平衡的意见。几名与会记者因为坚持说出他们观察到的乌克兰问题的事实真相，已被所在媒体解职，甚至被本国禁止入境。在美国及其一些盟友极端情绪政策裹挟下，人们了解真相的权利在哪里？新闻自由又在哪里？

媒体本是应讲述事实的，歪曲事实的报道每多一篇，被蒙蔽的人可能就多一个，和平解决冲突的希望就少一分。

如果和平终会到来，我们为什么不让它来的早一些，快一些，代价小一些，伤亡小一些？中方一向站在和平一边，我们支持俄乌双方克服困难继续谈判，也欢迎国际社会一切有利于劝和促谈的努力。

凤凰卫视记者：据报道，日本自民党众议员代表团代理团长铃木宪和6日在台北对记者称，台海稳定对亚太地区至关重要。中国大陆军机频繁进入台“防空识别区”让日产生危机感，希加强日台务实合作。中方对此有何评论？

赵立坚：中方坚决反对建交国同台湾进行任何形式的官方往来。台湾问题是中国内政，不关日本的事。日本个别人实在不必自行“加戏”。

巴通社记者：巴基斯坦总理夏巴兹在与华为高级副总裁会谈时表示，巴基斯坦政府愿与华为合作以增加信息技术出口。你对此有何评论？

赵立坚：中国和巴基斯坦是全天候战略合作伙伴，各领域合作广泛深入。中方愿同巴方加强发展战略对接，推进中巴经济走廊高质量发展，建设健康、产业、贸易、数字、绿色走廊。我们将继续支持中国企业加强同巴方合作，帮助巴基斯坦推进工业化进程、提升可持续发展能力。我们希望巴方为中国企业赴巴投资兴业创造安全、便利的环境。

日本广播协会记者：俄罗斯在持续军事入侵乌克兰的情况下，今天举行卫国战争胜利日阅兵。据报道，普京总统将发表讲话，强调在乌克兰军事行动成果。中方对此有何评论？中方派谁参加阅兵？

赵立坚：世界反法西斯战争伟大胜利的取得，是全世界爱好和平和正义的国家和人民共同奋斗的结果，也为二战后国际秩序的构建奠定了重要基础。国际社会应该共同捍卫二战胜利成果和国际公平正义，坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，积极践行真正的多边主义，坚定维护世界和平与安宁。

世界反法西斯战争的胜利带给世人的一个重要启示是，国与国之间应该相互尊重，和平共处，求同存异，坚持共同、综合、合作、可持续新安全观，重视各国合理安全关切，以对话代替对抗，以团结代替分裂，以合作代替冲突，这才是维护世界和平、促进共同发展的正确之道。

关于你提到的具体问题，我之后可以帮你了解一下。

路透社记者：台湾官员吴钊燮周一表示，台湾将很难受邀参加本月举行的世卫大会，但仍在继续努力。外交部有何评论？

赵立坚：中国台湾地区参与国际组织，包括世界卫生组织活动问题，必须按照一个中国原则来处理，联合国大会第2758号决议和世界卫生大会第25.1号决议确认了这一根本原则。民进党执政以来，将政治图谋置于台湾地区人民福祉之上，顽固坚持“台独”分裂立场，拒不承认体现一个中国原则的“九二共识”，导致台湾地区参加世卫大会的政治基础不复存在。

为了捍卫国家主权和领土完整，为了捍卫联合国大会及世卫大会相关决议的严肃性和权威性，中方不能同意台湾地区参加今年世卫大会。我们奉劝民进党当局停止借疫情搞政治操弄，否则只会自取其辱。

(责编：贾文婷、刘慧)