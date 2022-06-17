5月5日，在泰国尖竹汶府一家榴莲分拣工厂，工作人员为榴莲消毒。

王 腾摄（新华社发）

1月1日，文莱摩拉港码头进行集装箱装卸作业。

杰弗里·黄摄（新华社发）

东 艳（中国社会科学院世界经济与政治研究所国际贸易研究室主任）

纳隆萨·蒲塔蓬蒙坤（泰国中华总商会主席）

李天荣（《菲律宾星报》专栏作家）

戴若·顾比（澳大利亚中国工商业委员会北领地分会主席、时政评论家）

朴汉真（韩国外国语大学中国外交通商学院客座教授、大韩贸易投资振兴公社研究院前院长）

《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）今年初正式生效实施以来，进一步深化了区域经济互联互通和贸易投资合作，给企业和民众带来实实在在的好处，将为地区经济复苏和发展提供新动能，为推动全球自由贸易进程作出新贡献。

利好经济民生发展

2022年1月1日起，RCEP对文莱、柬埔寨、老挝、新加坡、泰国、越南、中国、日本、新西兰和澳大利亚等10国正式生效，2月1日起对韩国生效，3月18日起对马来西亚生效。根据协定，区域内90%以上的货物贸易将最终实现零关税，通关和贸易投资将更加便利。从近半年来的实施效果看，RCEP给成员国经济和民生带来了怎样的影响？

东艳：RCEP成员国积极推动协定落地实施，展现了在世界经济复杂多变背景下，各国深化本地区经济合作的共同意愿，经过近半年的运行，已产生积极成效。一方面，RCEP有助于打造透明开放的营商环境，促进亚太地区经贸规则和制度协调以及贸易投资便利化，降低企业经营成本。如山东自贸试验区烟台片区内的一家韩资企业，生产所需的日本产液压马达、液压阀等零部件，主要由韩国总部统一从日本采购，再分装运至中国。根据RCEP规则预估每年可降低税负成本10万元。

另一方面，RCEP有助于构建优势互补、包容发展的产业链分工体系，促进区域产业链融合升级和经济协同发展。位于中国广州的狮岭镇素有“皮具之都”之称，集聚着8000余家箱包皮具类厂商、1.68万余个配套服务商户，每年有7亿余只箱包发往全球。随着RCEP降低关税、原产地累积规则的应用，相关皮革皮具制造业将形成在中国广东研发设计，在越南、印尼等东南亚国家采购、生产和加工，最后成品出口至全球的产业链分工模式，即通过区域内产业链延伸，降低皮革皮具制造等劳动密集型产业成本。

纳隆萨·蒲塔蓬蒙坤：RCEP促进了成员国之间关税减让、通关简化、贸易投资便利化等，给泰国带来明显利好。协定生效第一个季度，泰国对RCEP成员国贸易总额为2.7万亿泰铢（1元人民币约合5泰铢），同比增长23%。考虑到新冠肺炎疫情等影响，这是非常不错的成绩。得益于各种通关便利条件和措施，泰中贸易持续增长，从水果班列到“榴莲快线”，再到木薯、大米、橡胶等出口，泰国企业对华农产品出口时间和成本大为缩减，中国消费者也享受到更加物美价廉的泰国商品。RCEP将拉动成员国之间出口，随之带动就业增加与经济发展。

朴汉真：RCEP今年2月1日对韩国生效以来，短期内效果就逐步显现。具体来看，韩国3月出口额达634.8亿美元，同比增长18.2%，这是韩国自1956年有贸易统计以来的最大增幅。与此同时，韩国对中国、日本和东盟等出口量均实现两位数增长。各成员国间通过扩大开放增加了市场份额。

促进地区开放包容

当前，百年变局和世纪疫情交织，经济全球化遭遇逆流，世界进入新的动荡变革期。在这样的时代背景下，RCEP的生效实施对促进地区发展具有怎样的积极意义？

李天荣：当前，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，地缘政治格局快速变化，世界经济面临复杂严峻形势。面对通货膨胀、能源价格波动、贸易保护主义抬头以及全球产业链供应链遭受冲击等一系列挑战，区域国家迫切需要携手应对。在这一背景下，RCEP生效实施，意味着全球约1/3经济体量形成一体化大市场，这犹如穿越阴霾的光辉，将成为后疫情时代地区乃至全球经济复苏的重要催化剂，为国际经贸合作带来希望。值得注意的是，RCEP不受意识形态和政治制度束缚，这对保持亚太地区的经济发展活力十分重要。

东艳：RCEP具有开放、包容、互惠和以发展为导向等特点，在亚太地区构建了体现亚洲经济体自身意愿和发展水平的经贸合作平台。RCEP成员国经济发展阶段差异较大，同时包括了高收入国家、中等收入国家以及中低收入国家。协定充分考虑各经济体的发展阶段和国内改革水平，最大程度满足本地区成员国利益，在市场准入和规则领域兼顾了各方诉求。协定在规则设计中强调了发展导向，专门设置了中小企业、经济技术合作章节，帮助发展中成员加强能力建设，促进本地区的包容均衡发展，为构建体现发展多样性的国际经贸合作机制提供了重要范例。

朴汉真：当前经济全球化发展遭遇逆流，各国普遍面临如何挖掘经济增长动能的任务。以区域内相互开放和消除贸易壁垒为目标的RCEP顺利实施，意义重大。地区各国在多边合作的大框架下深化经贸合作，为增加机遇、减少摩擦提供了重要途径。

戴若·顾比：RCEP最终将实现货物贸易零关税产品数整体上超过90%，服务贸易和投资开放水平也明显高于成员国间原有双边自贸协定。RCEP的生效实施，大幅降低了各成员国贸易和投资成本，推动了区域内贸易投资往来以及外国直接投资增长，提升了各成员国应对外部经济动荡和冲击的能力。RCEP的达成和实施，展现出各成员国反对单边主义和贸易保护主义、支持多边贸易体系的态度，增强了区域乃至全球疫后经济复苏的信心。

RCEP是多边贸易体制的有益补充，同时又具有一定的独特性和优越性。RCEP范围广，涵盖了电子商务、知识产权、政府采购、中小企业等新内容。此外，RCEP成员国中发展中国家占比较高，通过设立差别待遇条款等增强包容性的内容，RCEP使得区域内发展水平低、经济规模小的国家同样能够享受到益处。

开辟亚太光明前景

如何看待RCEP生效实施以后，亚太经济融合发展的前景？中国推动高水平对外开放对促进亚太经济发展将发挥怎样的作用？

东艳：RCEP通过设定清晰、透明的规则程序，为成员国之间的经贸合作提供制度保障体系，显著提升供应链效率，有助于亚太各国充分利用大市场优势，提升本国产业发展水平，共同促进亚太及全球经济增长。RCEP也将为各国结构调整和制度改革产生积极影响。RCEP将促进区域营商环境改善，提升政务服务水平、促进投资和贸易便利化、推进公平公正国民待遇、提升企业转出和资金转移的自由度等。落实RCEP的硬约束和软约束承诺，中国将继续推动制度型开放，构建开放、公平、透明、便利的营商环境。

纳隆萨·蒲塔蓬蒙坤：RCEP的生效实施彰显了亚洲经济体坚定不移构建开放型世界经济、支持多边贸易体制的信心。协定具有高度包容性，其承诺降低关税、开放市场、减少标准壁垒、反对单边主义和保护主义等内容，有助于在亚太区域构建相对稳定的多边贸易秩序，营造良好市场环境，提振贸易投资信心，进一步增强产业链供应链韧性，对未来全球经贸规则制定具有重要且深远的意义。

RCEP涵盖全球最具增长活力的亚太地区，这既是中国产业链国际协作的主要区域，也是中国和东盟商品和服务销售最重要的市场。RCEP的生效，不仅有利于中国扩大对外贸易、吸引外来投资，也为其加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局提供了有效助力，推动中国实现更高水平制度型开放，进而更好地参与区域融合发展和一体化大市场建设，推动未来国际经贸规则改革。

李天荣：作为全球第二大经济体，中国持续推进高水平开放，将为亚太地区经济稳定发展提供有力支撑。中国是区域内最主要的出口和旅游消费市场，也是许多国家重要的外国直接投资来源国，中国在科技、基础设施建设领域水平高、优势强，其发展经验为域内国家提供了良好的借鉴。

为最大限度释放RCEP效益，一方面，地区各国政府和各行业应该联合起来，协调推进域内企业，尤其是中小企业的效率及竞争力，让越来越多中小企业参与RCEP经济循环。另一方面，各国应该减少政治干扰，持续改善国内营商环境，简化、优化外国投资规则及流程，使资本更多地投入教育、创新、科技、电子商务等重要领域。相信RCEP将深化亚太经济一体化，促进各国合作共赢，推动区域经济发展，更好满足人民对美好生活的向往。

戴若·顾比：在很大程度上，RCEP代表着高标准的国际经贸规则，如在服务贸易领域推动实现较大程度开放，在亚太区域内首次达成高水平的电子商务规则等。这为区域内企业积极利用国际先进标准、增强自身核心竞争力提供了重要条件和宝贵机遇。

朴汉真：RCEP将对未来国际贸易格局持续产生积极影响。各方应共同抵制贸易保护主义，秉持互利共赢的精神，推动亚太经济合作朝着更加开放包容的方向发展。

（本报记者陈尚文、孙广勇、陈效卫、马菲、赵益普采访整理）

《 人民日报 》（ 2022年06月17日 17 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)