2021年7月29日，中国红十字会援助叙利亚新冠疫苗运抵大马士革。

阿马尔·萨法尔贾拉尼摄（新华社发）

2022年5月6日，70辆安徽安凯客车装船后，从浙江宁波舟山港发往墨西哥。

窦 皓 王 鹏摄影报道

2021年6月25日，中巴经济走廊默拉直流输电工程进入大负荷送电阶段。图为位于巴基斯坦东部旁遮普省首府拉合尔的中巴经济走廊默拉直流输电工程拉合尔换流站。

中国国家电网有限公司供图（新华社发）

目前，中国明阳智慧能源集团股份公司（明阳智能）的海上风电设备正在意大利南部重要海港塔兰托港口安装。图为2022年1月27日，在意大利南部海港塔兰托，中国和意大利施工人员吊装风电叶片。

新华社记者 刘咏秋摄

作为百年大党，中国共产党带领中国人民持续奋斗，取得了辉煌的发展成就。在对中国有着长期观察的外国政党政要和友好人士看来，中国共产党不仅为实现中国人民的美好生活而不懈奋斗，也以自身的探索和实践，为解决全人类共同面对的问题而积极努力，与各国分享智慧，向世界传递信心，为全球发展增添动力。

“中国的成功经验为我们提供了更好借鉴”

本报记者 薛 丹

“在与中国交往的过程中，我见证了这些年中国发生的巨大变化——既体现在各式建筑等基础设施建设方面，也体现在人民生活水平提高、经济发展、文化繁荣等方面。这些成就是中国人民在中国共产党的领导下，通过不懈奋斗取得的。”叙利亚统一叙利亚共产党（下称统一叙共）总书记纳吉姆丁·哈立图在接受本报记者采访时表示。

统一叙共前身为1924年成立的叙利亚共产党。近年来，统一叙共多次派人来华考察和研修，高度重视发展与中国共产党的关系。今年71岁的哈立图于2019年当选统一叙共总书记，而他与中国的交往可以追溯到更早以前。

“我曾应中共中央对外联络部的邀请两次访华，其间相隔12年。这两次访问过程，让我亲眼看到、切身感受到中国的飞速发展。”如今回忆起访华经历，已是古稀之年的哈立图仍然记忆犹新，“两次访问，我都到访了中国的西部省份。2004年时，那里的农民还在使用人力开展农业生产活动；2016年再次去参观时，当地的农业生产已经实现了机械化。”

哈立图非常关注中国在消除贫困方面的实践和经验。“我们了解到2020年中国城乡居民人均收入比2010年翻了一番。”哈立图指出，中国脱贫攻坚战取得全面胜利，提前实现联合国2030年可持续发展议程减贫目标，这是具有世界意义的重要成就，为全球减贫事业作出了巨大贡献，“全世界都受益于中国的脱贫成就。一个有着14亿多人口的国家消除了绝对贫困，为全人类消除贫困议题提供了解决思路和方法，极具人道主义意义和世界意义。”

“中国实现从贫困落后到走向全面建设社会主义现代化国家新征程的转变，离不开中国共产党的领导。”哈立图表示，中国共产党自成立之日起便始终为中国人民的福祉不懈奋斗，克服了各种艰难险阻，带领人民取得了伟大的经济社会发展成就。

哈立图非常希望叙利亚学习借鉴中国共产党治国理政经验。他说，经过长期实践，中国在建设中国特色社会主义道路上积累了宝贵经验。同时，中国共产党也非常乐于同世界各国和各政党分享治理经验，各国特别是发展中国家都将从中国的发展经验中受益。他表示，历经十余年战乱危机的叙利亚，正需要实现全面、可持续发展，“中国的成功经验为我们提供了更好借鉴”。

哈立图高度评价《习近平谈治国理政》一书及其中蕴含的深刻思想。“不仅是我本人，整个统一叙共都非常重视这本著作。书中关于党的建设、党的工作的相关论述令我们获益匪浅。”哈立图强调，《习近平谈治国理政》不仅系统阐述了观点，还非常注重介绍实践经验，让世界对中国发展有了进一步的了解和认识。

当今世界正处于百年未有之大变局。哈立图表示，各国应大力弘扬习近平总书记提出的和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，摒弃“小圈子”与零和博弈，推动构建人类命运共同体。“中国的发展离不开世界，世界的繁荣也需要中国。人类命运共同体理念深刻说明，世界各国应携手合作，共同呵护地球家园。”哈立图说。

“中国共产党领导是中国人民的选择”

本报记者 尚凯元

“在中国20年间，我见证了中国的教育、医疗水平不断提高，人民的生活越来越好。特别是近两年来，中国有效防控疫情、成功举办冬奥会，这些都让我对中国的社会治理、民主道路深感钦佩。”巴基斯坦国家党中央政治局常务委员兼国际秘书处主任罗纳·阿里·凯撒·汉对本报记者表示。

阿里出生于巴基斯坦的政治世家。受家庭环境熏陶，他从小就接触到大量社会主义和共产主义的理论知识，并对其产生浓厚兴趣。19岁那年，阿里在父亲的建议下只身来华求学。“父亲说，中国是一个可以让我真正学到知识的地方，将来要把学到的东西带回祖国。”在中国的求学和生活经历，令他有机会近距离观察到社会主义在中国的生动实践。2019年，阿里应中共中央对外联络部邀请，代表巴基斯坦国家党访华，得以更深入地了解中国和中国共产党。

阿里很关注普通中国人的生活和故事，不久前，他赴福建泉州市永春县蓬壶镇仙岭村走访。仙岭村在上世纪90年代还是一个不通公路的山村，去县城仅有一条陡峭狭窄的石壁小路，村辖区大多是荒山杂地。20多年来，村党支部带领当地干部和群众修建公路、发展特色产业，2019年全村村民人均可支配收入超过2万元。

仙岭村的变化给阿里留下深刻印象。在阿里看来，仙岭村的故事是中国经济社会发展的一个生动缩影。“中共十八大以来，中国共产党全面打响脱贫攻坚战，平均每年的脱贫人口超过1000万，能取得如此巨大的成就绝非偶然。这体现了中国共产党领导和中国社会主义制度的政治优势。”阿里由衷地表示，“正如中国俗语所讲，‘鞋子合不合适只有脚知道’，中国共产党领导是中国人民的选择。”

阿里注意到，中共十八大以来，中国共产党在正风肃纪反腐道路上取得了历史性成就，彰显了自我革命的巨大勇气。“在诸如环境保护、应对气候变化、抗击新冠肺炎疫情等重大挑战面前，中国共产党始终坚持用长远眼光和坚定执行力来应对，在诸多领域都取得了令人瞩目的成果。”阿里说。

近年来，中巴合作始终保持旺盛生命力、不断拓展深化。迄今为止，中巴经济走廊建设已经在巴基斯坦创造超过7万个就业岗位。根据巴政府测算，在未来5至7年间还将创造50万个直接和间接就业岗位。“‘一带一路’倡议倡导公平正义，鼓励务实行动，为构建更加完善的全球治理框架铺平了道路。”阿里说，巴基斯坦国家党是一个年轻的社会主义政党，希望与中国共产党围绕治国理政经验展开更多交流，“中国共产党的执政经验将有助于巴基斯坦国家发展，也将造福世界”。

当今世界，百年变局和世纪疫情交织，带来很多全球性挑战，需要全球性合作。作为世界第二大经济体和人口最多的国家，中国奉行独立自主的和平外交政策，坚持走和平发展道路，推动建设新型国际关系和全球治理不断发展。阿里表示，今年中国共产党将迎来二十大，这不仅是中国共产党和中国人民政治生活中的一件大事，也将对世界产生重大影响。“相信这次大会将加强中国在推动世界和平发展进程中的作用，促进各国之间的对话与合作。我代表巴基斯坦国家党，预祝中共二十大取得圆满成功！”

“中国实践为全球发展贡献了智慧”

本报记者 谢佳宁

“中国正在国际舞台上发挥着越来越重要的作用。”日前，墨西哥普埃布拉自治大学教授罗伊纱在接受本报记者采访时表示，中国的发展理念和总体国家安全观不仅响应了国际社会对全球治理体系改革的呼声，也为其提供了重要的借鉴作用。中国提出的人类命运共同体理念、“一带一路”倡议、全球发展倡议、全人类共同价值等重要理念和倡议，体现了中国致力于做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者、公共产品的提供者。

罗伊纱研读了《习近平谈治国理政》一书，习近平主席在领导推进新时代中国治国理政实践中发表的一系列重要论述让她颇受启发。她表示：“阅读这本书，人们不仅可以更好地理解中国的发展历程，也能从中国对解决全球治理难题的看法中汲取这个亚洲大国的智慧。秉持相互尊重、公平正义、合作共赢的原则，中国实践为全球发展贡献了智慧。”

过去10年，中国为解决城乡发展不平衡所做出的巨大努力让罗伊纱印象深刻。“中共十八大以来，中国取得了举世瞩目的发展成就。尤其是在摆脱贫困方面，各地大力发展基础设施建设，缩小城乡区域发展差距，中国人民的生活水平有了很大的提升。”

2014年，罗伊纱曾到访安徽合肥巢湖边的一个小村落。“在那里，我看到当地村民利用政府传授的知识和提供的基础设施，发展乳制品产业，让村子找到了新的发展路径。”罗伊纱感慨，中国在乡村地区发展特色产业，实施“造血”工程，向村民传授相关知识，赋予其致富的本领，这些做法值得广大发展中国家借鉴学习。

在日常工作和研究中，中国的发展变化一向是罗伊纱重点关注的内容。“中国的自贸区发展迅速，通过鼓励创新，企业在创新领域投资、发展势头迅猛，能够更好地融入全球生产网络。上海自贸区的成功就是一个很好的例子。创新成为中国经济不断向前的巨大引擎和原动力。”

作为世界上最大的发展中国家，中国一直高度重视南南合作，倡导广大发展中国家共享发展机遇，共走繁荣之路。“今年是中国进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年，中国的发展将进一步影响世界发展格局。期待中国早日实现2030年可持续发展目标，并为推动世界经济增长，尤其是帮助其他发展中国家落实2030年可持续发展议程作出更大贡献。”罗伊纱说。

在罗伊纱看来，墨西哥和中国的国情虽不相同，但中国在国家治理方面的经验值得墨西哥借鉴。“过去两年中，中国为墨西哥公职人员提供了很多交流探讨的机会，这种对话交流很有意义，希望两国未来可以进一步开拓更多对话渠道，实现互利共赢发展。”

“中国是维护和平、促进发展的重要力量”

本报记者 屈 佩

“习近平总书记在中共十九大报告中提出，永远把人民对美好生活的向往作为奋斗目标。这句话振聋发聩，令人印象深刻。”意大利新丝路促进会会长弗朗切斯科·马林焦在接受本报记者采访时表示，中国共产党始终关注人民的需要和诉求，并用实际行动展现了责任和担当。

研读《习近平谈治国理政》、参加青年汉学家研修计划、参与庆祝改革开放40周年的万寿论坛活动、出席第二届“一带一路”国际合作高峰论坛、走访中国城市和乡村、出版《新时代的中国》一书……作为中国问题专家，不断了解中国、让更多人读懂中国，是马林焦工作中的重要课题。

在他看来，最能描述新时代中国的3个关键词是：创新、开放、负责任。

中国共产党的成立拉开了马克思主义中国化创新发展的历史序幕。马林焦认为，创新推动着中国发展。比如，全过程人民民主就体现了人民民主在新时代的创新。中国的民主制度是综合性的民主，民众在选举、决策、管理等环节拥有表达需求的畅通渠道，全过程人民民主激发了人民的创造活力，推动了中国的发展进步。

“40多年来，中国坚定地走在开放的道路上，如今已经走出一条宽阔大道。”马林焦对于中国的开放进程感触颇深。他说，在当前全球保护主义抬头、地缘政治摩擦不断的背景之下，中国致力于深化开放进程，推广实施自由贸易协定，增加自贸区数量，为动荡不安的世界注入了积极能量。

谈起中国作为负责任大国为世界作出的贡献，马林焦如数家珍般娓娓道来：人类命运共同体理念拥抱和欢迎世界的多样性，促进不同文明彼此了解；“一带一路”倡议推动全球共同发展；2030年“碳达峰”与2060年“碳中和”目标展现绿色转型决心；北京冬奥会和冬残奥会向世界传递信心和希望……去年，在中国共产党成立100周年之际，马林焦向中共中央对外联络部发来贺电表示，中国坚持推动构建新型国际关系，倡导构建人类命运共同体，受到国际上有识之士的欢迎和支持。“以自身发展成果惠及各国，中国是维护和平、促进发展的重要力量。”马林焦说。

马林焦曾参加中国共产党与世界政党领导人峰会，并聆听了习近平主席的主旨讲话。他说，中国共产党搭建的对话平台为各国政党深入交流提供了良好契机，并为完善全球治理体系发挥了建设性作用，这是对推动国际关系民主化的重要贡献，也体现了新时代中国特色社会主义的世界意义。

作为目前世界上最大的政党，中国共产党带领人民取得了辉煌的发展成就，努力实现全体人民共同富裕。马林焦认为，与一些国家贫富差距不断扩大不同，中国的共同富裕政策代表并维护了最广大人民的利益，中国共产党持续推进共同富裕，让发展成果更多更公平惠及全体人民。

今年，中共二十大即将召开。马林焦认为，作为中国政治生活中的一件大事，这次大会不仅对中国具有重大战略意义，也将对世界发展起到重要作用。“期待看到中国在实现第二个百年目标的新征程中迈出更加坚定的步伐，期待中共二十大向世界传递更多积极信心。”

《 人民日报 》（ 2022年05月30日 17 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)