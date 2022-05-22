本报记者 谢亚宏

“中国坚持‘动态清零’总方针符合中国国情，有科学依据，取得了实实在在的成效，充分证明中国始终把人民生命健康放在首位。”阿尔巴尼亚全球化研究所执行主任马塞拉·穆萨贝留在接受本报记者专访时表示。

穆萨贝留表示，新冠肺炎疫情持续肆虐，给各国造成严重冲击，必须认真研判其带来的潜在后果。“针对疫情的特点，中国制定了‘动态清零’总方针，有效防控了病毒的输入和传播，减少了疫情对生产生活的影响。”

穆萨贝留认为，“中国的人口密度远高于欧洲，沿海地区的人口更为稠密。奥密克戎变异株具有高度传染性，如果任由疫情传播，所产生的后果无法想象，也是无法承受的。”

“有些人认为，中国当前采取的防控措施代价较高。但当前新冠病毒仍在变异中，应该保持足够警惕。如果放任不管，所付出的成本会高得多。”穆萨贝留表示，当人们的生命受到威胁时，最重要的原则就是挽救生命。“中国政府始终坚持人民至上、生命至上这一理念，值得其他国家借鉴。”

穆萨贝留表示，一些西方媒体对中国抗击疫情的报道有偏见，一些危言耸听的观点在民众中引起了不安。“我想提醒那些长期对中国怀有偏见的势力和媒体，病毒没有国界，中国在努力遏制新冠病毒的传播和扩散。我们要向中国的医务工作者、志愿者和其他为疫情防控作出贡献的人致敬。很多人为抗疫付出了巨大牺牲，他们是真正的英雄。”

穆萨贝留对中国抗疫前景充满信心：“中国政府充分动员社会各界力量，实施综合防疫措施，也获得了民众的高度信任。这些是中国抗疫必将胜利的秘诀。疫情一定会过去，中国在各领域的发展将继续取得新的成功。”

《 人民日报 》（ 2022年05月22日 03 版）

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