辛岳

据美国媒体报道，美国宾夕法尼亚州费城当地时间4日发生枪击事件，已造成3人死亡，至少11人受伤。仅三天前，当地时间6月1日，美国多地发生枪击事件。俄克拉荷马州塔尔萨市的一处医院大楼内发生枪击，造成包括枪手在内的5人死亡；同一天，在加利福尼亚州洛杉矶县的一所高中、宾夕法尼亚州皮特森市的一家超市也发生枪击事件。

短时间内多地发生枪支暴力犯罪，为何美国枪击事件频发？美国控枪行动为何难见成效？

社会撕裂加剧 枪支暴力激增

新冠疫情暴发后，美国枪支犯罪数量再创新高。由于疫情期间美国政治撕裂加剧、社会治理失灵导致贫富差距加大，数百万人失去工作和医疗保障，种族主义思想滋生，仇恨犯罪和极端事件发生频率随之显著上升。

美国青少年群体首当其冲。调查显示，疫情期间，美国枪支暴力案件增加30%以上，校园枪击事件频发，医院收治受枪击儿童数量显著上升。2021年，美国共有44750人死于枪支暴力，其中1533人为17岁以下青少年和儿童。

当地时间5月24日，美国得克萨斯州南部一所小学发生枪击事件，造成至少19名儿童和2名教师死亡，枪手是一名18岁的学生。得克萨斯州校园枪击惨案发生后，美国芝加哥市至少又有6人因枪击死亡、32人受伤，其中包括未成年受害者。据美国密歇根大学研究数据，涉枪伤害已成为美国儿童和青少年的最主要死因，75%的美国青少年认为枪击事件已经成为他们最主要的压力来源。

2018年3月13日，7000双代表自2012年美国康涅狄格州桑迪胡克小学枪击案以来枪击事件中遇难儿童的鞋子摆放在华盛顿国会山前的草坪上。人们以这种无声的方式，抗议国会面对枪击频发现状的不作为，呼吁枪支改革以保障儿童安全。新华社发（沈霆摄）

民众呼吁改变 民意难变行动

枪案悲剧在美国不断重演，多数美国民众呼唤政府采取措施阻止惨案再次发生。然而，仅见反思、不见行动，互相推诿、敷衍塞责，已成大规模枪支犯罪发生后美国政客的“套路”。

多项最新民调显示，美国多数人将枪支暴力视为美国面临的严重社会问题之一，并支持对普遍购枪背景审查和立法禁止销售攻击性武器。据皮尤研究中心2022年4月进行的调查显示，有76%的美国人认为枪支暴力已成为美国面临的“很严重或比较严重的问题”。当地时间5月25日，美国《国会山报》援引一项最新民意调查称，59%的受访者认为，美国通过更严格的枪支管制法律是“非常”或“比较”重要的；有34%的受访者表示，限制枪支的持有应该是国会的首要任务。

皮尤研究中心2022年4月进行的调查显示，有76%的美国人认为枪支暴力已成为美国面临的“很严重或比较严重的问题”。图片来源：皮尤研究中心网站截图

民意所形成的共识并未转化为美国政府的控枪行动。尽管枪击惨案频频登上媒体头条，每次都会令美国社会掀起讨论加强枪支管制的热潮，但美国政府已有20多年未能在联邦层面出台一项控枪法案。得克萨斯州小学枪击事件发生后，美国广播电视新闻网刊文认为，在美国发生的大规模枪击惨剧及后续行动几乎是“可预测和公式化的”。美联社报道则指出，美国控枪改革“前景似乎依然黯淡”。

这是2021年10月8日在美国纽约炮台公园内拍摄的为悼念枪支暴力遇难者摆放的白色瓶花。据主办方介绍，这个由1050个白色瓶花组成的大型纪念装置旨在悼念2020年在纽约州死于枪支暴力的1050名受害者，呼吁政府针对枪支暴力采取行动。新华社记者 王迎 摄

金钱绑架政治 控枪阻力重重

5月25日，美国国会参议院民主党领袖查克·舒默（Chuck Schumer）称，民主党和共和党就枪支法案达成一致的可能性很小。惨案频发，美国政府的控枪行动却总是“雷声大雨点小”，根源在于拥枪派利益团体多年来深度绑定美国政党政治、选举政治，形成根深蒂固的利益关系网。

经济利益是阻碍美国控枪最直接的因素。1791年通过的美国宪法第二修正案赋予公民持枪权，持枪自由被视为美国个人最重要的权利之一。美国枪支行业协会报告数据显示，美国枪支弹药产业规模2021年达705亿美元，去年新增540万名枪支拥有者。

美国庞大的枪支产业形成包括美国全国步枪协会等在内的拥枪利益集团，后者利用金钱，一方面向社会宣传“枪击事件是人祸而非枪祸”等反控枪观点，影响美国选民，巩固拥枪文化；另一方面通过捐助政治资金、开展游说等方式扶植持反对控枪立场的政客上台，形成紧密的利益交换关系。

得克萨斯州小学枪击案发生后，当地时间5月27日，美国全国步枪协会照常举行第151届年会。面对会场外高涨的抗议声浪，这一美国最大的拥枪支持团体请来前总统特朗普为其公开“站台”，特朗普在讲话中重申不支持任何枪支管制。据报道，美国步枪协会曾为特朗普参选总统提供3000万美元支持。

经过长期发展，是否支持控枪成为美国民主党和共和党两党相争的核心议题之一。很多政客不愿失去持反对控枪立场选民的选票，更不愿“得罪”枪支产业有关的利益集团，因此选择敷衍推诿。大规模枪击事件成为两党在国会互相攻讦的由头，使控枪法案在美国国会陷入僵局，屡屡“无疾而终”。

《纽约时报》5月25日报道称，该报询问了五十位美国参议院共和党籍议员是否将支持有关加大对购枪者背景调查力度的法案，但多数议员表示不愿意回答或不支持禁枪。据美国有线电视新闻网报道，国会参议院共和党领袖麦康奈尔（Mitch McConnell）当地时间6月1日称正在推进两党共同商议，但再次避谈是否明确支持枪支法案，并重申捍卫美国宪法第二修正案的重要性。

枪声击碎“美国梦”，血的代价未能换来美国政府立即采取实际行动。面对政治极化、政客推诿、治理失灵的现实，要彻底终结枪支暴力引发的悲剧循环，美国控枪之路道阻且长。

(责编：崔译戈、常红)