“截至28日，美国过去一周日均新增新冠肺炎确诊病例近11万，较两周前增加了22%”“随着夏季开始，美国新冠肺炎新增确诊病例的7天平均值为去年同期的6倍以上”……近日，美国媒体公布的多个数据表明，美新冠疫情可能“正处于无声的病例激增之中”。

与此同时，中国北京和上海这一波疫情得到有效控制，抗疫成果明显。据世卫组织5月初最新数据显示，截至2021年底，全球累计新冠肺炎死亡病例约1500万人，而中国新冠肺炎感染率、死亡率保持全球最低水平。

这一升一降，是美国选择“躺平”和中国坚持“动态清零”这两种抗疫方针的成效对比，更是两种不同的抗疫宗旨的真实写照。

自新冠疫情暴发以来，已有超过100万美国人因此丧生，20万儿童沦为“新冠孤儿”，无数美国家庭支离破碎。造成这一人间悲剧的根本原因在于美国的疫情防控始终服务于“资本至上”“政治私利至上”。面对抗疫失败，美国加利福尼亚州今年2月率先宣布进入“与病毒共存”阶段。今年3月，美国所有州解除口罩令，这导致美国新冠确诊和住院病例数急剧上涨。美国“躺平式”抗疫，实质是对生命的极度漠视与决策者的不作为。

相较之下，中国执政党与政府始终坚持“人民至上、生命至上”，坚持“动态清零”，取得了显著的抗疫成果。不妨看相关机构测算的一组对比数据：截至今年5月5日，美国新冠确诊病例和死亡病例分别是中国的373倍和193倍；每万人感染率和死亡率分别是中国的1582倍和749倍；截至5月4日，美国单日新增万人以上确诊病例天数是中国的756倍……印度网站Newsclick撰文称，“死亡人数大幅降低、感染人数减少、新病毒变异的趋势减弱以及经济发展成绩显著，这些是‘动态清零’相比所谓‘共存’的明显优势”。

中国坚持“动态清零”，简单说就是发现一起疫情、扑灭一起疫情，不让疫情出现规模性反弹，目的是以最小代价实现最大防控效果，最大限度保障人民生命健康和正常生产生活秩序。在这背后，中国政府算了一笔长远账。

这首先是一笔民生账。中国是世界第一人口大国，且人口密度大、人均医疗资源有限。在中国，60岁及以上人口达2.67亿。科学推演证明：以中国14亿多的总人口基数、庞大老年人群体的现实国情，如果采取“躺平”，疫情将大规模扩散、后果不堪设想。日本拓殖大学教授富坂聪近日撰文预测，如果放弃“动态清零”，疫情可能会在中国农村大面积暴发，这些地区很可能出现新的变异株，从而引发恶性循环，“所以中国坚持‘动态清零’，除此之外别无选择”。

疫情要防住，经济也要稳住。“动态清零”还是一笔着眼长远的经济账。近几年，中国经济增速居全球主要经济体前列。今年第一季度，中国国内生产总值同比增长4.8%，超出外界预期。国际货币基金组织首席经济学家古兰沙近日表示，“动态清零”政策在过去两年确保了中国经济的正常运行。

作为全球第二大经济体，中国坚持“动态清零”，也是一笔负责任的“国际账”。一方面，14亿多中国人坚守“动态清零”防线，本身就是对全球抗疫和世界经济复苏的最大贡献。另一方面，中国率先控制住疫情、率先复工复产，有效填补了全球供需缺口，稳定了全球产业链供应链。上海已宣布从6月1日起取消企业复工复产审批制度。彭博社指出，如果不是中国采取“动态清零”政策，全球供应链遭受的冲击会比疫情暴发以来的任何时候都更为严重。

事实充分证明，“躺平”不可取，“动态清零”符合中国国情、符合科学规律，路子走对了，效果很明显。目前全球疫情仍处于高位，存在很大不确定性。中国将继续坚持“动态清零”，以最小代价实现最大的防控效果。这不仅是对本国人民负责，也是对全世界人民负责。

（国际锐评评论员）

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