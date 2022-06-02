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飓风“阿加莎”袭击墨西哥致11人死亡

2022年06月02日08:35 | 来源：新华网
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　　新华社墨西哥城6月1日电（记者朱雨博 吴昊）墨西哥南部瓦哈卡州州长亚历杭德罗·穆拉特1日说，日前在该州登陆的飓风“阿加莎”已造成11人死亡，另有数十人失踪。

　　在墨西哥总统洛佩斯1日召开的新闻发布会上，穆拉特通过视频连线方式通报瓦哈卡州受灾情况。他说，“阿加莎”带来的强降雨在瓦哈卡州多地引发山体滑坡、河流泛滥等灾害，目前已造成11人死亡、数十人失踪，主要集中在该州沿海地区和山区。飓风造成的电力中断使该州9个城市逾4万人受到影响。

　　穆拉特说，当地政府已设立240处临时避难设施，为受灾民众提供帮助。

　　洛佩斯在发布会上对遇难者表示哀悼，并希望尽快找到失踪者。

　　飓风“阿加莎”于当地时间5月30日下午在瓦哈卡州沿海地区登陆，登陆前被定为二级飓风，随着向墨内陆移动风力逐渐减弱，于31日消散。瓦哈卡州受灾最为严重，邻近的恰帕斯州、韦拉克鲁斯州、尤卡坦州等受到强降雨影响，但没有人员伤亡报告。

　　每年5月至11月间，墨西哥太平洋沿岸及大西洋沿岸通常会遭遇热带气旋。据墨国家气象局预测，今年太平洋地区和大西洋地区将发生30次至40次热带气旋活动。

(责编：于洋、贾文婷)

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