本报记者 韩晓明

当前，新疆各族人民同全国人民一道迈入了全面小康社会，充分享受着实实在在的人权保障。这是中国奉行以人民为中心的人权理念，坚持民族平等，协调增进全体人民的各项权利，不断增强各族人民的获得感、幸福感、安全感的真实写照。

事实证明，中国人权的正义主张和成功实践符合中国国情，遵循《联合国宪章》的宗旨和原则，丰富了世界人权体系的理论内涵和世界人权事业发展的现实路径。新疆发展得好不好，新疆人民最有发言权。国际上一些势力别有用心的造谣抹黑，在新疆经济社会发展和民生改善取得的成就面前不堪一击。

人民生活质量显著改善

人民幸福生活是最大的人权，发展是实现人民幸福的关键。到2020年底，新疆现行标准下306.49万农村贫困人口全部脱贫，3666个贫困村全部退出，35个贫困县全部摘帽，千年绝对贫困问题得到历史性解决，这是中国取得的具有里程碑意义的人权成就。

法国中国问题专家索尼娅·布雷斯莱曾多次访问新疆探访古丝绸之路、出版过多部有关新疆的著作，看到了新疆经济快速发展、社会稳定。她说：“在新疆，我对当地的社会保障机构进行过调研，这些机构为人民提供包括社会保障、失业救助、退休保障、创业支持在内的各种帮助，我看到了中国为消除贫困、全面建成小康社会所作的非凡努力。”

布雷斯莱表示，中国政府促进多民族融合发展，保护各民族习俗和宗教文化。她在新疆采访过很多人，听他们讲述各自经历，感受到他们对国家的热爱和对政府的信任。

新疆每年把一般公共财政预算支出的70%以上用于保障和改善民生，持续推进一系列惠民工程，各族人民生活质量显著改善。新疆全面推进城乡教育一体化发展，实现九年义务教育全覆盖，南疆15年免费教育全覆盖，全区155.8万4至6岁学龄前儿童幼儿园“应入尽入”，没有一个孩子因为贫困而失学辍学、上不起学。

中国人民大学国学院教授、俄罗斯学者索罗宁说，从自己的亲身教学感受来看，新疆近年来大力发展基础教育，为国家培养了大量人才。教育的可及性是人民幸福生活的关键条件，也是人权的基本要素之一。

劳动者合法权益得到充分保障

维吾尔族谚语说：“自己的双手得来的果实，吃起来比蜜还甜。”新疆充分尊重劳动者就业意愿，为各族群众就地就近就业、有序进城就业和自主创业提供条件，基本实现了有劳动能力的人口全就业。新疆各族劳动者合法权益得到充分保障。

“创业过程中我得到政府的鼓励和支持，多次享受无息贷款政策。”麦麦提依敏·赛麦尔是新疆喀什地区泽普县金牛养殖农民专业合作社负责人。大学毕业后，他回到家乡创办了畜牧养殖合作社，发展养殖业。经过几年的发展，他的合作社养殖规模越来越大。

2020年，大专毕业的古扎力努尔·吐路甫成为新疆库尔勒汇同泰印染科技有限公司的一名纺织工人，工作中，她把五颜六色的纱线织成花色多样的毛巾。按照企业多劳多得、计件薪酬的制度，她现在每月收入约4500元，计划考驾照、买汽车，带着父母去旅游。

作为全国棉花主产区，新疆棉花质量好、收益高，很多农民以种棉花为主要收入来源，摘掉了贫困帽子，过上了幸福生活。新疆尉犁县兴平镇统其克村棉农热合曼·尤努斯介绍，小型农机操作、大量工人劳作的场景已成历史，安装了北斗导航系统的大型精量播种机正将播种、铺膜、铺滴灌带一次性“搞定”，自家530亩棉两天就能种完。“棉花出苗后，合作社会定期派无人机喷洒农药，乡亲们共同致富，收入越来越高，去年我家棉花亩产达430多公斤，总收入超过110万元。”

以色列知名博主高佑思在他制作的视频中，讲述了自己的所见所闻：“新疆自古就有种植棉花的传统，并没有人去逼迫新疆人种植棉花。而且在种植棉花方面，新疆棉农做得非常好。”“新疆棉花种植业机械化和自动化程度在过去10年有了重大突破。其实，他们用的很多农机是从美国采购的，这证明棉花产业已经形成一个全球供应链，新疆棉农在种植过程中用到了世界先进的技术。”

坚持人民幸福生活是最大的人权

人人充分享有人权，是人类社会的不懈追求。尊重和保障人权不是口头承诺，而是实际行动。中国共产党自成立之日起就团结带领中国人民为争取人权、尊重人权、保障人权、发展人权而不懈奋斗。中国始终坚持以人民为中心，推动国家治理和发展成果更多更公平惠及全体人民，不让任何人掉队。

中国人权事业取得的历史性成就有目共睹。中国倡导以人民为中心的发展思想，坚持人民幸福生活是最大的人权，坚持人权普遍性与具体实际相结合，把生存权和发展权作为首要基本人权，系统推进全体人民的经济、政治、社会、文化、环境权利，努力维护社会公平正义，促进人的全面发展，为增进人类福祉贡献了中国智慧、提供了中国方案。

近年来，来自100多个国家的2000多位专家、记者、外交官、宗教界人士等参访新疆，目睹了新疆社会安定、经济发展、人民幸福的真实情况。许多有识之士肯定新疆和谐发展所反映的中国人权治理成就，肯定中国为世界人权事业发展贡献的力量。

叙利亚政治问题专家加桑·优素福曾到访新疆，亲身感受到新疆经济持续发展，各族人民平等相处、安居乐业、社会安定，“这些成就无疑是中国政府和人民共同努力取得的，不容任何人否认”。优素福表示，新疆人民的生活水平不断提高，社会保障不断完善，这是新疆发展进步的最好例证，中国政府对新疆各族文化给予同等重视与保护，公民宗教信仰自由的权利也得到保障。

法国知名作家、《维吾尔假新闻的终结》一书的作者维瓦斯表示，新疆各族人民生活幸福。“在中国共产党和中国政府领导下，新疆各族人民必将迎来更加幸福美好的明天。”

人权保障没有最好，只有更好。中国人民实现中华民族伟大复兴中国梦的过程，本质上就是实现社会公平正义和不断推动人权事业发展的进程。未来，中国将坚定不移走符合自身国情的人权发展道路，积极参与全球人权治理，为推动国际人权事业健康发展作出不懈努力。

《 人民日报 》（ 2022年05月22日 03 版）

(责编：袁勃、岳弘彬)