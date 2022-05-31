南达在向客户演示缝纫机的操作。

孙金标摄

卓文夫妇宣传乡村特色旅游。

卓 文供图

伊恩（左三）参加村里的疫情防控宣传志愿服务工作。

葛 承摄

通过完善各类设施，重庆黔江区阿蓬江镇大坪村成为助推乡村振兴的旅游点。

杨 敏摄（人民视觉）

随着我国加快实施乡村振兴战略，推进农村基础设施建设和公共服务改善，建设宜居宜业美丽乡村，许多在中国乡村工作、生活的外国人，收获了越来越多的幸福感，增强了在中国发展的热情和信心。

“我真的太爱这里的人了”

本报记者 李 纵

广西桂林阳朔县白沙镇遇龙村，青砖瓦房下，伊恩·汉姆林顿正蹲在门前，用手中的工具来回打磨木板，准备装修房子。“我以前在南非是建筑师，理想就是要保护这些漂亮的房子。”

20年前一次偶然的机会，伊恩来到阳朔县旧县村，对当地古民居一见钟情，“这就是我想要的那种有小院的宅子，很可惜当时已经租出去了”。伊恩带着遗憾离开，此后虽在多个城市辗转，心里却依然挂念着这片古色古香的老宅。

2009年底，伊恩再次来到阳朔。这次他定居在旧县村，租下老宅，按照修旧如旧的原则，最大限度还原古建筑面貌，恢复桂北民居的传统模样。

伊恩在将古民居打造成精品民宿的过程中，与当地村民共同见证了中国农村的发展。当时旧县村的旅游并不发达。“我2009年到旧县村时，村子里几乎没有年轻人，都是老人，大部分年轻人都去外地打工了。”伊恩回忆道。2011年，伊恩将第一栋老宅装修完毕，开办了一家民宿。2012年，旧县村被列入中国传统村落名录，古民居的修护工作也同步启动，此时很多村民开始返乡。

“他们回来可以自己做生意、撑竹筏、种果子、经营农家乐，现在年轻小伙伴也越来越多了。”看到这些变化，伊恩很开心，他的修护工作，也让人们感受到古民居的魅力和价值。很多人回到村里，修缮古民居，办起民宿，村里涌现出一批如“时间牧歌”等特色古民居民宿。村民们依托阳朔的旅游优势，发展乡村休闲旅游，不仅发家致富盖起了新房，更让承载着历史记忆的古民居焕发新活力，为乡村振兴发展注入“文化动能”。

遇龙村和旧县村都是坐落在遇龙河沿岸的村落，都留有许多古民居。这些村庄坚持保护传统村落完整性、促进活态传承，在保护改造中做到既能反映传统民居特点，又能满足生产生活需要，积极探索创新传统村落、乡村文化遗产的保护发展模式，打造“旅游+产业+生态+文化”四位一体的乡村旅游发展新格局。

“以前的路不好走，下雨天泥泞不堪，晚上漆黑一片。如今交通方便，到处都是水泥路，路灯、水沟、排污管道、化粪池都修好了。以前甚至没有自来水，现在每天都有人处理垃圾。”伊恩说，他晚上喜欢散步、骑着自行车寻找山水间的人文记忆。“这几年变化特别大，因为经常和村民一起吃饭聊天，老百姓都说自己的生活比以前好了，大家都盖起了新房子，村子建设得很漂亮。政府把村子清理干净，种了各种植物，还建了很多美丽的地方，乡村风貌有很大的提升。”伊恩喜欢这里的山、这里的水、这里的老宅，还有这里的风土人情。

近年来，阳朔大力改善农村人居环境，推进“五清五拆五建”工程，许多农村地区和旧县村一样实现了美丽蜕变，形成“山水田园+乡村风貌+精品民宿”整体提升的“阳朔模式”。

物质富有的同时，当地百姓的精神文化生活也在不断富足，党支部带动村民转变思想观念、生产方式，改变居住环境、陈规陋习。“现在这里的治安好，我家里从来不锁门，非常安全。因为我的朋友们会经常来和我吃饭，有时候我回来，他们已经做好菜等我了。”伊恩感叹道，他深刻体会到了农村发展带来的巨大变化，十几年的生活已经让他完全融入这里，村民都和他称兄道弟。他的脸上永远充满笑容。“我真的太爱这里的人了，他们特别善良、淳朴。”

“我爸妈曾非常担心我一个人在中国，后来我买机票把他们接过来，村里每户人家都轮流请我们吃饭，就像老朋友聚会一样，他们就放心地回去了。”伊恩笑着说道，“我曾经告诉自己，如果在这里过得不开心就马上离开，但是我每一天都过得很开心！”

“我非常享受在这里的生活”

本报记者 邵玉姿

走进河北石家庄市正定县南楼乡厢同村，绿树环绕、鸟鸣声声。在村北的一处院子里，几株玫瑰花开正艳。一旁，费美丽正带着两岁的儿子，看着花朵学算数。

今年25岁的费美丽是莫桑比克人。5年前，她与丈夫钱冲在莫桑比克港口城市贝拉的一家超市相识。2019年，两人结婚后，费美丽跟随丈夫一起来到中国生活。

“道路平整干净，两侧种满了绿植，路边的墙面上还画满了各式各样多彩的图画，特别好看。”说起刚到厢同村时见到的场景，费美丽仍十分兴奋。

2016年，厢同村启动人居环境整治，对村内大大小小70多条街道进行了硬化、美化和亮化。修路、绘墙、安装路灯……不到一年的时间，破旧的小路变成了林荫小道。这几年，厢同村开展了生活垃圾分类治理。如今，县里的垃圾清运车每天都会准点来到厢同村将生活垃圾统一收集、运走处理。在征求村民意见后，村两委还将垃圾治理腾出的空地建成了一个个大小不一的“小游园”。

“现在厢同村的小游园加起来已经有十几个，村民们时常到这里休闲游乐。”费美丽已融入厢同村的生活，看到乡村的变化，内心感到很温暖。

环境美了，产业也升级了。厢同村2019年启动建设的高端设施农业示范园项目就在村子北边，离费美丽家特别近。现在，7个温室大棚成为“厨余养虫、以虫喂鱼、以鱼养菜、以菜净水”的虫鱼菜循环种养模式示范点，带动了越来越多的村民就业增收。费美丽和家人曾一起到示范园的温室大棚里参观。“看到红彤彤的西红柿挂满枝头，红红火火真漂亮！”费美丽说。

刚到中国时，费美丽感到最不可思议的就是移动支付和网络购物。“现在网上下单，快递可以直接送到我们村，这非常棒！”

起初，厢同村只有一两家快递公司入驻，这导致大部分的网络订单都无法直接送达。费美丽便开着三轮车到邻村去取，路途不远，还算方便。今年年初，厢同村增设了快递服务站点，几大快递公司全部入驻。从邻村到“家门口”，费美丽的网络购物体验越来越好。“现在，我连买菜都是在网上下单。”前不久，几家社区团购平台入驻厢同村，费美丽得知后进行了尝试，“今天下的单，明天就能到。”几次购买后，费美丽发现网上买菜不仅品类多，而且价格实惠。“我还买到了很多之前一直想买却没能在村里超市买到的菜。”说起自己的网络购物体验，费美丽赞不绝口。

傍晚时分，微风徐徐吹过。费美丽和丈夫带着孩子出了门，一路慢走来到了村中心的小游园。满目的绿色、别致的休息亭、多样的健身设施……小游园里，大人闲聊家常、孩童嬉戏打闹，一片欢声笑语。“我非常享受在这里的生活，对未来也充满期待。”费美丽说。

“旅游发展让乡村越来越热闹”

本报记者 徐 靖

漫山金果缀满枝头，黄澄澄，水灵灵，掩映在蓝天绿水之中、粉墙黛瓦之间，优美写意。安徽黄山市歙县深渡镇绵潭村坐落在新安江畔，风景如画，盛产枇杷，每年的收获季特别热闹，赏美景、吃枇杷，早已成为远近游客们竞相打卡的“诗和远方”。

拿着三脚架，举着手机，边走边看边拍，一边还对着镜头说着什么，如织的游人中，美国小伙子卓文尤其显眼。

“现在正是枇杷的成熟季节，到达歙县后，我们开车沿着新安江山水画廊行进了10公里左右，不仅为了品尝到最鲜的枇杷果，更希望通过此次拍摄的短视频宣传好当地的枇杷节。”卓文说。

卓文是一名外语教师，在黄山学院任教已达4年时间，妻子邱桐是徽州人。2015年，他第一次来到了邱桐的老家黄山。这里的自然风景和传统文化深深地吸引了他。2018年，他彻底扎根在了黄山。

卓文和妻子都很喜欢旅游，尤其喜欢到农村去。闲暇之时，卓文常和妻子一道在黄山周边村庄、古道游玩采风，足迹遍布黄山各地。“我很喜欢去黟县南屏、碧山这些村庄，体验原汁原味的乡野生活。”卓文说。

4年时间，卓文见证了黄山乡村的变化，村落“颜值”不断提升，“以前很多比较偏远的村子，道路都不太好，行车比较困难，好几次都因为道路难行最终放弃。如今，道路比以前好了很多，而且乡村里比以前干净，变得更美了。”

但是，令卓文印象最为深刻的，是村民对他的态度。“很多村子我几年前去，也许因为我是外国人嘛，看到我的人都很小心。”卓文笑着说，“但是现在不一样了，很多村民看到我都会热情地和我打招呼，有的还可以讲英语。”

卓文认为是旅游改变了乡村的面貌。“很多村子以前很少被开发，游客很少，很多村民外出打工，留在村里的村民很少看到陌生人。但是现在，很多村子都开发了旅游景区，有了当地特色的旅游产品。道路、民宿等保障设施也很完善，游客可以玩好几天。旅游发展让乡村越来越热闹，村民自然变得更热情，即便对我这个外国人，也见怪不怪。”

“绿水青山就是金山银山。”这是卓文常常挂在嘴边的一句话，“中国人常说乡村振兴，我觉得在黄山，依托自身优越的自然环境，发展乡村旅游，让农村有了产业，村民有了收入，这就是非常好的印证。”

2021年，卓文开设了短视频账号，以一名短视频博主的身份在网络平台被全国各地网友所熟知，目前已拥有11万粉丝。他说，他是乡村振兴的体验者，更是传播者，希望通过自己的镜头，记录并传播黄山的乡村美景、美食，激发更多人对黄山的美好向往。

“乡村游越来越火，希望今后这些村庄多一些户外项目、配套设施，让大家的体验更加丰富多元，同时也能更好地保护好当地的生态环境。”卓文说。

对于未来，卓文希望在黄山的乡村再开启一份属于自己的事业，依托得天独厚的自然风光，在山水之间打造一栋民宿，不仅可以经常邀请亲朋好友过来感受徽州文化、享受宁静的乡野生活，也能为美丽乡村建设贡献一份力量。

“充满活力的小镇让我着迷”

本报记者 窦瀚洋

“巴西客户最终决定下单了！”前不久，在位于浙江台州椒江区的杰克科技股份有限公司里，“洋经理”南达刚谈成一笔10万美元订单，他兴奋地将这个好消息分享给团队。

南达来自叙利亚，在台州生活工作已有9年。聊起这里企业的发展，他说：“这些年，台州的很多企业从模仿走向自主创新，不断吸收新技术，一步步缩小和国际先进技术的差距。”

公司厂房所在的下陈街道地处农村地区，南达至今记得初到这里时，坐车一路颠簸，扬尘阵阵，曾让他一度怀疑自己的选择是否正确，“当时这里交通不便，配套不完善，与城里相比，留下来需要很大的勇气。”他的妻子也曾有过要回瑞典“娘家”的念头。

如今，坑坑洼洼的土路已变成了宽阔的双向六车道，道路两侧的绿化带里长满了玫瑰花；老厂区旁曾经污臭的小河如今清澈见底，农房门前屋后焕然一新……指向远处建设一新的园区，南达回忆道，自己刚来时这里还是老厂房，现在已建成科创园，标准化的厂房吸引许多企业入驻，有些企业还成了他的客户，“你看，现在这里还在扩建升级，不光是城市，中国农村的创业环境也越来越好”。

下陈街道是缝纫机之乡，聚集着几百家缝纫机及配套企业。南达说，这里的缝纫机体现出中国制造业的实力，其发展离不开中国政府开放灵活的政策、优厚的人才引进计划和良好的就业环境培育。

“我们公司正在建设‘未来工厂’，政府不仅大力支持，还联合全区缝制产业一起建设‘缝制设备产业大脑’，打通数据链，哪家企业有资源，哪家企业有需求，很快就能找到合作伙伴。”南达对此赞叹不已，他相信，有企业自身努力和政府积极推动，中国的缝纫机产业一定会有新的突破。

南达和家人都爱上了这里的田园生活，“乡村建设得很美，每到周末，孩子们就嚷着要去农业园和古镇玩”。

借助产业发展，下陈街道顺势发展起乡村旅游，建成生态农业园、国家级传统村落横河陈村等一批特色旅游景区景点，在南达看来，产业兴旺让村庄变美，村民也跟着富了起来。“我去过同事的家，他们的村子改造一新，还有露天健身区、篮球场，跟我刚来时看到的完全不一样。”南达说。

去年6月，南达如愿拿到了外国人永久居留身份证，他欣喜地说：“充满活力的小镇让我着迷，在这里工作生活，给我带来了足够的幸福感，台州就是我的家。”

《 人民日报 》（ 2022年05月31日 18 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)