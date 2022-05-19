■ 李嘉宝

美国上届政府4年前依据所谓“301调查”结果，对中国输美商品加征关税的两项行动，将分别于今年7月6日和8月23日到期。美国贸易代表办公室日前宣布，该办公室已启动对相关行动的法定复审程序。美国总统拜登近日公开表示，美国政府正在讨论是否取消上届政府对华加征的关税。负责国际经济事务的美国总统国家安全事务副助理辛格、美国财政部长耶伦等多位政府高官也作出了类似表态。

“雷声”过后下不下“雨”、下什么“雨”，尚未可知，不妨先看看美国国内情况：眼下，美国通胀问题已是火烧眉毛。美国劳工部数据显示，该国CPI同比涨幅连续6个月高于6%，3月份CPI同比上涨8.5%，涨幅刷新40多年来峰值。美联储虽已连续上调利率水平，但加息政策空间有限，显现力不从心之态。而取消加征关税一定程度上能够降低进口成本、增加产品供给，是缓解通胀压力的政策工具之一。美国智库彼得森国际经济研究所日前发布政策简报指出，如果取消上届政府对中国输美产品加征的关税、以“国家安全”为名加征的钢铁关税等，可以降低美国CPI约1.3个百分点。在此情况下，美国政府确实需要重新思考对华关税措施。

美国的企业和民众“苦关税久矣”。相关数据显示，自关税生效以来，美国对华加征的关税使美国公司损失超过1.7万亿美元、美国家庭每年户均开支增加1300美元。在美国单方面发动对华贸易战的前3年，即2018年、2019年和2020年，美国每年对华出口都低于2017年的水平，这期间美国丢失了超过24万个工作岗位。美媒援引穆迪投资者服务公司报告称，美方承担了对中国商品加征关税超90%的成本，其中，“大部分关税成本已经转移给美国进口商”。美国政府对华挥舞关税“大棒”，也砸疼了自己人。

目前，美国国内要求取消对华加征关税的呼声此起彼伏。美中贸易全国委员会发布声明称，对中国进口商品加征关税是对美国消费者和企业征收的不必要税收，取消加征关税将降低消费品价格，节省家庭开支。《纽约时报》此前刊登诺贝尔经济学奖获得者保罗·克鲁格曼的文章，更是一针见血地指出，“美国此前对中国采取的贸易政策是一次彻底的失败，关税对美国造成的伤害更大”。这些声音，美国政府应该能听得到。

经贸政策在美国早已被高度政治化。尽管美国政府在取消对华加征关税问题上放出“口风”，言语之间却仍是傲慢。在政府尚未拿出任何实际行动的情况下，一些美国政客却要求中国“对等取消”对美加征关税，还有部分政客宣称可考虑取消对所谓“非战略性商品”加征关税，但“具有战略意义的商品”则不在考虑范围内。显然，他们试图继续将关税作为政治筹码向中国施压，并在关键领域延续对华“卡脖子”，谋求对华“断供”“脱钩”，打压遏制中国发展。

中美经贸合作的本质是互利共赢。贸易战、关税战从无赢家。美国单边加征关税措施对中国、美国、世界都没好处。人们期待美国切实拿出诚意和行动，推动中美经贸关系早日回到正常轨道。正如中国外交部发言人所说：美国是时候重新考虑并尽早取消对华加征的关税了。

（作者为本报评论员）

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