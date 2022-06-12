本报记者 程是颉

货轮汽笛声声，通往中国、中东和非洲国家的固定航线开行；卡车车流沿东湾快速路驶向巴基斯坦全国各地；自由区建设如火如荼，道路、机场、电力和工业项目陆续投建落成……这里是正在推进中的中巴经济走廊旗舰项目——瓜达尔港。

2015年，中巴双方确定了以中巴经济走廊为中心，以瓜达尔港、能源、交通基础设施、产业合作为重点的“1+4”合作布局。如今，瓜达尔港和自由区运转顺畅，瓜达尔展览中心、商务中心拔地而起，中国援建的学校、医院为当地民众带来便利，中国专家带来的育种、大棚和滴灌技术，助力当地有机农业蓬勃发展。在共建“一带一路”倡议带动下，瓜达尔正朝着地区物流枢纽和产业基地方向稳步发展，当地民众收获了实实在在的好处。

“瓜达尔港的变化让我们惊叹”

6月3日，中国援助瓜达尔东湾快速路举行通车仪式，现场还举行了中国援建巴基斯坦瓜达尔海水淡化厂等项目开工仪式。巴总理夏巴兹·谢里夫在仪式上感谢中方的援助和中国建设者的辛勤付出。东湾快速路将瓜达尔港区与巴国道相连，打通了瓜达尔港和卡拉奇之间的交通运输通道。这条路还连接了正在修建的瓜达尔新国际机场，助推瓜达尔港发展成为地区交通枢纽。

利用区位和政策优势，瓜达尔港和自由区联动发展，转口贸易和加工贸易并驾齐驱。目前，瓜达尔港已建成一个拥有3个两万吨级泊位的多用途码头，后方堆场面积达14万平方米。从翻新港口组件、新增装卸设备，到升级电力、供水系统，再到工程扩建……目前，港口已具备全作业能力，可处理散货、集装箱、滚装货物、石油液化气等各类业务。

中国海外港口控股有限公司董事长张保中告诉记者，目前，瓜达尔自由区第一阶段已经建设完成，已有46家企业入驻，涵盖海外仓、化肥、渔业加工、金属材料制造、农业开发、旅游、保险、银行等领域，投资额超过30亿元人民币，为当地居民提供近5000个就业机会。自由区第二阶段已于去年7月启动，面积是第一阶段的36倍。

自由区内，瓜达尔国际商品展销会定期举办，商务中心顺利落成，化肥厂、动物疫苗厂、润滑油厂等多个自由区产业项目正在推进。一系列项目为瓜达尔港吸引了外来投资，也为当地带来了工业化发展的新机遇。

随着一个个项目陆续完工，瓜达尔港的面貌日新月异。“短短几年时间，瓜达尔港的变化让我们惊叹！”瓜达尔自由区后勤基地项目主管纳西尔说。中国企业在当地推进基础设施建设的同时，还提供了大量就业岗位，向巴方员工提供职业技能培训，提高了本地化用工比例。

“不再是当年那个封闭的小渔村”

2015年，为了改善瓜达尔地区的教育条件，中国和平发展基金会决定出资在法曲尔社区捐建一所小学。学校原本设计容纳150名学生，落成后，良好的环境和教学条件吸引了周边地区400多名学生报名。2020年6月，法曲尔小学完成新一轮扩建，能容纳1000多名学生。

红瓦白墙、窗明几净。在以土坯房为主的瓜达尔地区，法曲尔学校成为地标性建筑。由于新增了中学部，法曲尔小学更名为法曲尔学校，并针对新的教学需要，配备了多功能教室等现代化教学设施。

“长大后我想当一名医生。”法曲尔学校学生哈比巴·凯迪尔摸着脑袋羞涩地告诉记者。学校教师穆罕穆德·尤努斯告诉记者，瓜达尔的快速发展让当地人拥有了清洁的饮用水、稳定的供电和良好的教育，“今天的瓜达尔不再是当年那个封闭的小渔村”。

2017年5月，中方援建的“中巴博爱医疗急救中心”在瓜达尔港建成，为当地人提供医疗服务，得到了民众的广泛好评。当地医生阿卜杜勒·卡德尔先后与4批在中心工作的中国医疗队队员共事。他告诉记者，中国医疗队的到来大大改善了瓜达尔缺医少药的状况。

一次，一名巴基斯坦父亲带着身患严重光敏性皮炎的孩子来到急救中心。中国医疗队队员发现，这是由于当地人饮食结构中缺少新鲜蔬菜引发的疾病，如救治不及时，皮肤上会留下永久性瘢痕。在队员们悉心用药和护理下，孩子在几天内康复了。

在那以后，卡德尔有了一项新工作：和中国医疗队走进瓜达尔地区的学校和社区，宣传健康卫生知识，分发当地难以获取的维生素片。“中国医疗队队员以精湛的医术和认真负责的工作态度，赢得了瓜达尔民众的感激和尊重。”卡德尔说。

此外，为解决瓜达尔地区民众实际困难，中国政府向瓜达尔民众捐赠了两批4000套家用太阳能电池板设备，解决了当地民众基本用电需求。中国援建巴基斯坦瓜达尔海水淡化厂项目建成后，也将大幅缓解长期困扰当地民众的缺水难题。

瓜达尔新闻网记者亚西尔·哈比卜说，瓜达尔地区不缺少机遇，缺的是善于发现机遇的人。“近10年来，中国企业深耕港口和自由区建设运营，用坚韧和智慧为瓜达尔港探索出一条可持续发展之路。”

“濒临阿拉伯海的一片美丽绿洲”

当地居民阿拉·布克什是瓜达尔绿色生态科技有限公司的一名农业技术员。2021年10月，“一带一路”热带干旱经济林工程和技术研究中心在瓜达尔自由区成立。在中方专家团队指导下，布克什认真落实经济作物种植的具体方案。近日，青菜、茄子、西红柿等纷纷到了收获期，“吃上了自己亲手种植的蔬菜，别提多开心了。”布克什激动地说。

中国专家指导种植的试验田里，菌草已有一人多高。本地的香蕉、大枣、生姜等通过中国专家传授的育种和嫁接技术，成活率、产出率大幅提升。目前，布克什等首批10名本地农业技术员正在接受现代农业技术培训，未来这一项目还将向更多本地居民推广。“我从未想过在瓜达尔能见到这样一片片绿色，这将极大改变我们的生活环境。”布克什说。

瓜达尔发展局环境部副主任阿卜杜勒·拉希姆表示，目前，当地居民95%以上的收入依靠传统渔业，对单一产业的依赖一定程度上限制了当地发展。瓜达尔地区炎热干旱，发展种植业需要较高水平的农业技术和人才，中方专家的到来解决了这一难题。瓜达尔港务局正和中方一同努力，推动开展免费农业技术培训，并向当地居民提供经济作物幼苗。在中方技术人员指导下，瓜达尔新增绿地超过10万平方米。

现代农业的发展不仅能够帮助当地居民增加收入，还能提高瓜达尔地区的植被覆盖率，改善当地环境。“未来，瓜达尔地区还将尝试引进杏仁、西瓜和野梨等农产品，进一步提升地区农业发展水平。瓜达尔将变成濒临阿拉伯海的一片美丽绿洲。”拉希姆期盼地说。

（本报伊斯兰堡6月11日电）

《 人民日报 》（ 2022年06月12日 03 版）

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