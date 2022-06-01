法新社记者：美国政府昨天表示要与太平洋岛国加强关系。此外，美国国务院发言人批评中国日前向太平洋岛国提出的协议不透明。中方对此有何评论？

赵立坚：美方有关“中国与太平洋岛国合作协议不透明”的言论完全与事实不符，再次暴露了美方以己度人、强加于人的霸道作派。

中方已经发布了关于王毅国务委员兼外长出席第二次中国—太平洋岛国外长会和访问太平洋岛国的有关消息。此次外长会达成了很多重要共识，取得了积极进展。这是中国和太平洋岛国之间相互尊重、共同发展、互利共赢合作的集中体现。此访也将推动中国和太平洋岛国的交流合作迈上新台阶。

此次外长会后，中方发表了《中国关于同太平洋岛国相互尊重、共同发展的立场文件》，有关英文稿也已经上线。大家可以仔细查阅，立场文件一共包括15点，其中具体的合作项目就有24项。中方将继续同有关各方保持密切沟通，充分发挥中国—太平洋岛国外长会机制作用，携手构建更加紧密的中国太平洋岛国命运共同体。

中国同建交岛国商定共同举办这次外长会，旨在凝聚各方携手推动和平与发展、应对各类风险和挑战的共识，深化中国同岛国各领域友好交流与务实合作。中方的有关合作倡议得到岛国方面的积极响应和普遍支持。这恰恰是中国和岛国共同践行真正的多边主义、共同维护尊重国家主权和不干涉内政原则。

我还想强调的是，南太岛国不是哪个国家的“后院”，更不是地缘博弈的竞技场，而应该成为国际合作的大舞台。中方同南太岛国发展关系、开展合作，始终坚持大小国家一律平等，以诚相待、以心相交，秉持正确义利观和真实亲诚理念。在这一过程中，我们坚持开放包容，从不强迫岛国选边站队，从不强买强卖，从不谋求私利和所谓“势力范围”。中国始终是谋和平、促发展、求合作的建设性力量。

《澳门月刊》记者：5月30日，菲律宾外交部在一份声明中谴责中国单方面宣布南海捕鱼禁令侵犯其管辖权。中方对此有何回应？

赵立坚：中国在南海实施伏季休渔制度，是保护中方管辖海域海洋生物资源的正常措施，也是履行包括《联合国海洋法公约》在内的国际法义务的具体体现。中方不能接受菲律宾外交部的无端指责。我们希望菲方客观正确看待，并切实履行南海沿岸国义务，共同促进南海渔业可持续发展。

凤凰卫视记者：我们看到，昨天美国总统拜登会见新西兰总理阿德恩。美新发表的联合声明涉及多方面内容：双方对太平洋地区战略竞争日益激烈感到担忧，关切地注意到中所安全合作框架协议，认为让一个价值观和安全利益不同的国家在太平洋地区建立持久的军事存在，将从根本上改变地区的战略平衡，为两国带来国家安全问题。双方重申,支持根据《联合国海洋法公约》在南海及其他海域享有的航行和飞越自由，反对在南海的非法权益主张和活动。声明还就台湾、涉疆、涉港问题指责中国。中方对此有何评论？

赵立坚：中方注意到有关联合声明。声明有关内容歪曲抹黑中国同太平洋岛国正常合作，蓄意炒作南海问题，并对台湾、新疆、香港等中国内部事务说三道四，粗暴干涉中国内政，中方对此坚决反对。

在此，我想花点时间作一些具体回应。中方已经多次阐明中所安全合作的立场，强调有关合作有利于促进所及南太地区的和平、稳定与发展，与地区安排并行不悖。中所开展安全合作不针对第三方，也无意建立军事基地。美新联合声明炒作有关问题是别有用心，制造虚假信息对中方攻击抹黑。美国的军事基地遍布全球，却对其他国家开展正常安全合作表达所谓“担忧”。这种行径十分虚伪，反映出根深蒂固的霸权主义思维。美国在本地区拼凑军事集团，刺激军备竞赛，并给南太地区带来核扩散风险，这才是真正的安全威胁。

我要强调的是，王毅国务委员兼外长近日访问南太岛国，并与斐济总理兼外长共同主持第二次中国—太平洋岛国外长会。王毅国务委员就发展中国与岛国关系提出“四个坚持”，即强调坚持平等相待，相互尊重，合作共赢，开放包容，得到岛国广泛欢迎与认同。这次访问达到了加强沟通、增进互信、凝聚共识、深化友谊、扩大合作的预期目的，取得了积极成果。岛国领导人积极评价中国支持为岛国发展经济、改善民生、抗击疫情发挥的积极作用，对中国太平洋岛国合作前景充满期待。中国和岛国将继续相互支持、相互帮助，坚定维护彼此核心利益和重大关切，不断巩固拓展全面战略伙伴关系，追求共同发展繁荣，携手构建更加紧密的中国—太平洋岛国命运共同体。

我还要强调，台湾、新疆、香港事务纯属中国内政，不容任何国家或外部势力干涉。南海的航行自由过去、现在没有任何问题，将来也不应有问题。中方坚定维护国家领土主权和海洋权益，坚定捍卫以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序。我们一贯主张国家间发展双边关系应有利于世界和平与稳定，不应针对第三方或损害第三方利益。同时，我们坚决反对以意识形态划线，在事关第三国主权和安全的问题上采取错误言行，干涉他国内政。

中方敦促美方摒弃冷战思维和意识形态偏见，停止干涉中国内政，停止对中方进行污蔑抹黑。我们希望新方坚持独立自主的外交政策，多做有利于增进地区国家安全互信，有利于维护地区和平稳定的事。

塔斯社记者：发言人在昨天的发布会上回应了美国参议员达克沃斯访问台湾的问题。请问此访是否会威胁中国的安全？如果美国官员继续向“台独”分子发出错误信号，并且越过红线，是否会引发在台湾海峡的军事冲突？

赵立坚：昨天，我已经就美国会有关参议员窜访台湾阐明了中方的严正立场。我想强调的是，当前台海局势紧张根源是台湾当局“倚美谋独”和美方一些人搞“以台制华”。近来，美方频频在台湾问题上搞动作，说一套做一套，明里暗里怂恿支持“台独”势力。这将把台湾推向危险境地，美国自身也将面临严重后果。

《中国日报》记者：美国国务卿布林肯在近期发表的对华政策演讲中表示，拜登政府的对华战略可用“投资、联盟、竞争”来概括。请问中方对这一新的表述有何进一步评论？

赵立坚：中方一贯认为，建设互联互通、多元包容、安全共享的世界，是中美两国必须承担的责任义务。能否处理好彼此关系，是中美双方必须回答好的世纪之问。王毅国务委员和外交部发言人已多次就布林肯国务卿有关演讲作出了回应。针对美方提出的所谓“三点论”，我想再强调以下几点：

第一，我们乐见美方通过正当的投资实现本国发展，但是美方不能用中国作为“假想敌”重燃国家目标感。美国如何提高本国的创新力和竞争力，是美方自己的事，但不能动辄拿中国说事儿，更不能借此打压遏制中国、干涉中国内政、损害中方利益。如果出现这样的事情，中方当然坚决反对。以美方审议的“两党创新法案”为例，该法案打着增强美国竞争力的旗号，实则通篇以中国为“假想敌”，案文中提到“中国”多达800余次，充斥大量损害中方利益的内容条款。对此中方当然坚决反对。

第二，我们不干涉美方与盟友的正常协调合作，但这种关系不能针对和损害第三方利益，不能违反国际关系基本准则。美方拉帮结派组建“反华联盟”，不管是“印太战略”，还是“四边机制”、美英澳三边安全伙伴关系，都是封闭、排他的“小圈子”，都是冷战思维的产物与零和博弈的工具。这既是开历史倒车，也将加剧地区内紧张局势，破坏地区团结与合作。这也同本地区国家致力于通过对话合作共谋发展、推动区域一体化的普遍愿望背道而驰。美方此举不得人心，也注定没有出路。

第三，我们不否认中美在经贸领域存在一些竞争，但是不能以“竞争”来定义中美关系，不能搞你输我赢的恶性竞争，更不能打着竞争的幌子搞大国对抗。美方嘴里说的是“竞争”，实际做的是泛化国家安全概念，大搞非法单边制裁、长臂管辖、脱钩断链。这严重损害中国企业正当权益，无理剥夺别国发展权利。这不是“负责任的竞争”，而是毫无底线的打压遏制。美方如果一味以大国竞争定义中美关系，以你输我赢作为政策目标，就只会将中美推向对抗冲突，将世界推向分裂动荡。

美方最近的对华政策演讲实质上是“新瓶装旧酒”。所谓的“三点论”是换汤不换药，是此前美方所谓“竞争、对抗与合作”“三分法”的翻版。该演讲本质上是运用美国国内外全部资源对华进行全方位围堵和无底线遏制打压。当前，中美关系正处在重要的十字路口。美方应作出正确抉择，不要再玩文字游戏。美方应把精力真正放在践行相互尊重、和平共处、合作共赢“三原则”上，把拜登总统“四不一无意”的表态落到实处。美方应与中方相向而行，找到中美两个大国在新时代的正确相处之道，更好造福中美两国人民和世界各国人民。

《北京青年报》记者：根据美国公共政策智库“监狱政策倡议”近日发布的报告，美国102所联邦监狱、1566所州监狱、2850个地方看守所、1510个少年管教所、186个移民拘留所和82个原住民看守所，以及军事监狱等各类机构共关押了约200万名囚犯。中方对此有何评论？

赵立坚：我注意到相关报道。美国人口数量不足世界总人口的5%，而监狱人口数量却达200万，占全球在押囚犯的四分之一。美国是全世界监禁率最高和被监禁人数最多的国家。用美国历史学家罗宾·凯利的话讲，美国是名副其实的“监狱国家”。我还注意到，截至2019年底，美国有超过10万人被拘禁在私营监狱。美国公共监狱大量私有化、私有监狱大肆敛财。这也是世所罕见，成为美式人权的又一顽疾劣迹。

美国私营监狱是权力和资本勾结的产物。从上世纪80年代开始，美国政府打着“缓解收容压力、降低监禁成本”的旗号，将私营监狱纳入国家惩教体系，把本该由政府承担的责任交给利益集团。在暴利的推动下，私营监狱迅速扩张，1990年至2010年20年间数量增加16倍。美国超过30个州与私营监狱公司有合作关系。美国私营监狱等利益集团长期利用政治捐款、政治游说和权钱交易等三大“法宝”，影响美国政治议程、刑事政策，通过增加监禁人数、延长监禁人员刑期攫取了巨额利益。

美国私营监狱是肆意践踏人权的强迫劳动反面教材。据统计，美国私营监狱暴力事件比国家监狱多65%。私营监狱囚犯随时面临暴力、性侵、限制就医甚至非正常死亡的风险，长期从事高强度、低报酬的强迫劳动。

美国私营监狱造成的人权恶果，究其根本是美国的制度出了问题。美国表面上把民主和人权的口号喊得震天响，实际上却让权力和资本凌驾于公平和正义之上。美方应该好好反省自己的错，好好治治自己的病，不要总是幻想充当别国的“人权教师爷”。

法新社记者：近日太平洋岛国有记者表示，在国务委员兼外交部长王毅访问期间，当地媒体被禁止提问。中方随行官员甚至阻止记者拍摄相关活动。中方对此有何评论？

赵立坚：有关说法完全与事实不符，完全是对中方的污蔑抹黑。

中国一贯主张国家不分大小一律平等。相互尊重、平等相待是中国外交始终遵循的准则。在处理在同包括太平洋岛国在内的广大发展中国家关系时，我们始终奉行这一原则。关于王毅国务委员此访活动现场邀请哪些媒体、多少人可以进入，我的理解是东道国根据惯例和场地大小等因素决定的。中方自始至终都充分尊重东道国的安排。我可以告诉你的是，访问非常顺利、成功，各国媒体对此访作了广泛、充分的报道。这是对有关谎言最有力的回击。

我倒是听说，个别记者在现场企图强行冲撞到领导人身后进行拍摄。大家都应该知道，媒体记者在外交场合采访报道应该尊重主办方安排。这是国际惯例。个别记者的行为干扰了现场秩序，也不符合新闻媒体的职业操守。你可以想一想，我在这里开新闻发布会的时候，如果有在座的记者强行要站在我身后拍摄，你能允许这样的行为吗？

深圳卫视记者：据美国媒体报道，得克萨斯州校园枪击惨案发生后，美国芝加哥市至少又有6人因枪击死亡、32人受伤，其中包括未成年受害者。此外，俄克拉何马州音乐节、95号高速公路等地也发生枪击案，造成人员伤亡。发言人对此有何评论？

赵立坚：我们对近期美国多地发生枪击案表示震惊，对无辜的遇难者，特别是未成年受害者表示深切同情。根据美国密歇根大学此前的研究，涉枪伤害已经成为美国儿童和青少年的最主要死因，75%的美国青少年认为枪击事件已经成为他们最主要的压力来源。

枪支泛滥成为美国社会的痼疾，也是美国社会最大的人权创伤之一。一声声枪响不仅击碎了所谓美国梦，同时也是美国政治撕裂、社会治理失效的直接体现。德克萨斯州小学枪击案夺去19个孩子生命后，美国最大的拥枪团体——全国步枪协会年会照样如期举行。在会上，有人居然呼吁“把教师武装起来”，允许教师持枪上课，公然鼓吹以枪制枪，以暴制暴。这简直是十分可笑。在步枪协会等强大利益集团的威逼利诱下，一些美国政客漠视民众安全，玩弄政治游戏，动辄相互掣肘，否决一个个控枪法案，代价就是一个个宝贵而脆弱的生命不断逝去。

美国政府自诩“人权高地”，却连本国公民的基本生存权都难以保障，还有什么资格和颜面去充当其他国家的“人权教师爷”？美国政府应该做的是正视自身社会痼疾，少一点口号和作秀，多一点自我反思和行动。美国政府应该让美国民众切实享有免于恐惧的权利和自由，切实保护他们起码的生命安全。

彭博社记者：据美联社报道，中国已禁止俄罗斯航空公司执飞的“双重注册”俄客机进入中国领空。发言人对此有何评论？

赵立坚：我没有听说过你提到的消息。

巴通社记者：近期，巴基斯坦总理谢里夫在与中国龙头企业和投资者的会谈中表示，巴基斯坦渴望效仿中国在贸易和农业领域的改革。他还感谢习近平主席对中巴经济走廊项目的支持。发言人对此有何回应？

赵立坚：中方注意到，一段时间以来，巴基斯坦总理夏巴兹多次就中巴关系和中巴经济走廊建设作出积极表态，亲自关心推动中国企业在巴基斯坦投资建设的有关项目，亲自推动解决具体的问题，取得了良好成效。中方对此表示高度赞赏。

中巴经济走廊作为“一带一路”重要先行先试项目，自启动以来有力促进巴经济发展和民生改善，产生积极经济社会效应。中方愿同巴方一道，落实好两国领导人共识，深入对接发展战略，加强治国理政经验交流，高质量共建中巴经济走廊，深化产业、农业、科技、社会民生等领域的务实合作，不断释放中巴经济走廊促增长、惠民生积极效应。我们也将继续支持中国企业赴巴投资兴业，实现互利共赢和共同发展。

法新社记者：美国政府昨日表示，如果朝鲜进行核武器试验，美方就会进一步增强对朝制裁。在此情况下，中方是否会支持美方在联合国安理会的行动？

赵立坚：维护朝鲜半岛和平稳定，推动半岛问题政治解决进程，符合国际社会共同利益，需要有关各方坚持政治解决大方向，通过有意义的对话均衡解决各自关切。在当前形势下，一味追加制裁无助于解决问题，对话谈判才是唯一可行途径。中方愿同有关各方一道，为维护半岛和平稳定、实现半岛无核化发挥建设性作用。

法新社记者：拜登总统以及美方其他官员说，美方很愿意与朝鲜进行无条件对话，但是迄今都没有得到回复。那么，中方是否会敦促朝鲜直接和美方对话？

赵立坚：我们注意到了美方在对朝关系问题上的表态。我们希望美方不要只是嘴上说说，而是采取一些具体行动，比方说在适当时候取消在某些领域对朝鲜的制裁。美方应采取具体可见的措施，这样才能推动双方相向而行，而不只是耍嘴皮子、嘴上说说而已。

路透社记者：发言人已连续数日就美国国务卿布林肯发表的对华政策演讲阐明立场。布林肯在演讲中称，“长期以来，中国企业在美国享受的市场准入比美国企业在中国获得的大得多。比如，美国人可以自由阅读《中国日报》或使用微信交流”。中方对此如何评论？

赵立坚：我们已经多次批驳布林肯国务卿对华政策演讲的有关内容。你提到的美方有关言论是对中国的抹黑，也完全不符合事实。

中国改革开放以来，积极吸引包括美国在内的外国投资，并向外国投资者提供了公平、非歧视的投资环境。甚至我们还一度向相关投资者提供了更加优惠的条件。关于你所提到的有关企业，这些企业没有进入中国，你应该去问问它们，到底是什么原因。要想在中国经营，首先要尊重、遵守中国的法律。在它们做到之前，你可以想见，它们为什么难以进入中国市场。

你也提到，美国人可以读到《中国日报》。是，他们能读到《中国日报》，但是当他们打开《中国日报》的链接时，有关的媒体会提醒你，“这是跟中国政府有关系的媒体”。你是从路透社来的，你知道BBC（英国广播公司）是不是也跟政府有关系？美国的NPR（美国国家公共电台）是不是也跟政府有关系？美国之音是不是也跟政府有关系呢？它们为什么不被标注呢？这就是美国所谓的“新闻自由”罢了。

韩国联合有线电视台记者：关于朝鲜新冠肺炎疫情，中国政府明确表示将为朝鲜抗击疫情提供支持。发言人可否介绍中方目前已向朝鲜提供了什么支持？

赵立坚：我不掌握你提到的具体情况。我们已经多次就中国和朝鲜之间的抗疫合作介绍中方有关立场。

路透社记者：俄罗斯对乌克兰发动战争已三月有余。中方近来为促进和平作了哪些新的努力？比如，中国领导人近期是否已与乌克兰领导人通话？

赵立坚：关于你提到的乌克兰局势，中方一直利用各种机会和渠道呼吁停火止战、对话和谈，呼吁美西方国家停止拱火浇油、停止施加单边制裁。关于你提到的中乌之间的具体联系，我没有可以向你提供的消息。

路透社记者：你刚刚说中方“呼吁停火”。那么中方有没有要求俄罗斯总统普京停火、停止战斗？

赵立坚：这是中方的一贯立场。我觉得你没必要把中方的立场同普京总统联系起来。中方一直希望欧洲能够止于战火。我们不希望看到生灵涂炭。对于俄乌冲突带来的平民伤亡、难民流离失所，我们感到十分痛心。我们希望有关各方通过对话谈判解决冲突，而不是诉诸军事手段。

(责编：苏缨翔、杨牧)