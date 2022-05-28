新华社北京5月27日电 （记者许可）针对美国国务卿布林肯日前在涉华政策演讲中散布虚假信息、渲染“中国威胁”、干涉中国内政、抹黑中国内外政策，外交部发言人汪文斌27日在例行记者会上回答记者提问时说，中方对此强烈不满、坚决反对，敦促美方停止破坏中美关系的言行，从中美和世界人民共同利益出发，做出正确抉择。

汪文斌说，这篇演讲洋洋洒洒，费尽心机，实质是散布虚假信息，渲染“中国威胁”，干涉中国内政，抹黑中国内外政策，目的是遏制打压中国发展，维护美霸权强权。中方对此强烈不满、坚决反对。

第一，人类已进入互联互通的新时代，各国利益休戚相关，命运紧密相连，求和平、促发展、谋共赢是不可抗拒的时代潮流。面对百年变局，要维护世界和平稳定、应对世纪疫情、重振世界经济，各国应该同舟共济、团结合作。美方渲染“中国威胁”，解决不了自身的问题，反而会把世界带向危险的深渊。

第二，美方声称中国是世界秩序最严峻的长期挑战，完全是颠倒黑白。中国过去、现在和将来都是国际秩序的维护者。我们维护的是以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。而美方所谓“基于规则的国际秩序”，明眼人都看得出，不过是美方与少数国家制定的“家法帮规”，维护的只是美国主导的所谓秩序。美方一贯将国内法凌驾于国际法之上，对国际规则采取合则用、不合则弃的实用主义态度，这才是国际秩序的最大乱源。

第三，和平、发展、公平、正义、民主、自由是全人类的共同价值。民主、人权都是历史的、具体的、现实的，只能从本国实际和人民需求出发，探求适合自己的发展道路。世界上没有放之四海而皆准的模式，任何国家无权垄断民主人权定义，无权充当“教师爷”，更无权打着人权幌子干涉别国内政。美国在民主和人权方面欠账累累、劣迹斑斑，根本没有资格充当“卫道士”，更没有权力对别国指手画脚。

第四，中国始终秉持共商共建共享的原则，主张由各国共同掌握世界的前途命运。国与国之间要建立平等相待、互商互谅的伙伴关系，大国更要带头走出一条对话而不对抗、结伴而不结盟的国际交往新路。搞“小圈子”是开历史倒车，拉“小集团”是逆历史潮流而动。美国炮制“印太战略”诱拉裹挟地区国家围堵中国，声称要“改变中国的周边环境”，是典型的拉帮结伙，不得人心，注定失败。

第五，中国外交倡导并践行和平共处五项原则，致力于同所有国家建立和发展友好合作关系，主张大小国家一律平等，反对强加于人。所谓“胁迫外交”的帽子扣不到中国头上。美国才是“胁迫外交”的发明者和代名词，胁迫的对象不分大小、不分远近，甚至不分敌友。美国惯于霸凌霸道，国际社会深受其害。美国的这个老毛病早该改改了。

第六，台湾、涉疆、涉港、涉藏等问题纯属中国内政。解决台湾问题、实现祖国完全统一，是全体中华儿女的共同愿望和坚定意志，中方没有任何妥协退让的空间。美方口头上说不支持“台独”，但说一套做一套，一再违反向中方做出的政治承诺，企图虚化掏空一个中国原则，助长“台独”势力嚣张气焰，这才是要改变现状，才是对台海和平稳定的严重威胁。涉疆问题的本质是反暴恐、去极端化、反分裂。所谓“种族灭绝”“强迫劳动”早被证明是世纪谎言，美方持续散布谣言，只会让自身信誉进一步破产。香港是中国的香港，“港人治港”遵循的只能是中华人民共和国宪法和香港基本法，而不是《中英联合声明》。我们敦促美方遵守国际关系基本准则，停止利用上述问题干涉中国内政，停止散播谎言和虚假信息。我们还要正告美方，不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志和强大能力。

第七，美方口中说的是“竞争”，实际做的是泛化国家安全概念，大搞非法单边制裁、长臂管辖和脱钩断链，严重损害中国企业正当权益，无理剥夺别国发展权利。这不是什么“负责任的竞争”，而是毫无底线的打压遏制。中美关系要走出当前困境，关键在于美方必须摒弃零和博弈的迷思，放下围堵遏制中国的执念，停止破坏中美关系的言行。

汪文斌说，中美关系正处在重要十字路口。是对立对抗，还是对话合作？是互利共赢，还是零和博弈？美方应该从中美和世界人民共同利益出发，做出正确抉择，特别是要把拜登总统“四不一无意”的表态落到实处。“我们注意到，布林肯国务卿在演讲中称不寻求与中国冲突和‘新冷战’，不阻止中国发展，不阻止中国发挥大国作用，愿同中国和平共处。我们对此拭目以待。”

《 人民日报 》（ 2022年05月28日 03 版）

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