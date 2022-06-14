本报记者 白 阳 宋亦然

跨越世界上最遥远的地理距离，超越不同发展道路和社会制度。克服疫情影响，金砖国家之间互联互通水平不断提升，凝聚力日益增强，助力经济高质量发展。

全力构建基础设施大联通格局

基础设施是经济社会发展的重要支撑。2013年在南非德班，习近平主席提出“用伙伴关系把金砖各国紧密联系起来，下大气力推进经贸、金融、基础设施建设、人员往来等领域合作”，倡议金砖国家“朝着一体化大市场、多层次大流通、陆海空大联通、文化大交流的目标前进”。2014年在巴西福塔莱萨，习近平主席再次强调了这个目标的重要意义——“争取各领域合作取得更多早期收获成果，给各国人民带来实实在在的好处”。

2015年7月，金砖国家领导人在俄罗斯乌法举行会晤，通过金砖国家经济伙伴战略，全面规划了金砖国家互联互通发展格局。会晤期间，金砖国家新开发银行作为一个全新的金融机构面世。之后短短一年时间里，金砖国家新开发银行提供高达15亿美元的贷款，用于新兴市场的基础设施建设。

帮助南非修复、拓宽国家公路及桥梁等相关基础设施；助力印度拉贾斯坦邦沙漠地区水利结构调整；协助俄罗斯兴建连接乌法市中心和M—5联邦高速公路的长途运输走廊；支持中国贵州省黔西南布依族苗族自治州互联互通农村公路升级改造及路网完善……金砖国家新开发银行为金砖国家的基础设施建设提供了有力支撑。

金砖国家之间相互助力基础设施建设。此前，莫斯科地铁大环线10座新建成的地铁站投入使用，由中企承建的第三换乘环线西南段项目正式通车。西南段片区居住着约34万名居民，项目的建成将使居民日常通勤时间平均减少约40%。2019年，中国企业成功中标巴西萨尔瓦多跨海大桥项目，项目建成后将成为南美洲最大的跨海大桥。巴西瓦加斯基金会国际财务管理研究中心主任夏华声表示：“中国的资金和技术优势帮助拉美国家补齐基础设施短板，降低了经营和运输成本，对于拉美地区的大宗商品出口具有积极意义。”

金砖五国之间的互联互通越来越顺畅，一趟趟国际班列、一架架货运包机、一辆辆公路班车织密五国间的联通网络。今年5月12日，重庆至印度首都新德里的货运航线正式开通，有效弥补中国前往南亚方向的货运运力缺口；6月7日，一架满载货物的印度航班从重庆起飞前往孟买，标志着该货运航线正式开通。近两年，中俄同江—下列宁斯阔耶铁路大桥、黑河—布拉戈维申斯克公路桥等相继建成并投入使用，进一步便利了两国间的往来。

近年来，金砖国家不断深化基础设施建设领域务实合作，互联互通将迎来更多发展机遇。

数字基建成为经济增长新引擎

习近平主席在主持金砖国家领导人第九次会晤时提出，共同把握新工业革命带来的历史机遇，积极探索务实合作新领域新方式，拉紧联系纽带，让金砖合作机制行稳致远。中国携手南非提出的金砖国家新工业革命伙伴关系倡议在约翰内斯堡会晤上获得正式核可，“建立金砖国家新工业革命伙伴关系”写入《金砖国家领导人第十次会晤约翰内斯堡宣言》。在出席金砖国家领导人第十一次会晤时，习近平主席进一步强调，要深入推进金砖国家新工业革命伙伴关系，在贸易和投资、数字经济、互联互通等领域不断打造合作成果，助力五国经济发展，努力实现高质量发展。

近年来，金砖国家传统产业数字化转型显著提速。2020年11月，金砖国家领导人第十二次会晤通过了《金砖国家经济伙伴战略2025》，明确了贸易投资和金融、数字经济、可持续发展等重点合作领域和各领域合作目标，为未来5年深化金砖国家经济伙伴关系规划了新的路线图。巴西米纳斯吉拉斯州联邦大学教授弗吉里奥·阿尔梅达表示，健全的数字基础设施、优质的网络安全环境、有效保护数据和隐私的数字治理政策、持续的科技领域投资、完善的数字创业生态系统等是支撑金砖国家实现数字化转型和数字化可持续发展的关键因素。

今年5月23日，第六届金砖国家工业部长会议通过了《第六届金砖国家工业部长会议联合宣言》，提出五国在“建设通达的数字基础设施”方面加强合作。当天，金砖国家工业互联网与数字制造发展论坛也同步举行，金砖国家一致倡议加强数字基础设施建设，促进规模化应用推广，共同推动数字基础设施普惠发展，加强政策协调和战略对接，协同推进数字基础设施互联互通。南非贸易、工业和竞争部部长易卜拉欣·帕特尔表示，“我们需要抓住这样的契机加强新技术融合、生产体系数字化、数字基础设施建设。”

中国支持按照共商共建共享原则，推进金砖国家基础设施投资数字平台建设，助力金砖国家培育新经济增长点，为金砖国家数字化发展注入更多能量。“通过与中国企业的合作，艾古莱尼市已部署了覆盖全市的有线、无线网络，以及强大的云数据中心，这些都是智慧城市的基石。”南非豪登省艾古莱尼市首席信息官图梅洛·卡纳内说，“未来我们还将构建物联网及更多智慧应用，如智慧交通、智慧楼宇、智慧教育等，提高城市运营效率，真正实现‘善政、惠民、兴业’，让艾古莱尼市成为南非的智慧城市先锋。”

绿色低碳引领未来发展新方向

近年来，金砖国家相继提出了在应对气候变化领域的目标，展现出应对气候挑战的决心。携手推进绿色低碳发展，既是应对全球气候变化和生态环境挑战的需要，也是世界经济发展的长远之策，已成为金砖国家的共识。可持续发展也被列入《金砖国家经济伙伴战略2025》重点合作领域。金砖国家越来越意识到绿色发展的重要性，加快了金砖国家绿色发展合作。

今年以来，中方成功主办金砖国家应对气候变化高级别会议、金砖国家环境部长会议、金砖国家绿色技术交流研讨会，加强五国信息沟通和立场协调，分享绿色低碳转型经验，开展绿色低碳技术合作。《第八次金砖国家环境部长会议联合声明》《金砖国家应对气候变化高级别会议联合声明》等成果文件，倡导五国开展清洁能源、低碳技术等领域交流合作，为金砖国家合作沿着绿色低碳方向发展作出指引。

金砖国家新开发银行持续为五国建设绿色基础设施助力：支持中国福建莆田平海湾海上风电项目二期工程，每年将减少逾100万吨二氧化碳排放；支持巴西600兆瓦的可再生能源发电能力建设，将减少100万吨二氧化碳排放；支持南非可再生能源发电网络建设，将减少200万吨二氧化碳排放……金砖国家新开发银行还宣布，从2022年到2026年，将为成员国提供300亿美元资金支持，其中40%的资金将被用于减缓气候变暖进程。

巴西伯南布哥州联邦大学国际政治教授、亚洲问题研究中心主任马科斯·利马表示，金砖国家一直在探寻应对生态环境问题的“金砖方案”。中国作出了实现“双碳”目标的庄严承诺。中国大力提倡环保领域的科技创新，发展新能源，这也将有助于减少碳排放，建设生态文明。

绿色基础设施是促进绿色低碳发展的重要手段，绿色也成为海外中国企业的鲜明底色。在巴西，中企投建运营的美丽山二期项目跨越5个州、81个城市，为避让自然保护区，光是塔位变更就有161处，恢复植被1100公顷。项目解决了亚马孙流域清洁水电外送和消纳难题，推动了能源清洁低碳转型；在南非，中企承建运营的德阿风电项目共有两座风电场、163台风机，总装机容量24.45万千瓦。项目年发电量超过7.5亿千瓦时，相当于节约了20多万吨标准煤，减排二氧化碳70余万吨。

金砖国家绿色低碳合作已成为推进全球生态文明建设不可或缺的重要组成部分，将为推动实现联合国2030年可持续发展目标、构建人类命运共同体、建设清洁美丽世界作出更多金砖贡献。

《 人民日报 》（ 2022年06月14日 03 版）

相关新闻：

筑牢金砖合作民意基础（携手金砖合作 应对共同挑战）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)