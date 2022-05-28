新华社塔拉瓦5月27日电 当地时间5月27日，基里巴斯总统兼外长马茂在塔拉瓦总统官邸会见国务委员兼外长王毅，基多位内阁部长参加。

马茂请王毅转达对习近平主席的诚挚问候和美好祝愿，祝贺中国共产党建党伟大成就，表示中国的成功对发展中国家是极大的鼓舞。中国代表团的来访带来了互信、友谊和合作，对基中关系具有里程碑意义。基中复交以来，两国务实合作成果斐然，基民生得到切实改善，有力印证了中国的真诚友好和言出必行。基方坚定不移奉行一个中国原则，坚定支持建设人类命运共同体。基中复交表明，世界站在中国一边，基里巴斯站在历史正确一边。

马茂感谢中方在疫情应对、经济发展、基础设施建设中给予基方的支持帮助，表示基坚定致力于将两国关系提升至更高水平，为基人民带来更多福祉。

王毅首先转达习近平主席的亲切问候，表示马茂总统特意在自己家中接待我们，是把中国视为真心的朋友。实际上从总统和基人民做出与中国复交决定的那一天，我们就成为了朋友。中国不仅是基里巴斯的朋友，也是所有发展中国家最可靠的朋友。我们将继续在国际和多边舞台为发展中国家仗义执言，继续坚定维护发展中国家尤其是中小国家的正当权益。

王毅说，中基复交两年多来，两国关系快速发展，各领域合作向前推进，为基人民带来实实在在利益。两国相互信任、相互支持，已成为大小国家平等相待的典范。事实充分证明，基方做出同中国复交的政治决断完全符合基人民的根本利益。

王毅强调，这个世界并不太平，疫情肆虐，战乱频仍，还有随处可见的贫困落后。但美国及其同伙却执意把精力集中在处心积虑阻遏中国的发展上。其本质就是不愿看到非西方力量在世界上取得成功，不愿看到发展中国家加强团结合作。但时代潮流浩浩荡荡，中国和其它发展中国家的发展振兴已是历史的必然，也是我们的正当权利，任何人、任何势力都不可能阻挡。从这一角度来说，坚定支持中方维护核心利益，就是支持发展中国家自己，同样，我们帮助发展中国家也是在帮助中国自己。中国愿尽己所能，和发展中国家一起，加快实现共同发展，携手消除历史不公。

双方同意继续加强抗疫合作。中国首批援基医疗队此次随中国代表团一道抵基，将助力基方抗击疫情，并为基民众提供医疗服务。

双方同意深化共建“一带一路”，同“基里巴斯20年发展规划”加强对接，拓展各领域合作，注重改善民生。充分发挥基资源禀赋优势，在保护好生态前提下，打造双方海洋合作新亮点。

双方同意开展应对气变合作，一致认为发达国家应切实承担历史责任，履行对发展中国家的气变融资承诺，帮助发展中国家加强能力建设。王毅强调，中国坚定走绿色低碳道路，同时将通过南南合作帮助小岛屿国家应对气变挑战。

会见后，双方出席了共建“一带一路”、防灾减灾、基础设施、旅游、民生等合作文件签字仪式。

同日，王毅同基里巴斯副总统托阿图会见。

《 人民日报 》（ 2022年05月28日 03 版）

(责编：赵欣悦、白宇)