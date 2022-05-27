彭博社记者：据《金融时报》报道，斯里兰卡总理称，中国为斯里兰卡提供贷款，助斯购买必需消费品和化肥。中方能否证实这一消息并介绍更多相关情况？

汪文斌：关于你提到的具体情况，请你向主管部门了解。我愿再次重申，中方对斯里兰卡当前面临的困难和挑战感同身受，愿意为斯里兰卡经济社会平稳发展发挥建设性作用。

总台央视记者：今年以来，阿根廷等国表示有意加入金砖国家。据报道，俄罗斯外交部发言人25日称，俄方支持中方提出的金砖国家扩员进程。作为今年金砖主席国，中方对金砖扩员有何考虑？

汪文斌：金砖国家是新兴市场和发展中国家间的重要合作机制，也是南南合作重要平台。金砖国家成立16年来，保持良好发展态势，各领域务实合作不断走实走深，已成为国际舞台上一支积极、稳定、建设性力量，国际影响力和吸引力不断提升。

金砖国家机制成立以来，就同广大新兴市场和发展中国家的命运紧紧联系在一起。新开发银行已经实现了首批扩员，将为更多发展中国家的发展提供金融支持，也将提升银行在国际金融体系中的话语权和影响力。面对当前百年变局、世纪疫情、国际热点交织叠加的形势，金砖国家一致认为要加强同其他新兴市场和发展中国家合作，进一步提升金砖机制的代表性，在重大国际和地区问题上发出更响亮的“金砖声音”，携手应对挑战，维护新兴市场和发展中国家的共同利益和发展空间。

作为今年金砖主席国，中方积极支持金砖国家启动扩员进程，拓展“金砖+”合作。不久前举行的金砖国家外长会晤就支持推进金砖国家扩员进程达成一致，并首次举行了“金砖+”外长对话会，充分说明金砖合作是开放的、包容的。中方将推动金砖各方继续就扩员问题深入讨论，在协商一致基础上制定扩员标准和程序。期待更多志同道合的伙伴加入金砖“大家庭”。

日本经济新闻记者：王毅国务委员兼外长即将对密克罗尼西亚联邦进行“云访问”，访问包括哪些活动？密克罗尼西亚同美国签订了自由联系条约，中方对此有何评论？

汪文斌：在回答你的问题前，我先给大家介绍一下王毅国务委员兼外长刚刚结束的对所罗门群岛访问的有关情况。昨天，王毅国务委员兼外长访问所罗门群岛期间，同索加瓦雷总理举行会见，并会见了所罗门群岛代总督奥蒂，同所外长马内莱举行会谈并共同会见了记者。

王毅国务委员兼外长指出，友好不分先后，中所建交时间不长，但开局好、起步稳、发展快。两国政治互信不断深化，务实合作前景广阔，已经成为相互信赖的好朋友、相互支持的好伙伴。事实证明，所方做出所中建交的政治决断，完全符合时代发展和进步潮流，完全符合所人民的根本和长远利益。中方愿与所方本着只争朝夕、后来居上精神，将中所关系打造得越来越“铁”，合作推进得越来越深，更好地造福两国人民。

王毅国务委员兼外长还就中方同所罗门群岛推进安全合作阐明了三项原则：

一是充分尊重所方国家主权。中所合作以所方需求和要求为依据，以所方同意为前提，以平等协商为基础。搞强买强卖、干涉所方内政、损害别国利益，从来不是中国的外交政策，更不是中国人的行事风格。

二是协助维护所社会稳定。中所安全合作包括应所方要求，协助依法维持社会秩序、保护人员生命和财产安全、实施人道主义救援、自然灾害应对，目的在于帮助所方加强警察能力建设，弥补安全治理赤字，维护所国内稳定与长治久安。中所安全合作光明磊落，坦坦荡荡，不强加于人、不针对第三方，也无意建立军事基地。

三是与地区安排并行不悖。中方支持太平洋岛国加强安全合作，支持岛国携手应对地区安全挑战，支持现有地区安全合作安排。同时，中所安全合作与地区现有安排目标一致、利益相通、互为补充，符合所方和南太地区的共同利益。

所方领导人表示，中国已成为所最大的基础设施合作伙伴和可信赖的发展伙伴，感谢中方为所提供抗疫物资、快速检测设备并派遣医疗队，赞赏中方在霍尼亚拉发生骚乱后及时提供警用物资，派遣警务顾问，助力所维护社会治安。所中在平等相待、相互尊重基础上开展合作，各领域联系日益紧密，为所人民带来实实在在的福祉。

王毅国务委员兼外长还就发展中国同太平洋岛国关系表明了立场，强调中国在发展同太平洋岛国关系上将继续奉行“四个坚持”：

一是坚持平等相待。中方历来主张大小国家一律平等，将秉持正确义利观和真实亲诚理念发展同岛国的友好关系，把岛国作为南南合作的重要组成部分，作为构建人类命运共同体的重要伙伴。

二是坚持相互尊重。中方始终尊重岛国的主权和领土完整，尊重岛国人民探索符合自身国情的发展道路，在同岛国的交往合作中，我们不干涉岛国内政，不附加任何政治条件，也不谋取任何地缘私利。

三是坚持合作共赢，中国将继续做太平洋岛国发展的倡导者、建设者、推动者，致力于深化同岛国各领域务实合作，真诚帮助岛国发展经济、改善民生、提高自主发展能力，同岛国人民共享中国发展红利。

四是坚持开放包容。南太地区应是开展合作的舞台，而不是恶性竞争的擂台。中方同岛国的合作不针对任何国家，也不受任何国家干扰。同时我们尊重岛国同其他国家业已建立的各种联系，愿本着开放态度，同其他域内外国家开展更多三方合作。

关于你提到的王毅国务委员兼外长对密克罗尼西亚联邦进行“云访问”的具体情况，我们将适时发布消息。关于密克罗尼西亚同美方签订自由联系条约，我们对国家之间开展正常合作不持异议，但希望有关合作不要针对第三方。

法新社记者：昨天，美国国务卿布林肯呼吁同中国开展激烈竞争，以维护现行国际秩序。他说，中国对国际秩序构成最严峻的长期性挑战。中方对此有何评论？

汪文斌：布林肯国务卿这篇演讲洋洋洒洒，费尽心机，实质是散布虚假信息，渲染中国威胁，干涉中国内政，抹黑中国内外政策。目的是遏制打压中国发展，维护美霸权强权。中方对此强烈不满、坚决反对。我愿强调以下几点：

第一，人类已进入互联互通的新时代，各国利益休戚相关，命运紧密相连，求和平、促发展、谋共赢是不可抗拒的时代潮流。面对百年变局，要维护世界和平稳定、应对世纪疫情、重振世界经济，各国应该同舟共济、团结合作。美方渲染中国威胁，解决不了自身的问题，反而会把世界带向危险的深渊。

第二，美方声称中国是世界秩序最严峻的长期挑战，完全是颠倒黑白。中国过去、现在和将来都是国际秩序的维护者。我们维护的是以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。而美方所谓“基于规则的国际秩序”，明眼人都看得出，不过是美方与少数国家制定的家法帮规，维护的只是美国主导的所谓秩序。美方一贯将国内法凌驾于国际法之上，对国际规则采取合则用、不合则弃的实用主义态度，这才是国际秩序的最大乱源。

第三，和平、发展、公平、正义、民主、自由是全人类共同价值。民主、人权都是历史的、具体的、现实的，只能从本国实际和人民需求出发，探求适合自己的发展道路。世界上没有放之四海而皆准的模式，任何国家无权垄断民主人权的定义，无权充当教师爷，更无权打着人权幌子干涉别国内政。美国在民主和人权方面欠账累累、劣迹斑斑，根本没有资格充当卫道士，更没有权利对别国指手画脚。

第四，中国始终秉持共商共建共享原则，主张由各国共同掌握世界的前途命运。国与国之间要建立平等相待、互商互谅的伙伴关系，大国更要带头走出一条对话而不对抗，结伴而不结盟的国际交往新路。搞“小圈子”是开历史倒车，拉“小集团”是逆历史潮流而动。美国炮制“印太战略”诱拉裹挟地区国家围堵中国，声称要“改变中国的周边环境”，是典型的拉帮结伙，不得人心，注定失败。

第五，中国外交倡导并践行和平共处五项原则，致力于同所有国家建立和发展友好合作关系，主张大小国家一律平等，反对强加于人。所谓“胁迫外交”的帽子扣不到中国头上。美国才是“胁迫外交”的发明者和代名词，胁迫的对象不分大小、不分远近，甚至不分敌友。美国惯于霸凌霸道，国际社会深受其害。美国这个老毛病早该改改了。

第六，台湾、涉疆、涉港、涉藏等问题纯属中国内政。解决台湾问题、实现祖国完全统一，是全体中华儿女的共同愿望和坚定意志，中方没有任何妥协退让的空间。美方口头上说不支持“台独”，但说一套做一套，一再违反向中方做出的政治承诺，企图虚化掏空一个中国原则，助长“台独”势力嚣张气焰，这才是要改变现状，才是对台海和平稳定的严重威胁。涉疆问题的本质是反暴恐、去极端化、反分裂。所谓“种族灭绝”“强迫劳动”早被证明是世纪谎言，美方持续散布谣言，只会让自身信誉进一步破产。香港是中国的香港，“港人治港”遵循的只能是中华人民共和国宪法和香港基本法，而不是《中英联合声明》。我们敦促美方遵守国际关系基本准则，停止利用上述问题干涉中国内政，停止散播谎言和虚假信息。我们还要正告美方，不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志和强大能力。

第七，美方口中说的是“竞争”，实际做的是泛化国家安全概念，大搞非法单边制裁、长臂管辖和脱钩断链，严重损害中国企业正当权益，无理剥夺别国发展权利。这不是“负责任的竞争”，而是毫无底线的打压遏制。中美关系要走出当前困境，关键在于美方必须摒弃零和博弈的迷思，放下围堵遏制中国的执念，停止破坏中美关系的言行。

中美关系正处在重要十字路口。是对立对抗，还是对话合作？是互利共赢，还是零和博弈？美方应该从中美和世界人民共同利益出发，做出正确抉择，把拜登总统“四不一无意”的表态落到实处。我们注意到，布林肯国务卿在演讲中称不寻求与中国冲突和“新冷战”，不阻止中国发展，不阻止中国发挥大国作用，愿同中国和平共处。我们对此拭目以待。

《中国日报》记者：近期，个别西方国家出现批评中国在国际市场“囤积粮食”的论调，包括要求中国为全球粮食安全采取更多行动。中方对此有何评论？

汪文斌：中国政府始终高度重视粮食安全问题，我们奉行的是“谷物基本自给、口粮绝对安全”的粮食安全观。到2021年，中国粮食产量已经连续7年稳定在１.3万亿斤以上，是世界第一大粮食生产国和第三大粮食出口国。中国完全有条件、有能力、有信心依靠自身力量把中国人的饭碗牢牢地端在自己手上，没有必要去国际市场“囤积粮食”。

中国用不足全球9％的土地实现了约占世界四分之一的粮食产量，养活了世界五分之一的人口，本身就是对世界粮食安全的重大贡献。同时，中国展现大国担当，为保障全球粮食安全作出积极贡献。中方提出的全球发展倡议，把粮食安全作为八大重点合作领域之一，将在全球范围内动员各方力量，推动优势互补，为实现包括粮食安全在内的所有可持续发展目标汇聚最大合力。中国一直是联合国粮农组织南南合作的重要战略伙伴。近年来，我们累计向粮农组织南南合作基金捐款1.3亿美元，向亚洲、非洲、拉美和加勒比地区、太平洋岛国派遣了大批专家和技术人员，是联合国粮农组织南南合作框架下资金援助最多、派出专家最多、开展项目最多的发展中国家。新冠肺炎疫情发生以来，中方积极响应联合国等国际组织倡议，向一些国家提供紧急粮食援助。中方为稳定世界粮食生产和供应作出的积极贡献，受到国际社会普遍赞赏。

此外，中方还积极倡导粮食减损和减少浪费。世界粮食减损一个百分点，就相当于减少2800万吨损失，可多养活7000万人。习近平主席多次强调要加强粮食节约工作。2021年中国举办了国际粮食减损大会，得到包括二十国集团成员在内的国际社会积极响应。

我们也遗憾地看到，不少发展中国家面临粮食短缺，一碗分成两碗吃；部分发达国家则“暴殄天物”，一碗吃一碗倒。发达国家每年食物浪费量接近撒哈拉以南非洲所产食物的总和。根据美国农业部的数据，美国每年有30-40%的食物被浪费，2018年食物浪费总量就达1.03亿吨，价值1610亿美元。

我们敦促有关国家减少不必要的食物浪费，履行应有国际义务，承担更多国际责任。与其绞尽脑汁拿别国做文章，不如从自身做起，踏踏实实做好食物节约，维护国际农产品贸易平稳运行，帮助发展中国家提高粮食生产能力，切实维护全球粮食安全。

越是在困难面前，越应同舟共济。在当前国际粮食供应链遭受冲击的形势下，我们呼吁各国肩负共同责任，在粮食供给方面做好“加法”，确保生产稳定、颗粒归仓、供应畅通；在粮食损失与浪费方面做好“减法”，踏踏实实做好食物节约，切实维护全球粮食安全。

日本共同社记者：据报道，26日晚，装载医药物资的货运列车从中国丹东开往朝鲜，中方可否证实？

汪文斌：我不掌握你提到的相关情况。

彭博社记者：第一个问题，你刚才提到布林肯国务卿的演讲是散布“虚假信息”，能否举例说明？第二个问题，你刚才说中国对美国的行动“拭目以待”。中国具体希望美国怎么做？比如，在台湾问题上，中国期待美国做些什么？

汪文斌：关于第一个问题，你让我举例说明布林肯国务卿讲的什么是虚假信息，我可以给你举一个典型例子：他说中国对国际秩序构成最严峻的长期性挑战，这就是典型的虚假信息。

国际规则和国际秩序都是具有明确内涵的。中方始终主张，各国都要坚定维护以联合国为核心的国际体系，坚定维护以国际法为基础的国际秩序，坚定维护以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。中方始终是国际秩序的坚定维护者。所谓中方对国际秩序构成最严峻的长期性挑战，这不是虚假信息又是什么呢？

我们敦促美方像中方一样，作出坚定维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则的明确承诺，而不是散布抹黑攻击别人的言论。

关于第二个问题，刚才我已经阐明了中方的立场。我们敦促美方恪守一个中国原则，从中美两国和世界人民的共同利益出发，把拜登总统“四不一无意”的表态落到实处，同中方走出一条相互尊重、和平共处、合作共赢的大国相处之道。

深圳卫视记者：据报道，伊朗外长阿卜杜拉希扬在达沃斯世界经济论坛年会上称，美国和北约挑衅行为导致俄发动对乌战争。伊方支持通过对话和外交途径解决俄乌冲突。中方对此有何评论？

汪文斌：我们注意到阿卜杜拉希扬外长的表态。这再次表明，国际社会对美国在俄乌冲突中应当承担的责任有清醒、客观认识。

事实上，在联合国190多个成员国中，有140多个国家没有参与对俄单边制裁，这些国家人口相加有60多亿。世界上绝大多数国家不赞成采取缺乏国际法依据、没有安理会授权的单边制裁和长臂管辖，都反对选边站队和阵营对抗。

美方应认真倾听国际社会的客观、公正声音，切实反思自身在乌克兰危机中应当承担的责任，尽快同俄罗斯开展全面对话，为危机的政治解决创造条件，而不是再继续做隔岸观火、拱火浇油的事情。

彭博社记者：据报道，斐济将加入美国发起的“印太经济框架”，成为首个加入该框架的太平洋岛国。中方对此有何评论？

汪文斌：我们近期已经多次阐明中方对“印太经济框架”的立场。亚太地区是和平发展的高地，不应当成为地缘博弈的棋局。真正有利于地区发展的任何倡议都应当符合开放包容、互利共赢的原则，而不是人为设障筑墙、制造分裂对抗，这也是地区国家的普遍诉求。我们愿同地区国家一道，践行真正的多边主义，构建开放型地区经济，共同建设美好亚太家园。

(责编：牛镛、杨光宇)