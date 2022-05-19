新华社北京5月19日电 综合新华社驻外记者报道：国家主席习近平18日在庆祝中国国际贸易促进委员会建会70周年大会暨全球贸易投资促进峰会上发表视频致辞。海外人士认为，习近平主席的讲话提振了各国携手应对全球挑战、促进全球发展的信心，持续扩大开放的中国将继续为世界各国提供发展机遇，为世界经济复苏提供强大动能。

当前，百年变局和世纪疫情交织，经济全球化遭遇逆流，世界进入新的动荡变革期。爱尔兰都柏林大学食品与生物系统工程教授孙大文表示，习近平主席提出的4点建议直击要点，为后疫情时代全球经济发展提供了开放、包容、普惠、平衡、共赢的中国方案。

印度尼西亚智库亚洲创新研究中心主席班邦·苏尔约诺表示，习近平主席提出，要支持以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，维护全球产业链供应链安全稳定。这体现了中国的担当和责任，有利于维护世界自由贸易秩序，推动全球互利共赢和繁荣稳定。

日本亚洲经济研究所主任研究员丁可表示，习近平主席提出共同加强知识产权保护，在充分参与、凝聚共识的基础上制定规则，为科技发展打造开放、公平、公正、非歧视的环境。这些举措将为全球产业链供应链的高水平合作提供坚强的制度保障。

泰国中华总商会副主席暨各行业公会执行主任李桂雄说，习近平主席的讲话展现出中国与世界同舟共济、共克时艰的愿望，凸显中国作为全球合作建设者和贡献者的大国担当，为复杂的国际形势注入正能量。

新加坡国立大学李光耀公共政策学院副教授顾清扬表示，世界正受到疫情和地缘政治冲突干扰，全球化面临艰难时刻，习近平主席的讲话清晰表达了中国扩大高水平开放的决心，起到了稳定和鼓舞的作用。

埃及埃中商会秘书长迪亚·赫尔米表示，习近平主席重申中国扩大高水平开放的决心不会变，充分体现了中国维护多边主义、积极开展国际合作的信念和决心。

沙特阿拉伯中国问题专家阿卜杜勒·阿齐兹·沙巴尼认为，中国持续扩大开放对提振世界经济信心意义重大，将为重振全球贸易投资提供重要推动力。

马来西亚太平洋研究中心首席顾问胡逸山表示，中国持续扩大对外开放对世界其他国家具有积极意义，许多国家都希望从中国经济奇迹中受益。

尼日利亚中国研究中心主任查尔斯·奥努纳伊朱说，中国承诺扩大对外开放，将有力促进国际贸易和商品流通，让越来越多发展中国家的产品有机会进入中国市场。尽管受到疫情冲击，过去两年非中贸易规模不断扩大，成为国际合作亮点。

肯尼亚国际问题学者卡文斯·阿德希尔表示，习近平主席的讲话让人们切实感受到中国扩大高水平开放的决心。中国正同非洲国家携手共建“一带一路”，构建更加紧密的中非命运共同体，为建设持久和平、共同繁荣的世界，构建人类命运共同体作出新的更大贡献。

老挝青年企业家协会副主席娥拉泰表示，中国承诺不断扩大高水平开放，给老挝和区域内国家带来更多分享中国发展红利的机遇，有利于区域资源的开发利用，实现互利共赢。

柬埔寨皇家科学院国际关系研究所所长金平表示，中国持续扩大对外开放有利于地区和全球经济疫后复苏，中国在维护多边主义方面发挥了非常重要的作用，是推动地区乃至世界和平稳定、可持续包容发展与繁荣的重要力量。（参与记者：胡冠、余谦梁、郑世波、姚兵、蔡蜀亚、刘春燕、张琪、章建华、郭骏、朱晟、王丽丽、毛鹏飞、梁慧文、宋宇、李振北、白林、王钟毅、尹南、张笑然、汪奥娜、吴长伟、刘锴、闫洁、郝亚琳、赵修知、熊茂伶）

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