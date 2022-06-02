李典

近日，美国得克萨斯州尤瓦尔迪市一所小学发生枪击事件，造成19名儿童和2名教师死亡，成为该国近10年来最为严重的小学枪击案件。美国枪支暴力乱象再次震惊世人。

连日来，美国发生多起大规模枪支暴力案件，从威斯康星州密尔沃基市，到纽约州布法罗市，再到得克萨斯州休斯敦市，可谓愈演愈烈。美国枪支暴力俨然已成为一头“失控的公牛”，疯狂地破坏着人们所珍视的美好事物：生命、安全、友善、理解、尊重……，带给人们的是失去亲人的无比悲痛和噩梦，一步步击碎了所谓“人人得享不可剥夺的生存与自由”的“美国梦”。

美国一直是世界上暴力犯罪率高企的国家之一，也是世界上枪支暴力最严重的国家。近年来，新冠肺炎疫情的冲击和美国政府的消极应对极大破坏了社会稳定，损害了民众信心。面对不断恶化的社会治安、日益加剧的种族歧视，民众纷纷购买枪支自保。“小型武器调查”组织发布的统计数据显示，在全球现有的8.57亿支民用枪支中，美国人拥有3.93亿支，约占46%。这意味着每100个美国人就有120支枪，人均拥有1支以上。根据枪支暴力档案网站今年1月发布的统计数据，美国枪击事件导致的死亡人数从2019年的39558人上升到2020年的43643人，2021年进一步上升到44816人。2021年共发生693起大规模枪击事件，比2020年增长10.1%。

美国枪支泛滥有增无减，政府控枪措施停滞不前，枪支暴力案件频繁上演，还导致大量枪支非法流入周边国家，给地区安全与稳定带来诸多隐患。根据媒体报道，墨西哥外交部估算每年有20万支非法枪支从美国流入该国，平均每天超过500支。枪支暴力也是造成美国南部边境移民危机的原因之一。抵达美国南部边境的移民中，有62%表示他们在离开家乡之前的两年内遭受枪支暴力的伤害或威胁。在巴西，800多万非法枪支中超过一半来自美国，大多流入黑恶团伙手中。当地警方抱怨道：“美国不好好处理自己枪支对外走私问题，而是把更多的精力放在协调拉美国家打击毒品贩运上，这样并不能真正地破解困境。”

枪支暴力不仅仅是单纯的治安事件，同社会撕裂、反智主义、种族歧视、贫富鸿沟等深层次问题也有密切的交织和关联，其背后的“持枪自由”理念异化、国内政治极化、利益集团捆绑等问题更是暴露无遗。众多枪击案悲剧掀开了美国恶劣人权状况的“遮羞布”，深刻反映出美式“人权”的虚伪和治理能力赤字。民主党和共和党不顾国家整体利益和民众福祉，在控枪问题上针锋相对，导致美国20多年始终未通过具有实质意义的控枪法案。枪支利益集团为政治选举提供大量捐款并通过游说政客操纵政策早已是“阳光下的秘密”。

生命权是最大的人权，让百姓安居乐业是一国政府最大的责任。得州小学枪击案发生后，美国总统拜登下令在白宫及所有公共建筑等场所降半旗致哀，并在全国讲话中“呼吁”实施新的控枪措施，但仍旧未提及任何具体措施或进行立法。美国民众在社交媒体上表达质疑和不满：“这是一种我们本可以控制但选择不控制的‘流行病’”，“我就生活在美国，一切都不会变化，尽是政治辞令，令人悲哀”，“我这一生已经看到了这么多次大规模枪击事件，但没有一届政府在控枪上做出重大举动”。在人们尚未走出得州枪击案的悲痛之际，5月30日费城又发生一起枪击事件，造成一死一伤。

美国作家马克·吐温在小说《镀金时代》中批判美国社会沉疴顽疾时这样写道：“忍耐的尽头是天国。”美国政府不应再让民众忍耐，而应正视自身的人权问题和体制积弊，切实控枪止暴，拴住“失控的公牛”，还人民一片安宁的天地。

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