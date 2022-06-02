人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

中欧班列跑出“加速度”的重要启示（观象台）

□ 李嘉宝
2022年06月02日05:47 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　中国国家发改委近日发布数据显示，4月份，中欧班列通道畅通、运行平稳，全月开行1170列，较3月份增加36列，环比增长3%，总体呈现“稳中有升”的发展态势。在新冠肺炎疫情延宕反复、国际局势动荡不安的背景下，中欧班列克服全球流通不畅、运力不足的逆风，又交出了一份亮丽“成绩单”。

　　近年来，中欧班列跑出“加速度”。2016年至2021年，中欧班列年开行数量由1702列增长到15183列，年均增长55%；年运输货值由80亿美元提升至749亿美元，增长了9倍。在疫情肆虐的背景下，2020年、2021年中欧班列年开行数量同比仍达到50%、22%的增长。这是中国为世界经济复苏作出的积极贡献，也是“一带一路”高质量发展的有力证明。这支驰骋在亚欧大陆上的“钢铁驼队”，向世界彰显着韧性和担当，传递了力量和信心，也带来诸多关乎人类未来发展的有益启示。

　　——世界需要互联互通而非相互脱钩。疫情发生后，国际海运、空运等不同程度受阻，运费大幅上涨，导致全球物流不畅、国际贸易出现萎缩。在此情况下，中欧班列以安全稳定、高效高质、绿色低碳的物流服务，有力支撑起全球产业链供应链“大动脉”，成为国际物流陆路运输的重要方式。自疫情发生以来，中欧班列已连续24个月单月开行千列以上。今年1月29日，中欧班列累计开行突破5万列。如今，中欧班列搭载商品扩大至5万余种，商品结构不断优化；综合重箱率显著提升，去回程班列日益均衡；“门到门”运输、“班列超市”以及特种运输等新型服务业态不断涌现，行业创新力显著增强……中欧班列发展成果显著，有力驳斥了国际舆论中一度甚嚣尘上的“脱钩论”“断链论”。这充分说明：世界需要的是搭桥而不是拆桥，加强互联互通是欧亚各国人民的共同心愿。

　　——各国呼唤开放合作促进互利共赢。中欧班列通达欧洲23个国家185个城市，它不仅是一条交通线，也是一张贯通亚欧的物流网，更是沿线国家和地区互利共赢的纽带。中欧班列在为沿线数亿民众送去优质产品的同时，还催生了许多新的物流、工业、商贸中心、产业园区，为当地民众提供成千上万的就业机会，让“一带一路”合作共赢的“朋友圈”越来越大。在德国杜伊斯堡港，因中欧班列开通，上百家物流企业落户于此，创造出2万多个就业机会；在波兰马拉舍维奇口岸站，中欧班列推动该口岸业务量快速增长，极大促进了当地经济社会发展……满载“东方暖意”的中欧班列昼夜奔驰，让更多国家共享中国高水平开放带来的无限机遇。

　　——人类应当命运与共应对全球挑战。回望人类发展史，交通一直是影响全球可持续发展的重要领域。交通的快速发展让世界成了紧密相连的“地球村”。今天，中欧班列在欧亚大陆上书写着基础设施连通、贸易投资畅通、文明交融沟通的新篇章。疫情发生以来，中欧班列以强大的国际运输优势，全力畅通防疫物资运输、保障中欧贸易往来，成为助力全球抗疫的“生命通道”，为各国人民带来温暖、信心和力量。截至2022年4月底，中欧班列累计发送国际合作防疫物资1410万件，共计10.8万吨，受到了共建“一带一路”国家和国际社会的广泛赞誉。中国通过中欧班列常态化运营，为全球抗疫和经济复苏作出贡献，生动诠释了守望相助、休戚与共的人类命运共同体理念。

　　当前，百年变局与世纪疫情交织叠加，世界经济复苏仍面临多重挑战。同时，各国人民对美好生活的向往更加强烈，和平、发展、合作、共赢的时代潮流不可阻挡。驰骋穿梭的中欧班列，用速度与激情记录亚欧各国以互联互通促进互利共赢的新故事，为建设开放型世界经济提供更大助力。

(责编：杨光宇、贾文婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部