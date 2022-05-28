把握中美关系发展正确方向，应该展现大格局、肩负大担当。美国政府应该以更宽广、更包容、更负责任的眼光看待中美关系，而不是继续搞遏华对抗

5月26日，美国国务卿布林肯在乔治·华盛顿大学发表对华政策演讲。布林肯虽再一次表示美国无意对华发起“新冷战”、不寻求与中国冲突，却密集散布虚假消息，渲染“中国威胁”，干涉中国内政，抹黑中国内外政策，反映出美国固守冷战思维、遏制打压中国、维护美国霸权的执念。美国的这一执念，对中美关系走出当前困境毫无助益，只会加剧紧张，给世界和平稳定增添风险。

这篇演讲声称要对内加强实力投资、对外加强盟友协作，进而赢得所谓对华“竞争”。美国执意用其对“竞争”的理解界定中美关系，偏离了中美关系的本质，与两国人民和国际社会对中美关系的共同期待背道而驰。从近来美国密集干涉中国内政、极力拼凑“小圈子”围堵中国的动作看，美国所谓的“竞争”并不是基于公认的国际关系基本准则、公平健康的良性竞争，而是你输我赢的零和博弈、不择手段的打压遏制。中美关系近年来之所以陷入严重困难，正是美国痴迷于遏制打压中国造成的。

美国所谓对华“竞争”的浓厚对抗色彩，早已引发国际社会广泛担忧。为混淆视听、推卸责任，美国热衷于渲染“中国威胁”。在这篇演讲中，美国延续一贯的傲慢和霸道，将国际秩序的定义权、解释权视为自身“私产”，毫无根据地宣称中国是“国际秩序最严峻的长期挑战”，为打压遏制中国寻找借口。这完全是颠倒黑白。中国是战后国际秩序的创立者之一，无论过去、现在和将来都是国际秩序的坚定维护者。中国维护的，是以联合国为核心的国际体系，是以国际法为基础的国际秩序，是以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。

美国一贯挂在嘴边的所谓“基于规则的国际秩序”，不过是美国同少数国家制定的“家法帮规”，不过是维护美国全球主导地位的霸权工具。美国一贯将美式霸权凌驾于国际秩序之上，对国际规则合则用、不合则弃，是国际秩序的最大破坏者。美国不遗余力地在全球挑起阵营对抗，大搞“美国优先”的伪多边主义，才是国际秩序面临的最大威胁。美国炮制“印太战略”，声称要“改变中国的周边环境”，就是其破坏国际秩序和规则的最新例证。美国自身在民主和人权方面欠账累累、劣迹斑斑，却试图垄断民主和人权的定义权，继续充当“教师爷”，不过是为其干涉他国内政、维护美式霸权披上虚伪的外衣而已。

美国在涉及中国核心利益的问题上频频制造事端，将其企图利用台湾、涉疆、涉港、涉藏等问题干涉中国内政、抹黑中国、阻碍中国发展的真实意图暴露无遗。台湾问题事关中美关系的政治基础，是不可逾越的红线，中国政府在台湾问题上没有任何妥协余地，没有任何退让空间。美国口头上说不支持“台独”，实际上却一再违背自身政治承诺，企图虚化掏空一个中国原则，助长“台独”势力嚣张气焰。美国自己是台海现状的改变者，却要将所谓“单方面改变台海现状”的罪名强加给中国，以掩盖其“打台湾牌”、搞“以台制华”的图谋给台海和平稳定造成的威胁。这种自欺欺人的伎俩骗不了别人。中国将继续坚定不移捍卫国家主权、安全、发展利益，坚决回击一切干涉中国内政、对中国挑衅施压的行为。中国的正当行动必将继续得到国际社会一切正义力量的支持。

本届美国政府延续上届政府的错误对华政策，却又玩弄两面手法，一方面处心积虑遏制打压中国，一方面表示希望在特定领域开展对华合作，试图制造美国对全球共同利益负责的假象。应对全球性挑战，中美合作是客观需要，但真正阻碍双方开展正常合作的，恰恰是美国。在推动中美关系重回正轨、在探讨中美两个大国正确相处之道、在更好为应对全球性挑战发挥大国作用方面，中国已释放了最大程度的诚意和善意。然而，由于内心深处无法接受一个社会制度、历史文化、发展阶段不同的大国和平崛起，美国始终在扮演那个“装睡的人”。近来，美国国内许多建设性声音强调，美国应更注重从根本上重新审视对华关系，将合作放在对华政策的更重要位置。曾任美国国务院政策规划负责人的安妮—玛丽·斯劳特指出，“本世纪的全球领导地位并非来自于打败中国”，而是来自于解决一系列全球挑战，做到这一点往往需要与中国进行合作。美国政府应该倾听这些理性声音，以更宽广、更包容、更负责任的眼光看待中美关系，而不是继续搞遏华对抗。

把握中美关系发展正确方向，应该展现大格局、肩负大担当。中国无意与美国竞争，致力于在相互尊重、和平共处、合作共赢基础上发展中美关系。美国政府应与中方相向而行，拿出战略胆识和政治魄力，摒弃零和博弈思维，放下遏制打压中国的执念，以实际行动推动中美关系重回健康稳定发展的正确轨道，为世界和平发展发挥大国应有的作用。

《 人民日报 》（ 2022年05月28日 03 版）

(责编：赵欣悦、白宇)