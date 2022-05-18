本报记者 颜 欢

当前，新冠肺炎疫情远未结束，仍然是国际公共卫生紧急事件。国际人士认为，中国疫情防控实践充分证明，中国的防控政策科学有效，彰显出中国制度优势和强大力量，为全球抗疫贡献了宝贵经验。

巴基斯坦外长比拉瓦尔日前高度评价中国毫不动摇坚持“动态清零”总方针，认为这一政策立足中国实际，在抗击疫情等方面“尤为成功”。比拉瓦尔说，应对疫情的任何方法都必须以科学证据和逻辑为坚实基础，应对、监测和评价疫情应以流行病学和社区医学的既定方法为指导。

美国新墨西哥州立大学历史学教授肯尼思·哈蒙德表示，中国始终把人民群众的生命安全和身体健康置于优先地位。中国的抗疫经验值得学习。

西班牙中国问题专家胡利奥·里奥斯认为，中国严格的疫情防控政策符合自身国情并被证明是有效的。同时，中国有信心、有能力保持国内经济平稳发展。

埃塞俄比亚卫生部国家新冠肺炎疫情应对工作组负责人梅布拉图·马塞博说，中国人民团结一致，医务人员恪尽职守，医疗设备精良，能够有效控制疫情反弹。中国的“动态清零”总方针是现阶段理想的疫情防控策略。

委内瑞拉前卫生部长埃里克·罗德里格斯表示，在应对疫情方面，中国政府始终将人民群众的生命安全和身体健康放在第一位，“这是至关重要的正确决策”。在他看来，各国都不应放松正在采取的防控措施。中国抗疫政策具有连贯性。

克罗地亚斯普利特临床医院中心传染病诊所主任伊沃·伊维奇认为，中国的“动态清零”总方针被证明是有效的，只有采取严格措施才能控制住疫情蔓延。

肯尼亚国际问题学者卡文斯·阿德希尔说，实现人民的安全和福祉应该是政府的职责所在。中国坚持的“动态清零”总方针显示出成效。中国有效控制住疫情，经济增长也将更有力。

《 人民日报 》（ 2022年05月18日 03 版）

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