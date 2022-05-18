本报记者 谢佳宁

加拿大《环球邮报》近期刊发多篇文章，指出加拿大存在一系列人权劣迹，包括联邦监狱中原住民妇女人数比例高、假释系统歧视原住民群体等。

报道说，几十年来，加拿大原住民的监禁率一直在上升。1999年，加拿大最高法院曾称，原住民在监狱中的过高比例构成了“加拿大刑事司法系统的危机”，当时这一比例为12%。现在，原住民在加联邦监狱中的比例达到了32%。截至4月底，联邦监狱中原住民妇女的占比首次达到50%，而实际人口比例中，加拿大每20名女性中才有1名是原住民。

“加拿大监狱中的种族不平等是加拿大社会种族不平等的写照。”加拿大伊丽莎白·弗莱协会执行理事埃米莉·科伊尔认为，要解决监狱中原住民妇女比例过高的问题，不能仅依靠刑事司法系统，还要正视更深层次的种族不平等问题。

《环球邮报》报道还指出，种族背景对罪犯获得假释的概率也起着关键作用。一旦进入法庭，原住民犯罪嫌疑人往往被判为更严格的监禁等级和更低的重返社会分数，这很大程度减少了他们在监狱外服刑以及被假释的机会。而白人往往一开始就被分配到监管等级较低的监狱，拥有更多的自由和更好的羁押条件，乃至被提前减刑重返社会。

《环球邮报》的调查认为，管理罪犯的加拿大惩教署对黑人男性、原住民男性和原住民女性存在系统性偏见。对加联邦监狱7年数据的分析发现，原住民、黑人和其他少数族裔男性在有资格获得假释的第一年，实际假释概率比同龄白人分别低26%、24%和20%。

加拿大滑铁卢大学社会学和法律研究教授莎拉·特恩布尔表示，这反映了加拿大司法体系的系统性和制度性种族主义，是“基于根本的不平等”。特恩布尔称，种族因素一直在加拿大监狱的关押和释放决定中发挥作用。“这些问题已经持续了很长时间，尽管政府早就知道，但关注仍然很少，尝试改变政策的努力更少。”

《环球邮报》还披露，加拿大各地医院常会在原住民妇女分娩后，诱骗甚至强迫她们接受绝育手术，一些原住民妇女甚至因害怕被迫绝育而不愿去医院寻求医疗帮助。

分析指出，原住民群体在加拿大社会长期遭受系统性歧视。加拿大政府将600多个原住民群体隔离在3000多个狭小、分散的“保留地”中。“保留地”缺乏必要基础设施和就业机会，甚至没有安全的饮用水。联合国和国际人权组织指出，加拿大长期存在原住民饮用水受到污染、原住民妇女和女童广泛遭受暴力、原住民社区食物供应匮乏等侵犯原住民群体人权的问题，而加拿大政府的不作为进一步损害了原住民群体的生存权益。

“加拿大没有充分解决针对原住民群体的体制性、系统性、多重交叉形式的歧视，这是问题根本所在，政府应加大对原住民社区经济文化等权利的保护。”联合国暴力侵害妇女问题特别报告员西蒙诺维奇说。

《 人民日报 》（ 2022年05月18日 16 版）

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