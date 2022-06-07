□ 严 瑜

近来，日本某些政客大肆发表颠倒黑白的言论，妄图为日本的侵略历史翻案，引起国际社会高度警惕。

最新一番耸人听闻的言论来自日本前首相、自民党现任副总裁麻生太郎。他在近期的一场讲话中声称，在第二次世界大战中，苏联向日本发起“侵略”。而在此前不久，日本自民党前干事长石破茂也曾发表类似观点，扬言日本绝不能忘记苏联“侵略日本的历史”。

在日本军国主义侵略历史早有定论的今天，日本某些政客上蹿下跳，借题发挥，混淆视听，试图利用俄乌冲突来“洗白”自身侵略历史，这波操作令人不齿。

审视日本某些政客的“翻案”言论，其技法无非是偷换概念，通过包装渲染自身“受害者”形象，来淡化甚至美化其作为“加害者”的身份，妄图改写那段不堪的侵略“黑历史”。然而，历史就是历史，不能也不容篡改。当年，日本军国主义发动的侵略战争给亚洲邻国造成深重伤痛，铁证如山，不容翻案。

深究日本某些政客的“翻案”言行，一个重要根源是日本军国主义侵略历史没有得到彻底反省和清算。二战结束后，美国出于冷战需要，甚至大力扶持与军国主义有着千丝万缕联系的日本保守势力上台执政，致使错误历史观在日本大行其道。此后，各种美化侵略、鼓吹武装的论调不时沉渣泛起，日本政客参拜靖国神社、谋求修宪的闹剧屡次三番上演。

尤其值得注意的是，自俄乌冲突爆发以来，日本一直没有消停，在追随美西方国家对俄实施严厉制裁的同时，其国内右翼保守势力更是蠢蠢欲动，试图利用国际舆论对俄不利之机，就二战历史问题大做“翻案文章”，其错误偏狭的历史观在世人面前暴露无遗。近段时间，日本小动作不断，一边炒作“中俄威胁”、渲染“台海问题”，一边声称正在研究放宽防卫装备对外出口的管制；一边积极充当美国所谓“印太战略”的马前卒，一边妄言要同美国核共享，引入美核武器。种种行为都指向一个终极目标——推动修宪强军的“国家正常化”进程。如今，日本某些政客一通又一通开历史倒车的言论，同样是服务于这一目标，以期让日本摆脱战后束缚、撕掉“战败国”标签后，强军扩武，成为“正常国家”，甚至欲借“入常”来谋求政治大国地位。

日本拒绝反思并吸取历史教训，妄图重走军国主义老路，不仅将给地区和世界的和平与稳定带来严重威胁，也将使自身陷入更大的安全困境。曾经遭受过日本侵略的亚洲各国不会忘记那段惨痛历史，也绝不允许日本不断挑战国际公理和国际正义，歪曲历史，谋取私利。

德国前总理默克尔曾在访问日本时说过，实现战后和解的前提是正视历史。日本要想成为受人尊重的“正常国家”，首先要有正常的历史观，这是日本取信于亚洲邻国和国际社会绕不过去的一道题。

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