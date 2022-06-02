□ 李嘉宝

中国国家发改委近日发布数据显示，4月份，中欧班列通道畅通、运行平稳，全月开行1170列，较3月份增加36列，环比增长3%，总体呈现“稳中有升”的发展态势。在新冠肺炎疫情延宕反复、国际局势动荡不安的背景下，中欧班列克服全球流通不畅、运力不足的逆风，又交出了一份亮丽“成绩单”。

近年来，中欧班列跑出“加速度”。2016年至2021年，中欧班列年开行数量由1702列增长到15183列，年均增长55%；年运输货值由80亿美元提升至749亿美元，增长了9倍。在疫情肆虐的背景下，2020年、2021年中欧班列年开行数量同比仍达到50%、22%的增长。这是中国为世界经济复苏作出的积极贡献，也是“一带一路”高质量发展的有力证明。这支驰骋在亚欧大陆上的“钢铁驼队”，向世界彰显着韧性和担当，传递了力量和信心，也带来诸多关乎人类未来发展的有益启示。

——世界需要互联互通而非相互脱钩。疫情发生后，国际海运、空运等不同程度受阻，运费大幅上涨，导致全球物流不畅、国际贸易出现萎缩。在此情况下，中欧班列以安全稳定、高效高质、绿色低碳的物流服务，有力支撑起全球产业链供应链“大动脉”，成为国际物流陆路运输的重要方式。自疫情发生以来，中欧班列已连续24个月单月开行千列以上。今年1月29日，中欧班列累计开行突破5万列。如今，中欧班列搭载商品扩大至5万余种，商品结构不断优化；综合重箱率显著提升，去回程班列日益均衡；“门到门”运输、“班列超市”以及特种运输等新型服务业态不断涌现，行业创新力显著增强……中欧班列发展成果显著，有力驳斥了国际舆论中一度甚嚣尘上的“脱钩论”“断链论”。这充分说明：世界需要的是搭桥而不是拆桥，加强互联互通是欧亚各国人民的共同心愿。

——各国呼唤开放合作促进互利共赢。中欧班列通达欧洲23个国家185个城市，它不仅是一条交通线，也是一张贯通亚欧的物流网，更是沿线国家和地区互利共赢的纽带。中欧班列在为沿线数亿民众送去优质产品的同时，还催生了许多新的物流、工业、商贸中心、产业园区，为当地民众提供成千上万的就业机会，让“一带一路”合作共赢的“朋友圈”越来越大。在德国杜伊斯堡港，因中欧班列开通，上百家物流企业落户于此，创造出2万多个就业机会；在波兰马拉舍维奇口岸站，中欧班列推动该口岸业务量快速增长，极大促进了当地经济社会发展……满载“东方暖意”的中欧班列昼夜奔驰，让更多国家共享中国高水平开放带来的无限机遇。

——人类应当命运与共应对全球挑战。回望人类发展史，交通一直是影响全球可持续发展的重要领域。交通的快速发展让世界成了紧密相连的“地球村”。今天，中欧班列在欧亚大陆上书写着基础设施连通、贸易投资畅通、文明交融沟通的新篇章。疫情发生以来，中欧班列以强大的国际运输优势，全力畅通防疫物资运输、保障中欧贸易往来，成为助力全球抗疫的“生命通道”，为各国人民带来温暖、信心和力量。截至2022年4月底，中欧班列累计发送国际合作防疫物资1410万件，共计10.8万吨，受到了共建“一带一路”国家和国际社会的广泛赞誉。中国通过中欧班列常态化运营，为全球抗疫和经济复苏作出贡献，生动诠释了守望相助、休戚与共的人类命运共同体理念。

当前，百年变局与世纪疫情交织叠加，世界经济复苏仍面临多重挑战。同时，各国人民对美好生活的向往更加强烈，和平、发展、合作、共赢的时代潮流不可阻挡。驰骋穿梭的中欧班列，用速度与激情记录亚欧各国以互联互通促进互利共赢的新故事，为建设开放型世界经济提供更大助力。

(责编：杨光宇、贾文婷)