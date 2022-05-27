朱元庆

在一贯标榜“人权”“自由”“法治”的美国，其国土安全部经常以“危害国家安全为由”无限期非法拘押公民，警察暴力执法恶性事件层出不穷，移民群体遭受超期羁押、酷刑和强迫劳动等种种不人道待遇……一个个触目惊心的真相，戳穿了美国自称“人权卫士”的谎言，暴露了其侵犯人权、践踏人权的体制痼疾。

2020年7月20日，阿德姆·哈桑被美国国土安全部以“资助恐怖主义活动”为由非法拘押长达17个月之后，在没有任何说法的情况下被释放。哈桑被非法拘押的“依据”竟然是监狱里匿名线人的二手和三手传闻。

哈桑的案例仅仅是美国非法拘押的冰山一角。美国《爱国者法案》赋予了联邦执法人员几乎不受约束的权力，允许政府部门以“危害国家安全”为由进行无限期拘押。执法人员甚至经常未经许可搜查个人财物，在无搜查令的情况下进入民宅，无正当理由实施逮捕等。

美国警方在执法过程中随意违反警械使用规范滥用武力。一些引发强烈关注的典型案例包括1965年的洛杉矶马科特·弗莱耶案，1967年的底特律拘押82名非洲裔美国人案，1980年的迈阿密警察枪杀一名非洲裔男子案，1992年的洛杉矶罗德尼·金案，2014年的密苏里州弗格森市警察枪杀迈克尔·布朗案，2015年的马里兰州巴尔的摩市弗雷迪·格雷在遭非法拘押时死亡案，2020年的明尼苏达州明尼阿波利斯市乔治·弗洛伊德被当街“跪杀”案，等等。

《柳叶刀》2021年的一篇文章指出，从1980年到2018年，美国有3万多人死于警察滥用武力。2000年，美国政府曾试图统计死于美国警察滥用武力非法拘押的人数，但该项目因缺少资金被取消。

美国对移民实施非法拘押的不光彩历史持续了几百年，加利福尼亚的天使岛和纽约的埃利斯岛都长期作为移民拘押地。20世纪80年代，马列尔运船事件导致1万多名古巴人被非法拘押。此后，拘押移民问题日益严重。遭非法拘押的移民人数从1994年的每天7000名上升到2019年的每天5万多人。

越来越多的监狱和收容所摇身一变，成为移民拘押设施，并且多由营利性机构经营。运营拘押设施的公司与相关机构共谋，为赚取利润肆意削减开支、减少服务，导致被拘押者医疗护理不足、食物短缺、住宿条件拥挤不堪。一些被拘押者甚至需要向法院申请才能获得肥皂。有独立医学专家对一些被拘押者在移民拘押所期间或被释放后立即死亡的案例进行分析后发现，即便是简单的骨折处理也需等待数周才能获得治疗，还有很多不合格的护理直接导致了死亡。疫情期间，这些拘押所基本上未采取防疫措施，美国政府对移民拘押所的死亡情况讳莫如深。

许多移民拘押中心位于偏远地区。许多被拘押的人没有办法联系律师，也没有钱支付律师费用。跟随父母一起被拘押的孩子们在年满18岁时，收到的第一份“成人礼”竟是手铐。他们在18岁那天将被正式宣布逮捕，拘押至其他地方。这一延续几十年的做法充分暴露了美国政府对待移民及其子女的野蛮性。

近年来，美国大规模非法拘押问题愈演愈烈，严重侵犯了美国民众和外来移民难民的人权。国际社会敦促美国政府切实改正严重侵犯人权问题，接受联合国方面的有关调查并公开调查报告。

（作者为西南政法大学人权研究院副院长）

《 人民日报 》（ 2022年05月27日 14 版）

(责编：赵欣悦、白宇)