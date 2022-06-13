本报记者 曲 颂

开栏的话

中国作为今年金砖国家主席国，将主办金砖国家领导人第十四次会晤等系列活动。系列活动围绕“构建高质量伙伴关系，共创全球发展新时代”的主题，强调推动构建更加全面、紧密、务实、包容的金砖伙伴关系，实现更加强劲、绿色、健康的全球发展。

当前，世纪疫情同百年变局叠加影响，国际形势中不稳定、不确定、不安全因素日益突出。面对当前各种风险挑战，新兴市场国家和发展中国家加强团结合作，比以往任何时候都更为重要。

即日起，本版推出“携手金砖合作 应对共同挑战”专栏，聚焦金砖国家在政治安全、经贸财金、公共卫生、可持续发展、人文交流、机制建设等重点领域的合作进展，讲述金砖务实合作成果及中国在其中发挥的重要作用，为处于动荡变革期的国际关系注入稳定性和正能量。

2013年以来，习近平主席在金砖国家领导人会晤等场合发表一系列重要讲话，为深化金砖国家人文交流提出中国倡议、贡献中国力量。近年来，金砖国家精心打造人文合作成果，使人文交流成为金砖合作的“第三支柱”。一系列丰富多彩的活动让金砖国家人民心贴得更近、手拉得更紧，为金砖合作注入绵绵不绝的动力。

为疫情挑战下的金砖合作增添亮色

2020年金砖国家领导人第十二次会晤期间，习近平主席倡议在金砖国家女性工商联盟框架内举办金砖国家女性创新大赛，旨在助力金砖国家女性释放创新活力，实现创新发展。在习近平主席的重要倡议和高度重视下，金砖国家女性创新大赛成为女性积极参与金砖工商合作的重要平台，为疫情挑战下的金砖合作增添了一抹亮色。

通过埋在土壤中的精确传感器让农民掌握灌溉最佳时机和用水量；回收塑料垃圾，制成更结实的建筑用砖；复兴濒临失传的手工拓印工艺……2021年首届金砖国家女性创新大赛上，一个个由女性主导的创新创业项目脱颖而出，获得“木兰奖”。

日前，第二届金砖国家女性创新大赛圆满结束。通过大赛，449名金砖国家参赛女性展现出女性群体在经济、科技、文化等各个领域勇于创新、坚韧不拔的强大力量，最终评选出15位“木兰奖”和5位“抗疫特殊贡献奖”获得者。

获奖者奥莉加·别利亚夫采娃是俄罗斯种植有机苹果第一人，发起创立了金砖国家有机农业协会。颁奖仪式上，她特别表达了对中国合作伙伴的感谢，期待能在金砖国家合作框架内进一步加强交流，高效促进创新成果进入更广阔市场。

在习近平主席倡议下，中国牵头成立了金砖国家职业教育联盟，启动了金砖国家职业技能大赛。聚焦高端制造、数字经济等重点领域，来自金砖国家的近200支队伍在线比拼，致力于带动“金砖+”国家在职业技能教育领域的务实合作。金砖国家职业技能大赛启动赛闭幕式上还签订了《中俄铁路运输领域高（中）等职业教育合作发展协议》《助力老挝系统性轨道交通职业教育体系建设合作协议》等合作文件。

5月26日，以视频形式举行的第九届金砖国家教育部长会议通过了《第九届金砖国家教育部长会议宣言》，明确了金砖国家教育领域下一阶段合作的重点和方向。金砖国家教育部长一致表示，将秉持开放包容、合作共赢的金砖精神，进一步开拓教育合作空间，夯实教育合作成果，充实教育交流内涵，应对教育领域挑战，促进五国教育共同发展。

为经济增长和可持续发展开辟路径

5月19日，金砖国家政党、智库和民间社会组织论坛以视频方式在北京开幕。习近平主席致贺信强调，当前，全球经济复苏脆弱乏力，发展鸿沟加剧，气候变化、数字治理等挑战严峻。希望金砖国家和发展中国家的政党、智库和民间社会组织履行责任担当，深化沟通交流，为实现全球共同发展、推动构建人类命运共同体贡献智慧和力量。

阿根廷总统费尔南德斯表示，在共同挑战面前，单打独斗没有出路，要深化新兴市场国家和发展中国家团结合作。“金砖国家对世界经济发展起着至关重要的作用，正在并将为维护全球宏观经济稳定、推动世界经济增长作出日益重要的贡献。”

巴西金砖国家政策研究中心主任安娜·加西亚认为，发展是新兴市场国家和发展中国家的共同任务。金砖国家应有效推进南南合作，促进医疗卫生、科学技术和环境等领域的共同发展。

在中国举办的2021金砖国家治国理政研讨会上，来自金砖国家的150余名代表以线上线下方式深入交流治国理政经验。南非国家政府学院院长布萨尼·恩卡韦尼表示，中国历史性地解决了绝对贫困问题，其他国家非常希望向中国学习有关经验。印度国际大学中国学院院长阿维吉特·班纳吉表示，金砖国家为讨论全球议题提供了一个包容性平台，“为发展中国家和新兴市场国家的经济增长和可持续发展开辟新的路径”。

在出席金砖国家领导人第十三次会晤时，习近平主席表示，中国将主办北京冬奥会、冬残奥会，期待金砖国家等世界各国运动健儿同台竞技、取得佳绩。

北京冬奥会期间，金砖国家运动员积极参与、奋力拼搏，各界人士热情关注、分享喜悦。巴西民间芭蕾舞团根据北京冬奥会和冬残奥会主题口号推广歌曲《一起向未来》编创舞蹈，表达共迎冬奥、共创未来的美好愿景；俄罗斯留学生爱丽克斯参加了北京冬奥会开幕式节目《致敬人民》的团队表演；印度唯一参赛运动员阿里夫·汗参加高山滑雪大回转和回转两个小项比赛，在北京实现了运动经验提升；南非奥委会主席巴瑞·亨德里克斯在社交媒体上发文表示，“南非的体育运动爱好者和我一样，赞赏北京冬奥会的精彩非凡”。

第七届金砖国家文化部长会议日前以视频方式举行。本次会议以“构建包容互鉴的文化伙伴关系”为主题，中国、巴西、俄罗斯、印度、南非等各国部长围绕推动文化领域数字化发展与合作、进一步加强文化遗产保护与合作、持续推进金砖国家文化交流平台建设等议题进行深入交流。会上，各方共同签署《落实〈金砖国家政府间文化合作协定〉行动计划（2022—2026年）》。

为不同文明交流互鉴树立典范

亲情的缓慢流淌，生命的紧迫计时，身份的时代穿越……2017年，来自5个金砖国家的知名导演合拍电影《时间去哪儿了》，开创金砖国家电影合作的先河。此后，《半边天》《邻里》《孩童和荣耀》等合拍作品相继问世，金砖国家电影节连续成功举办，金砖国家电影人成功携手，合作领域不断拓宽。

2021年中国金鸡百花电影节特设金砖国家单元，聚焦金砖国家最新的电影成就和文化特色，传达以电影增进国家之间文化交流、经济合作的愿景。

中国电视动画片“熊猫和和”系列，推出与俄罗斯合拍的《熊猫和开心球》、与南非合拍的《熊猫和小跳羚》，分别以中国国宝大熊猫与其他国家角色为主角，讲述小伙伴之间和谐友爱、互助成长的奇趣冒险故事。“熊猫和和”系列动画片不仅在中国电视媒体联播，同时也在俄罗斯“旋转木马”频道等主流少儿频道开播，取得良好反响。

2021年11月，由俄罗斯科布松戏剧艺术学院主办的第五届金砖国家戏剧节成功举办。中国上海戏剧学院以俄罗斯文学巨匠陀思妥耶夫斯基的小说《白夜》为素材编排的作品进行了线上展示，获得好评。“艺术是民众交流的最佳语言。我有幸在现场观看表演，并且感受到这一活动为加深友谊注入的巨大能量。”回忆起曾参加过的首届金砖国家戏剧节，俄中友协第一副主席库利科娃心情仍然激动。

巴西社交网络上，来自中国的年轻人王伊立以生动、活泼的方式展示当代中国人的精神风貌和生活方式，如今已是拥有180多万粉丝的视频博主；90后俄罗斯小伙子阿克毛发挥自己的网络影响力，致力于增进俄中两国民众相互了解，是中共中央网信办评选出的“百个优秀网络正能量建设者”中唯一外籍人士；来自印度喀拉拉邦的桑杰就读于四川大学华西医学院，通过短视频分享印中两国美食，介绍印度文化……

俄罗斯莫斯科国立大学亚非学院院长马斯洛夫说，金砖国家在人文领域的交流与合作，应当成为世界许多国家增进相互理解的榜样。

巴西联邦众议员、巴国会巴中议员阵线主席福斯托·皮纳托表示，当今国际形势下，国与国之间和平共处、友好合作是非常重要的。金砖国家合作取得了非凡成果，这其中，人文交流发挥了不可或缺的作用。“人文交流有助于金砖国家增进互信、形成合力，为后疫情时代的世界作出更大贡献。”

“交得其道，千里同好，固于胶漆，坚于金石。”今年，中国再次主办金砖国家领导人会晤，开启金砖合作新篇章。人们期待，金砖国家通过彼此包容互鉴寻求更多合作，使金砖国家成为不同文明交流互鉴的典范，为人类文明进步、世界和平繁荣贡献更多“金砖力量”。

《 人民日报 》（ 2022年06月13日 03 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)