新华社莫尔兹比港6月2日电（记者白雪飞）当地时间6月2日，国务委员兼外长王毅在巴布亚新几内亚同密克罗尼西亚联邦外长埃利伊萨视频会晤。

王毅说，中密建交30多年来成果丰硕，我们应珍惜前人开辟的道路和付出的心血，弘扬传统友谊，坚持正确方向，排除障碍干扰，推进友好事业，朝着合作共赢的目标大踏步前进。

王毅表示，中密双边贸易额去年增长超过30%，充分展现了合作潜力。双方应加强“一带一路”倡议与“蓝色繁荣密克罗尼西亚”对接，拓展农渔业、基础设施、贸易投资、旅游等各领域合作，以实际行动释放增进友好、巩固互信、开辟未来的积极信号。

埃利伊萨欢迎王毅对密联邦进行“云访问”，表示此访展现了密中成熟、强有力的双边关系。建交以来，中方对密始终真诚友好，尊重密发展需求，开展富有成效的务实合作，为密经济社会发展和抗击疫情作出重要贡献。双方在多边事务中始终相互信任、相互尊重。密联邦期待同中方发展巩固良好关系，实现互利共赢。

双方还重点就中国同太平洋岛国合作交换了意见。

王毅表示，第二次中国－太平洋岛国外长会刚刚成功召开。各方在会上充分肯定近半个世纪以来中国同岛国加强团结协作取得的重要成果和中国为维护地区稳定发展作出的不懈努力。中国在同各国开展双边合作基础上，根据岛国愿望，搭建外长会对话平台，开展集体对话和区域性合作。我们愿同岛国加强协调，推动双边合作和区域协同两驾马车、两个引擎同时发挥作用，形成更大合力，助力岛国加快自主可持续发展。中国同岛国近半个世纪的交往证明，中国同岛国的交往过去没有、今后也不会影响地区安全稳定。我们聚焦的是经济发展，关心的是民生改善，我们在岛国做的是修路架桥，而不是增加军事存在。中方在会后发布的立场文件进一步表明了同岛国开展合作的积极态度和具体举措。我们将继续同包括岛国在内的发展中国家一道，把发展的权利牢牢掌握在自己手中，加快发展振兴，实现共同繁荣，促进世界公平。

埃利伊萨赞赏中方为第二次外长会成功举行发挥的重要作用，感谢中方将太平洋岛国视为亲密朋友，愿同各方团结协作，打造相互尊重、相互理解、相互信任的伙伴关系。

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