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尽管受到新冠肺炎疫情冲击，但中国经济稳中向好、长期向好的基本面没有改变，转型升级、高质量发展的大势没有改变。稳定宏观经济大盘、实现发展预期目标有利条件较多，中国经济的韧性经得起考验。近期，国际人士和舆论积极评价中国统筹疫情防控和经济发展所取得的成效，认为中国经济能够克服疫情带来的影响，在稳健的政策支持与蓬勃的创新动力带动下持续发展。

“中国有信心、有能力保持国内经济发展”

日本知名学者、拓殖大学教授富坂聪近日撰文表示，正是因为中国坚定抗疫，世界才避免了面临更严峻的挑战。只有中国控制住疫情，国际产业链供应链才能维持稳定，世界经济才能迎来复苏发展的正面预期。

南非主流媒体独立传媒网站日前发表评论文章，高度评价中国政府统筹疫情防控和经济发展取得的成效。文章说，南非和其他国家可以从中国的作法中汲取经验，找到适合本国国情的抗疫和经济发展道路，“我们应当向中国朋友学习并因此变得更好”。

“我看好中国经济的中长期前景。”世界经济论坛总裁博尔格·布伦德近日表示，中国为世界经济发展作出巨大贡献，中国经济稳定增长对全球经济复苏具有重要意义。“面对疫情冲击，中国经济增长面临一些挑战，但中国政府正采取扩大内需、培育高附加值行业等措施确保经济增长。”布伦德说。

英国《每日电讯报》网站刊文称，中国积极推进新冠疫苗接种工作，医疗体系能够应对自如。中国经济将持续增长，疫情不会阻挡中国发展步伐。

西班牙中国问题专家胡利奥·里奥斯认为，中国严格的疫情防控政策符合自身国情，切实有效，“中国有信心、有能力保持国内经济发展”。

中国韩国商会会长尹道瑄表示，中国经济在过去两年间保持了良好运行，中国通过维护多边主义、推动科技创新等为未来经济发展作了充足准备，“这些作法值得其他国家借鉴”。

“中国以负责任态度维护全球产业链供应链畅通”

葡萄牙《贝拉斯日报》近日发表题为《中国经济保持稳定增长》的文章称，中国经济发展为世界经济注入了稳定性。这种稳定性源自中国政府统筹疫情防控和经济发展，“积极开拓创新，中国以负责任态度维护全球产业链供应链畅通”。

美国伊利诺伊理工大学经济学教授哈伊里·图尔克表示：“中国经济发展的一个重要特点，是更注重长期结构性增长。从供给侧看，中国正在完成从低端制造向高端生产的转变；从需求侧看，中国日益增长的国内消费在国家长期经济发展规划中占据了重要位置。这有助于提高人民生活水平，也能够有效缓解外部冲击。”

俄罗斯自由媒体网日前发表题为《中国的新交通网络：基建项目成为国家发展蒸蒸日上的基石》的文章。文章认为，中国决定全面加强基础设施建设、构建现代化基础设施体系，通过发展智能电网、建设新型绿色低碳能源基地等举措，推动经济高质量发展。

“面对疫情等全球性挑战，中国经济无论从速度到质量，还是从规模到效益再到结构优化，都保持了平稳发展的态势。中国经济高质量发展步伐更加坚定。”埃森哲公司相关负责人刘弢表示，中国正在加快产业数字化转型，这将为数字经济高质量发展提供强劲动力。

化工企业赢创工业集团董事长库乐满表示，中国构建现代化基础设施体系的蓝图正在徐徐铺展，培育出更多新的消费增长点，“中国提出‘双碳’目标，致力于实现可持续发展。绿色转型已成为中国经济高质量发展的重要内容”。

“多年来，中国经济展现出了强劲韧性。”惠普公司首席执行官恩里克·洛里斯表示，面对疫情冲击，人们看到了先进技术在民生领域的巨大潜力。同时，中国的工业生态系统和数字化转型措施将在提振经济的过程中发挥巨大作用，期待与中国企业建立新的伙伴关系，推动生产线的智能化改造升级。

“中国市场具有高度可预测性和稳定性”

当前，全球疫情延宕反复，全球跨境资金流动性波动性上升，但中国市场仍吸引着广大海外投资者的目光。

普华永道日前发布的《跨国企业在中国：把握市场和经济增长的机遇》报告显示，近60%的受访企业计划在未来1年至3年扩大中国业务。

德国《南德意志报》报道称，德国企业高度重视中国市场。德国《商报》日前刊发文章表示，与其他成长型市场相比，“中国市场具有高度可预测性和稳定性”。

宝马集团董事长齐普策表示，宝马在中国建立了除德国之外最大的研发体系，“我们坚信未来中国企业将在数字化、电动化和可持续发展方面大有作为”。

《日本经济新闻》报道称，日本磁性技术控股有限公司计划用3年时间，实现旗下4家在华子公司在中国上市。报道认为，这将推助人、财、物本土化，有助于公司留住人才、扩大生产规模。报道援引东京大学尖端科学技术研究中心特聘教授国分俊史的话说，“日本企业应当继续拓展在中国的业务”。

“中国经济将继续稳定增长，欧洲应与中国建立更深的经贸联系。”西班牙巴塞罗那OBS商学院教授爱德华多·伊拉斯托萨认为，中国市场具有极大的吸引力，欧洲企业应制定稳定、长期的在华商业战略，“充分利用中国市场提供的广阔机遇”。

肯尼亚国际问题学者卡文斯·阿德希尔表示，中国毫不动摇坚持“动态清零”总方针正显现成效。中国有效控制住疫情，未来经济增长也将更有力。

罗兰贝格全球管理委员会联席总裁戴璞表示，中国政府的长远规划以及顺应变化的适时调整，让中国在过去几十年发生了巨大变化。尽管面临疫情挑战，中国仍在书写着“一个全新的发展故事”。

（本报北京、东京、柏林电）

(责编：胡永秋、杨光宇)