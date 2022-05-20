应国务委员兼外长王毅邀请，巴基斯坦外长比拉瓦尔将于5月21日至22日对中国进行正式访问。

深圳卫视记者：金砖国家外长昨天举行视频会晤。请问会晤取得哪些成果？

汪文斌：5月19日晚，金砖国家外长举行视频会晤，习近平主席在会晤开幕式上发表视频致辞，指出金砖国家要增进理解互信，拉紧合作纽带，加深利益交融，反对霸权主义和强权政治，抵制冷战思维和集团对抗，共建人类安全共同体，为实现构建人类命运共同体的美好愿景作出更大贡献。

国务委员兼外长王毅主持视频会晤，就加强金砖国家合作阐明中方立场。王毅国务委员表示，金砖国家要努力寻求普遍安全的公约数，努力绘制共同发展的同心圆，努力构筑人类健康的防火墙，努力凝聚全球治理的正能量，将开放包容、合作共赢的金砖精神转化为实际行动，深化金砖伙伴关系建设，为全球发展注入更多金砖力量。王毅国务委员强调，金砖国家要进一步加强战略沟通协调，做政治互信的表率；进一步深化各领域互利合作，做务实行动的表率；进一步展现开放包容，做联合自强的表率。

与会外长高度评价中方作为主席国开展的积极有效工作，表示当前世界正处于关键历史转折点，金砖国家加强团结合作比以往任何时候都更加重要。会晤发表了关于“应对国际形势新特点新挑战，加强金砖国家团结合作”的联合声明。声明重申对多边主义的承诺，维护国际法以及《联合国宪章》宗旨和原则，尊重各国主权、独立、领土完整、平等和合理关切，维护联合国在国际体系中的核心作用。声明指出，当前应加强和完善全球治理，呼吁在全球治理中尊重民主，在互利合作的基础上构建人类命运共同体。声明强调确保疫苗公平分配，弥合全球“免疫鸿沟”，支持启动金砖国家疫苗研发中心；开展基于科学原则的新冠病毒溯源，反对污名化或干涉。声明呼吁加快落实联合国2030年可持续发展议程；主要发达国家应采取负责任的经济政策，管控好政策外溢效应，避免给发展中国家造成严重冲击；应确保公平竞争环境，避免采取单边主义和保护主义等违背世贸组织规则的行动。声明支持俄罗斯和乌克兰谈判，支持对乌开展人道援助；决心打击一切形式和表现的恐怖主义；重申致力于无核武器世界，注意到五核国发表的《关于防止核战争与避免军备竞赛的联合声明》，特别指出“核战争打不赢也打不得”。外长们支持通过讨论推进金砖国家扩员进程。

这次金砖国家外长视频会晤在众多涉及全球安全与发展的重要问题上达成共识，取得积极成果，为金砖国家领导人第十四次会晤做了政治准备。

彭博社记者：发言人能否介绍金砖国家扩员情况？新成员加入的标准是什么？哪些国家可能会加入？是否已同某些可能加入的国家进行接触？金砖国家是否已就扩员问题达成一致？

汪文斌：你提到的是一个很重要的问题。我刚才介绍了王毅国务委员兼外长主持金砖国家外长视频会晤的相关情况。与会外长们都认为，金砖的力量来自其多样性和代表性。

我想强调的是，金砖国家合作机制自成立以来，就同广大新兴市场和发展中国家的命运紧紧联系在一起。在这次金砖国家外长会晤上，各方就支持推进金砖国家扩员进程达成一致，这充分说明金砖合作是开放的、包容的，金砖国家致力于同其他新兴市场和发展中国家深化合作，金砖机制的吸引力在不断上升。金砖国家将继续扩大同新兴市场和发展中国家团结合作，维护共同发展利益和空间。

半岛电视台记者：我们看到以色列拒绝对半岛电视台遇害记者希琳·阿布·阿克利赫作出公正调查。中方对以色列这一做法有何评论？中方是否同国际社会绝大多数成员一样，支持由国际上透明、可信任的机构共同参与事件调查？

汪文斌：我们已多次就相关问题表明立场。中方支持对此事进行彻底、透明、公平公正的调查，希望该事件得到依法、公正处理。

我还想强调的是，近期，巴以局势持续紧张，暴力冲突不断，中方对此深感忧虑。巴以双方特别是以色列应保持冷静和克制，防止局势继续恶化。巴勒斯坦问题是中东地区的根源性问题。以巴以暴易暴的悲剧反复重演，最根本的是巴勒斯坦人民独立建国的合理诉求长期无法实现。国际社会应增强紧迫感，采取行动，推动在“两国方案”基础上尽快重启巴以和谈，早日实现巴勒斯坦问题的全面、公正、持久解决。

新华社记者：我们注意到，王毅国务委员兼外长昨天还主持了金砖国家同新兴市场和发展中国家外长对话会。这是首次在外长层级举行“金砖＋”对话活动。请问会议取得哪些成果？

汪文斌：5月19日晚，王毅国务委员兼外长在北京主持金砖国家同新兴市场和发展中国家外长视频对话会。金砖国家和哈萨克斯坦、沙特阿拉伯、阿根廷、埃及、印尼、尼日利亚、塞内加尔外长以及阿联酋、泰国外长代表与会。“金砖＋”合作模式是习近平主席五年前倡议提出的，得到各方积极响应。首次在外长层级举行“金砖＋”对话活动，对于进一步丰富提升“金砖”价值、拓展金砖国家同其他新兴市场国家和发展中国家合作具有重要意义。

王毅国务委员在会上提出三点意见：一是坚持多边主义，坚定维护以联合国为核心的国际体系，反对拉帮结派搞“小圈子”，反对胁迫别国选边站队。中方愿同各方一道推动全球安全倡议落地。二是坚持聚焦发展，谱写共同发展的“主旋律”，奏响可持续发展的“交响乐”。中方愿同各方一道推动全球发展倡议走深走实，构建全球发展伙伴关系。三是坚持合作共赢，深化南南合作，加强发展战略对接，齐心协力完善全球治理，争取更大发展空间。中方将始终同广大发展中国家站在一起，为构建人类命运共同体不懈努力。

与会外长们表示支持和赞同“金砖＋”合作模式，认为这有助于促进新兴市场国家和发展中国家团结合作，更好在国际事务中发挥作用，更好维护发展中国家利益。各方愿持续深化金砖国家同新兴市场国家战略沟通协作，推动全球治理改革朝着更加公正合理和更加包容民主的方向发展。

这次“金砖＋”外长对话会的成果和共识主要有四个方面：一是支持弘扬多边主义，增加新兴市场国家和发展中国家在全球治理中的代表性和话语权；二是支持合作战胜疫情，继续加强疫苗、药物研发合作，帮助发展中国家提升抗疫能力；三是支持促进共同发展，把发展问题摆在国际议程的中心位置，推动落实2030年可持续发展议程；四是支持加强团结合作，加强新兴市场国家和发展中国家联合自强，打造广泛伙伴关系。

我想强调，“金砖＋”合作模式是属于新兴市场国家和发展中国家的平台，为合作而生、为发展而兴。我们欢迎更多国家参与进来，共同推进国际关系民主化、世界经济普惠化、全球治理合理化，共同开创光明前景和美好未来。

法新社记者：关于朝鲜疫情，能否介绍中方向朝鲜提供援助的最新情况？

汪文斌：中朝双方有守望相助的优良传统。疫情防控工作也是全人类面临的共同挑战。中方愿同包括朝方在内的国际社会一道，相互支持，加强合作，共同打赢疫情防控阻击战。

彭博社记者：本周早些时候，斯里兰卡前财政部长向议会表示，斯里兰卡拖欠中国金融机构的债务未能偿还。随后斯央行行长称，斯里兰卡在完成债务重组前，不会偿还美元债务。发言人能否介绍中方同斯里兰卡就债务问题进行谈判的最新情况？目前形势是否会影响中方下步向斯里兰卡提供资金支持？

汪文斌：我们对斯里兰卡当前面临的困难和挑战感同身受，愿为斯里兰卡经济社会平稳发展发挥建设性作用。对于斯方涉华债务，中方支持有关金融机构同斯方协商并妥善解决。我们也愿同有关国家和国际金融机构一道，继续为斯里兰卡缓解债务负担、实现可持续发展发挥积极作用。同时我们希望并相信，斯方会相向而行、自主努力，维护外方投融资伙伴的正当权益，维护本国投融资环境的稳定与信誉。

总台央视记者：中方邀请巴基斯坦外长比拉瓦尔访华有何考虑？

汪文斌：此次访华是比拉瓦尔就任巴基斯坦外长以来首次正式双边访问，实现了外长本人希望把中国作为第一个正式外访国家的愿望，也是巴成立新政府后两国高层的首次线下互动。中巴作为全天候战略合作伙伴，有必要及时就重大战略问题加强沟通协调，并肩应对国际地区形势新变化和各种风险挑战。

王毅国务委员兼外长将同比拉瓦尔外长举行会谈，就双边关系和共同关心的问题全面、深入交换意见。中方期待以此访为契机，同巴方赓续传统友谊，巩固战略互信，进一步深化全天候战略合作伙伴关系，共建新时代更加紧密的中巴命运共同体。

日本广播协会记者：美国拜登总统访问日韩期间，将召开美日印澳“四方安全对话”峰会，并将宣布启动“印太经济框架”以针对中国。请问中方对此有何回应？

汪文斌：我们注意到，美国总统国家安全事务助理沙利文日前表示，拜登总统此次亚洲之行并非与中国搞对抗。希望美方言行一致，同地区国家一道共商亚太团结合作之计，而不是密谋分裂对抗之策；共建亚太开放包容的“朋友圈”，而不是拼凑封闭排他的“小圈子”；多做有利于亚太和平与发展的事，而不是在亚太地区制造动荡和混乱。

中方认为，任何地区合作框架都应顺应和平与发展的时代潮流，增进地区国家间互信与合作，不应针对第三方或损害第三方利益，不应带有明显的选择性、排他性。

法新社记者：昨天加拿大宣布出于国家安全考虑，将禁止中国电信公司华为和中兴参与加5G网络建设。中方是否已向加方表达不满？

汪文斌：加方在没有任何确凿证据的情况下，以莫须有的安全风险为借口，将有关中国企业排除在加拿大市场之外。此举完全违背市场经济原则和自由贸易规则，严重损害中国企业的正当权益。中方对此坚决反对，将进行全面、严肃评估。我们将采取一切必要手段维护中国企业的正当权益。

《北京青年报》记者：5月22日是国际生物多样性日。作为联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会的东道国，中方为保护全球生物多样性作出了哪些努力？

汪文斌：中国高度重视生物多样性保护，大力开展生态文明建设。中国生态环境部今天下午正在举行国际生物多样性日庆祝活动。生态环境部党组书记孙金龙、外交部副部长谢锋、云南省副省长王显刚、林草局副局长李春良、欧盟驻华大使、《生物多样性公约》执行秘书、联合国开发计划署驻华代表等出席并讲话。

作为联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会的东道国，中国于去年成功举办了大会第一阶段会议。习近平主席在会上宣布中国将率先出资15亿元人民币，成立昆明生物多样性基金，支持发展中国家生物多样性保护事业，受到国际社会高度赞赏。会议还通过了《昆明宣言》，为全球生物多样性保护提供了政治动力。目前中国正积极筹备第二阶段会议，推动各方就“2020年后全球生物多样性框架”达成一致。中国还将继续积极推进绿色“一带一路”和“全球发展倡议”，持续开展南南合作，为全球环境治理贡献中国智慧和力量，共建地球生命共同体。

总台央视记者：据《读卖新闻》报道，该社获悉的日美23日会谈后拟发布的联合声明显示，双方正在协调呼吁中国提高核力量透明度，加紧核裁军。出生于广岛的岸田文雄首相将提出“迈向无核武器世界”的合作框架。声明预计也将写入为应对日本所受威胁，美方将扩大对日本核保障相关内容。中方对此有何评论？

汪文斌：我们注意到有关报道。美国拥有世界上最庞大、最先进核武库，不但不认真履行自己的核裁军义务，还要投入巨资升级“三位一体”核力量，发展低当量核武器，降低核武器使用门槛，持续推进部署全球反导系统，谋求在欧洲和亚太地区部署陆基中导，并通过出售核潜艇、增强“核保护伞”等方式推动构建极具冷战色彩的军事“小圈子”。美方此类举动严重损害全球战略稳定，破坏国际和平与安全，严重影响核裁军进程。美方如果真的关心核军控问题，就应该按照联合国文件和国际共识，切实承担起核裁军特殊、优先责任，继续以可核查、不可逆和有法律约束力的方式，进一步大幅、实质削减其核武库，为维护全球和地区战略平衡与稳定作出应有贡献。

日本长期以核武器受害国自居，大谈推动实现无核武器世界，同时却享受着美国“核保护伞”，反对和阻挠美放弃首先使用核武器政策。日本在核裁军问题上的立场是虚伪、矛盾的。近期有日本政客妄言要同美国“核共享”，试图突破自身承诺的无核三原则，引入美国的核武器。中方及国际社会对此严重关切。日方应谨言慎行，切实履行《不扩散核武器条约》义务，在维护地区和平稳定方面采取负责任态度。

我愿强调，中国始终坚定奉行自卫防御的核战略，一直将核力量规模维持在国家安全所需的最低水平。中国始终恪守不首先使用核武器的政策。任何国家只要不对中国使用核武器，都不用担心中国的核武器，这是最有实际意义的透明。

彭博社记者：彭博社报道称，中国和俄罗斯政府正就扩大石油贸易进行讨论，中方将把这些石油作为战略储备。外交部对此有何评论？

汪文斌：我不掌握你提到的具体情况。作为原则，中俄一贯在相互尊重、平等互利的基础上开展正常的经贸合作。我也想强调，单边制裁无助于解决问题，反而对现有经济体制和规则造成破坏。

彭博社记者：你刚才提到金砖机制的吸引力在不断提升。在俄乌冲突背景下，俄罗斯的参与是否会影响金砖国家的地位？

汪文斌：金砖国家外长们在昨天的会晤中就乌克兰、阿富汗等地区热点问题交换了意见，并发表联合声明，支持俄罗斯同乌克兰谈判，支持对乌克兰开展人道援助。这是客观、公正的声音，值得国际社会重视。

(责编：刘洁妍、杨牧)