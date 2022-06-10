中哥智网互联实验室工作人员利用虚拟现实和仿真技术进行音乐教学和虚拟演奏。

中哥智网互联实验室供图

维罗纳绿十字会运营的救护车。

中国电信欧洲分部意大利分公司供图

在阿联酋阿布扎比国际石油展上，中方工作人员向外国客商介绍易派客平台。

易派客电子商务有限公司供图

中国移动辛姆巴科公司工作人员在高温下开展4G基站建设。

中国移动辛姆巴科公司供图

数字经济是全球未来发展的重要方向，也是全球发展倡议中的重点合作领域之一。近年来，中国深度参与数字经济国际合作，让数字化、网络化、智能化为经济社会发展增添动力，以共商共建共享推动数字经济更好造福世界人民。

数字实验室拓展多元合作

本报记者 吴 杰

建模中国的编钟、哥伦比亚的马林巴琴等两国传统打击乐器，并利用虚拟现实和仿真技术实现音乐教学和虚拟演奏；对中哥两国多所高校进行三维数字化呈现，让有留学意愿的学生直观感受校园；动态模拟海洋生态环境中的生物多样性，提升海洋监测能力……成立近3年来，中国—哥伦比亚智网互联实验室（下称“中哥智网互联实验室”）取得丰硕成果。

该实验室由中国虚拟现实技术与系统国家重点实验室和哥伦比亚圣地亚哥卡利大学于2019年8月牵头成立。截至目前，在数字技术的学术研究、科技创新、技术应用、人才培养等方面，该实验室已与20所中国高校、17所哥伦比亚高校合作开展多个项目。中哥智网互联实验室中方主任罗训向记者表示：“尽管新冠肺炎疫情阻碍了人员往来，但双方可以借助数字技术，实现跨越大洋的远程协作。”

在哥伦比亚重要的集装箱港——布埃纳文图拉港，中哥智网互联实验室利用数字化仿真技术，帮助港口实现包括航道疏浚等在内的升级改造，并规划建设新港口。实验室研究人员协助哥方在港口现场使用无人机观测新码头所在的蟹岛，还将来自中方的“智能化高效场景建模与绘制引擎”等技术落地应用，建立了现有码头和新码头的三维模型，对多个航道疏浚方案进行模拟规划。

在整个过程中，两国科技工作者通过一系列线上会议进一步密切合作。2020年，哥方人员“云参观”了位于中国山东青岛的自动化码头，对中国先进科技水平赞不绝口。“你们用过往发展中的经验真心实意地帮助我们，你们就像我们的家人。”无论是港口运营方人员还是布埃纳文图拉市政府官员，都对中方表示感谢。

在中哥智网互联实验室的推动下，两国高校间的数字技术合作多点开花。中国中央美术学院与哥伦比亚同行在虚拟现实、数字艺术、人工智能与美术创作等领域开展人才培养合作计划。海南软件职业技术学院和圣地亚哥卡利大学联合设立了博士项目中国教学点，两所高校与中哥智网互联实验室共同打造的数字孪生智慧教室已在中国琼海市和哥伦比亚卡利市投入使用，通过5G和虚拟现实技术，促进两国青年互鉴交流与共同发展。

圣地亚哥卡利大学年轻教师古斯塔沃·阿洛米亚曾参与了包括数字孪生智慧教室在内的多个实验室项目，“很高兴能够参与这样高水平的科研项目，中哥智网互联实验室为我打开了观察世界的一扇新窗口。”

在圣地亚哥卡利大学校长卡洛斯·佩雷斯·盖兰多看来，与中方合作建立信息科技实验室，有助于哥伦比亚学者、科研人员与中国同行交流前沿技术及发展经验。“哥伦比亚教育部已提出‘到2025年成为拉美受教育程度最高国家’的宏伟目标，两国技术合作将会助力这一目标早日实现。”

展望未来，中哥数字技术合作之路不断拓展，两国将继续在智慧交通、智慧城市规划、数字农业等领域开展深入合作。

智慧技术赋能急救系统转型

本报记者 谢亚宏

伴着清脆的鸣笛声，意大利北部城市维罗纳的街道上，绿十字会的救护车一路飞驰将病患送入医院。近年来，中国电信携手维罗纳市推动急救系统车载通信技术数字化转型。得益于此，当地急救系统能够更加便捷高效地保障民众的健康生活。

维罗纳绿十字会是一家已有100多年历史的公共慈善机构，负责维罗纳所在省份70多辆救护车全天的运营维护工作。此前，救护车的预约流程十分繁琐——接到电话呼叫后，绿十字会工作人员手动记录信息并调度车辆，任务结束后还需填报关于出车信息等的纸质表格。

2019年，维罗纳市政府代表团赴华访问，参观了位于上海的中国电信智慧城市项目。维罗纳市长斯博阿里纳表示，中国在5G建设和智慧城市发展等方面走在世界前列，中国的经验和技术值得意大利借鉴和学习。同年，双方签订了在维罗纳建设智慧城市的合作备忘录，救护车联网项目作为其中一项工程于2021年初正式启动，旨在助力维罗纳救护车车队实现联网化、智能化、信息化。

维罗纳绿十字会主席米凯莱·罗马诺表示：“中国企业为我们提供了如此先进的技术，整个救护车车队已实现车网互联。通过这一现代化的管理模式，我们可以更安全高效地管理全市紧急救援服务。”

踏入救护车，一个带有显示屏的黑色装置引人注目。维罗纳绿十字会经理切萨雷·佩隆介绍，这一车载信息服务设备是整个车辆的“大脑”，“救护车的所有数据都可通过这个‘黑匣子’的专用网络上传至绿十字会的数据终端，以便我们实时掌握。”通过车载信息服务设备，急救人员可在第一时间把救护车定位、患者生命体征和现场音视频等信息传送到医院，使得医院可提前做好准备；急救人员亦可同时获得医院的辅助诊疗专业支持，从而提高现场救治能力，实现无缝衔接救护。

减少救护车行车时间，对急救工作的完成至关重要。维罗纳绿十字会科技创新负责人保罗·斯皮戈隆介绍，“黑匣子”传递的救护车出发时间、导航定位和燃料消耗等信息，有助于调度中心提高救护车调度效率、规划最快抢救路径，以最大程度地争取急救黄金时间。下一步，维罗纳市政府还将整合绿十字会急救系统与市政交通信号系统，当救护车靠近红绿灯时，红绿灯会感应到并优先给予绿灯使其快速通过，为患者开辟前往医院的绿色通道。

维罗纳救护车联网项目是中国在欧洲落地的首个“智慧医疗”项目。随着该项目的运转日益成熟，其示范效应也逐渐显现。目前，中国电信欧洲分部意大利分公司已收到来自该国其他城市的合作意向。该公司经理林小凯表示，“我们正在加快步伐帮助维罗纳市继续建设智慧城市，希望未来进一步推动数字技术在意大利的应用，加深两国在数字技术领域的合作。”

电商平台促进全球贸易

本报记者 沈小晓

随着当地旅游业的持续复苏，阿联酋WAFI集团的采购经理桑托什正在为公司在迪拜的酒店和房地产项目，寻找消毒杀菌的漂粉精资源。由于现有的供货渠道难以满足其需求，加上国际贸易中存在的信息不对称、供需双方资信状况不明晰等问题，桑托什一直没有找到满意的、长期稳定的进口渠道。

一次，桑托什偶然发现了中国石化易派客电商平台。“我看到这个网站上有很多国际知名厂商和产品，感觉比较有保障。”他抱着试一试的想法，在网站上留下了自己的联系方式。令他惊喜的是，易派客工作人员、中石化国际事业（中东）有限公司业务经理梁卫当天就与他取得了联系。

梁卫在第一时间联系了全球最大的消毒剂生产基地——位于中国湖北的江汉盐化厂，请对方提供产品技术参数和样本，并同步开展资信调查。经过沟通，易派客团队从行情价格、商务条款、合同履约，再到产品特殊操作和储运要求等多方面，为WAFI集团制定了个性化的贸易解决方案。

易派客电商平台的高效专业让桑托什印象深刻，也对后续合作充满信心。“我已经把易派客分享给了同事们，WAFI集团也将继续利用这个平台拓展客户。”

易派客是中国石化于2016年推出的以工业品交易为核心的大型电商平台，采用供应链对企业的新电商模式，以供应链核心企业需求为基础，为国内外工业企业提供采购、销售、金融等综合服务。“平台提供一揽子国际贸易解决方案，可有效解决国际贸易中信息交流不畅、议价能力不足、流程复杂等痛点。”易派客电子商务有限公司总经理沈中祥说。

近年来，随着中东地区互联网基础设施的逐渐普及和网络购物、在线教育等新业态的蓬勃发展，该地区的经济社会数字化转型正迈入新阶段。不过，工业品电商平台仍是新鲜事物。自进入该地区市场以来，易派客发展迅速，收到大量来自阿联酋、卡塔尔、科威特、土耳其等国家和地区的询单，询单品类包括化工品、变压器、油品等。

2016年，位于沙特阿拉伯西部延布市附近的共建“一带一路”项目延布炼厂正式投入商业运行。项目投产后，如何把产品卖好成为摆在销售团队面前的难题。在了解了易派客平台后，延布炼厂销售团队将产品陆续上线该平台，很快就收到来自全球各地的采购需求，陆续与来自印度、摩洛哥等国客户建立了稳固、长期的销售渠道。

针对供应链不透明、评价标准缺失等国际采购时常出现的问题，易派客推出关联方服务指数评价体系，通过平台法人信用认证、产品质量评价、履约动态考评、市场业绩表现4个维度对平台企业进行实时排名，以提升服务水平，提高供给质量。“在互联网时代，电子商务平台一旦具有人性化、个性化、专业化和全球化的特征后，便开始有了它专属的生命力和竞争力，易派客便是如此。”联合国工业发展组织电子商务组成员贾季夫·达夫勒表示。

截至目前，易派客与共建“一带一路”沿线59个国家和地区共计169家供应商、156家采购商建立了合作关系。中国石化物资装备部（国际事业公司）负责人表示，易派客将汇集来自世界各国的工业精品，打造全球工业品贸易融通平台，促进数字经济发展和国际贸易流通。

网络升级创造新机遇

本报记者 程是颉

在巴基斯坦旁遮普省，哈利姆·法蒂玛正通过网络从事文员工作。与传统工作方式不同，得益于近年来当地网络服务的普及，她在家中就可以为来自世界各地的公司提供服务。网络服务不仅帮助法蒂玛自主选择感兴趣和擅长的工作，与身处其他国家的同事在线沟通，也为刚刚大学毕业的她创造了更多未来职业发展的可能性。

认真核对完手头各项工作进度，法蒂玛又打开了另一个软件。在这里，她正与来自巴基斯坦各地的同学们一起，通过线上课程学习服装设计。这一线上教学平台由中国移动辛姆巴科公司和旁遮普省技能发展基金合作开设，已累计为当地近1万名年轻人提供在线职业教育培训。此前，法蒂玛正是在这个平台上学到了多项在线办公技能。她希望通过这次在线课程的学习，成为一名服装设计师。“快速流畅的网络为我们的学习和工作带来了便利。”法蒂玛由衷感慨。

在巴基斯坦，由于人口密集、城市规划尚待完善，固定宽带很难铺设到家家户户。近年来，巴基斯坦加速推进移动通信设施建设，中国移动辛姆巴科公司进入当地市场，有力推动了巴基斯坦通信网络发展。该公司建设的4G网络在旁遮普省覆盖面广、信号强，让在线工作和学习成为可能。此外，中国移动辛姆巴科公司还设计了定向流量包，大幅降低与线上教育和工作相关的流量资费。

中国移动辛姆巴科公司首席执行官王华向记者介绍，自2014年起，该公司参与巴基斯坦4G网络建设，目前拥有超过1.4万座4G基站，已建成当地最大的4G网络。根据巴基斯坦电信管理局今年4月发布的网络质量测试结果，中国移动辛姆巴科公司用户超过4300万人，在网络覆盖、4G下载速率等方面均位居巴基斯坦首位。

巴基斯坦信息部发布数据显示，目前，该国每年在线参与全球化协作的产业规模总量已达到15亿美元。近年来，巴基斯坦网络基础设施发展迅速，当地年轻人在语言技能和基础教育整体水平方面也有一定优势，预计未来较长一段时间内，这一产业规模仍有提升空间。

为帮助当地更好弥合数字鸿沟，让更多民众在数字化时代找到新的发展机遇，中国移动辛姆巴科公司正努力为更多像法蒂玛这样的巴基斯坦民众提供通信设施和网络服务。例如，通过与联合国儿童基金会、巴基斯坦卫生部及当地企业合作，中国移动辛姆巴科公司提供技术解决方案，为在巴基斯坦偏远地区的民众提供免费的健康宣讲活动和线上医疗咨询，为改善当地卫生健康条件作出贡献。

当前，数字经济发展正为巴基斯坦各行各业带来变革。“未来，中国移动辛姆巴科公司将继续与本地产业合作伙伴紧密协作，共同推动巴基斯坦千行百业的数字化落地。”王华表示。

版式设计：张丹峰

《 人民日报 》（ 2022年06月10日 17 版）

(责编：牛镛、袁勃)