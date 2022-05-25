崔译戈

据美国媒体5月24日报道，美国得克萨斯州南部一所小学当天发生枪击事件，造成至少19名儿童和2名教师死亡。此次事件距美国布法罗市发生针对黑人的枪击惨案仅过10天，再次暴露美国枪支暴力噩梦难消、治理“枪患”步履维艰的困境。

枪支暴力愈演愈烈

美国是世界上枪支暴力最严重的国家，也是唯一在过去20年里每年都发生大规模枪击事件的发达国家。据《纽约时报》统计数据显示，1975年以来已有超过150万美国人死于枪支相关的自杀、谋杀与意外，超过美国自内战以来所有战争导致死亡人数之和。

新冠肺炎疫情暴发后，美国枪支暴力事件发生频率直线上升。2020年，美国有45222人死于涉枪事件，比2010年增加43%。美国非盈利组织“枪支暴力档案”网站数据显示，截至5月24日，2022年美国已发生212起大规模枪击事件，有17107名美国人死于枪支暴力。美国SanJoseSpotlight新闻网站5月23日报道称，美国枪击暴力事件频发除了造成人员伤亡，还带来惊人的经济损失。一份报告显示，仅美国圣何塞圣克拉拉县，每年就因枪支暴力损失7200万美元。

随着“白人至上”等种族主义极端思想蔓延，美国社会族群撕裂、仇恨犯罪激增，是导致今年以来美国枪击事件频发的另一因素。美国联邦调查局数据显示，该机构在2020年收到超过7700份仇恨犯罪事件报告，创2008年以来最高水平。美国Axios新闻网站5月23日报道，枪支犯罪在美国全国范围内呈上升趋势，新冠肺炎疫情暴发第一年，美国的枪支凶杀率就达到了自1994年来的最高水平，其中种族和阶级差异显著，上升趋势持续到2021年。

5月14日，一名白人枪手在纽约州布法罗市一家超市实施针对黑人的袭击，造成10人死亡，枪手使用的是一把合法购买的枪支。美国副总统哈里斯在声明中承认，一场“仇恨流行病”正在美国蔓延。皮尤研究中心2022年4月中旬进行的调查数据显示，美国枪支暴力和种族主义密切相关，受访者中约有三分之一的黑人担忧因种族原因受到暴力袭击，而白人受访者中这一比例仅占4%。

皮尤研究中心2022年4月中旬进行的调查数据显示，受访者中约有三分之一的黑人担忧因种族原因受到暴力袭击，而白人受访者中这一比例仅占4%。图片来源：皮尤研究中心官网

枪支泛滥害人害己

《纽约时报》认为，枪支泛滥是枪支暴力事件频发主要原因之一。但美国枪支泛滥却有增无减，甚至波及周边国家，危害地区稳定与安全。

5月16日，在美国纽约州布法罗市，一名男子摆放花束悼念枪击事件遇难者。美国纽约州布法罗市一家超市14日发生枪击事件，造成至少10人死亡、3人受伤。新华社发（张杰 摄）

5月17日，美国司法部发布报告称，2000年至2020年，美枪支年产量由390万支增至1130万支，增长近两倍，总计生产逾1.39亿支商用枪。据统计，美国人口仅占世界的4.2%，但却保有世界46%的民用枪支，总数量高达3.93亿支。

美国枪支泛滥还导致大量枪支非法流入周边国家，暴力犯罪在美洲蔓延，严重破坏拉美和加勒比地区安全和稳定。据拉美媒体报道，海地和巴哈马98%的非法枪支来自美国，在中美洲，这一比例高达50%。

2020年，墨西哥各种犯罪活动中追缴的枪支武器70%来自美国。2021年8月，墨西哥政府起诉美国境内多家枪支制造商和分销商，指控其违规销售导致大量枪支非法流入墨西哥。墨西哥外长埃布拉德强烈要求美国加强监管，并指出：“如果我们不从武器流入源头上减少供应，就几乎不可能减少暴力犯罪。”

利益交织“控枪”艰难

得州小学枪击案发生后，美国总统拜登于当地时间24日发表声明，呼吁“化悲痛为行动”，采取行动推进控枪立法，阻止类似事件再次发生。

当地时间5月24日，美国总统拜登对得州学校枪击事件发表声明。图片来源：白宫网站截图

然而，美国已有20多年未通过重要控枪法案，国内政治极化、社会撕裂、利益团体影响等因素交织，严重阻碍美国控枪取得实质性进展。

1791年，美国通过宪法第二修正案赋予公民持枪权，持枪自由被视为美国个人的重要权利之一。

经过长期发展，美国枪支产业已形成巨大产业链，其背后的利益集团通过政治献金、选举捐款、游说等方式影响美国政治和社会舆论，从而形成政客与军工利益集团组成的“军工复合体”，阻碍控枪立法。以拥有超过500万会员的美国全国步枪协会为例，该协会仅2020年用于联邦选举的支出就超过2900万美元。

美国民主和共和两党在控枪问题上矛盾尖锐，令美国联邦层面的控枪立法更为艰难。4月11日，拜登政府出台新规，试图监管无编号且难以追踪的“幽灵枪”，但立即遭到拥枪派批评，一些反控枪组织表示将对新规提起诉讼。

美国广播电视新闻网当地时间5月25日刊文认为，在美国发生的大规模枪击惨剧及后续行动几乎是“可预测和公式化的”。美国吉福兹防止枪械暴力法律中心的报告指出，几乎每个美国人一生中至少会认识一个枪支暴力的受害者，直接或间接同各种枪击案发生联系。

(责编：崔译戈、常红)